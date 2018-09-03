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Брук - Наука и религия

Наука и религия - Джон Брук
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy
Влияние научной революции XVII века было настолько сильным, что единственным историческим событием, с кото­рым ее можно сравнить, является возникновение христианства. И наука, и религия играли первостепенную роль при формировании ценностей, присущих западным сообществам, надолго наложив на них свой отпеча­ток.
Пусть подобные сопоставления преувеличены, но они порождают оче­видный вопрос. Каковы были взаимоотношения между этими могуще­ственными культурными силами? Дополняли ли они друг друга в своем воздействии или были антагонистическими? Способствовали ли религи­озные течения возникновению научного движения, или между ними с са­мого начала шла борьба за власть? Всегда ли научные и религиозные пред­ставления противоречили друг другу, или же на каком-то этапе они были более тесно взаимосвязаны, благодаря как священнослужителям, так и практикующим ученым? Как их взаимозависимость изменялась с течени­ем времени?

Джон Хедли Брук - Наука и религия: Историческая перспектива

Пер. с англ. (Серия "Богословие и наука").
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. — 352 с.
ISBN 5-89647-093-2
Книга оксфордского профессора Джона Брука посвящена истории взаимоотношений науки и религии в христианской Европе.

Джон Хедли Брук - Наука и религия: Историческая перспектива - Содержание

ГЛАВА I. Взаимодействие науки и религии: некоторые предварительные соображения
  • Введение
  • Разнообразие связей между наукой и религией
  • Конфликт между наукой и религией
  • Гармония науки и религии
ГЛАВА II. Наука и религия в эпоху научной революции
  • Введение
  • Отделение науки от религии?
  • Наука в подчинении богословия
  • Магия, наука и религия
  • Богословская презентация научных новаций
  • Дифференциация и проблемы разделения науки и религии
ГЛАВА III. Параллель между научной и религиозной реформами
  • Введение
  • Реформа астрономии бросает вызов старой космологии
  • Восприимчивость к реформированной астрономии: проверка гипотезы
  • Реформация и Контрреформация: косвенное влияние религии на науку
  • Проблема интеллектуальной свободы: Галилей и Уилкинс
  • Протестантизм и практическая наука
ГЛАВА IV. Бог в механической вселенной
  • Введение: исторический парадокс
  • Замена органических метафор механическими
  • Богословское оправдание механистической философии
  • Мерсенн и защита чудесного
  • Декарт и защита человеческого достоинства
  • Бойль и защита божественного всемогущества
  • Ньютон и защита вездесущности Бога
  • Механистическая философия и религиозные представления
  • Божественное вмешательство в ньютоновской вселенной: дилемма, двумысленность и ирония
ГЛАВА V. Наука и религия в эпоху Просвещения
  • Введение: атака на официальное христианство
  • Религиозная польза науки
  • Другие источники разочарования в религии
  • Угроза христианству со стороны деизма
  • Угроза христианству со стороны материализма
  • Угроза христианству со стороны агностицизма
  • Заключение: пристальный взгляд на многообразие
ГЛАВА VI. Судьба и задачи естественного богословия
  • Введение
  • Естественное богословие в Англии: становление прочной традиции
  • Естественное богословие в Германии: кантовская альтернатива
  • Другие функции естественного богословия
  • Значение естественного богословия для науки
  • Значение науки для естественного богословия
ГЛАВА VII. Взгляд в прошлое: религия и исторические науки
  • Введение
  • Линней: неизменность видов и зерна сомнения.
  • Бюффон: история Земли
  • Лаплас: история Солнечной системы
  • Ламарк: эволюционная история жизни
  • Кювье: альтернативная история жизни
  • Лайелл: исторические объяснения в исторической науке
  • Дарвин: историческое объяснение видообразования
  • История как наука: критика Библии в расширенном контексте
  • Заключение: слияние научной и исторической критики
ГЛАВА VIII. Эволюционная теория и религия
  • Вызов дарвинизма
  • Успехи дарвинизма
  • Дарвинизм как ресурс: разновидности социал-дарвинизма
  • Значение политического контекста: дарвинизм во Франции и в Германии
  • «Два, и только два, курса»: «религия» эволюционного натурализма
  • Эволюция на службе религии
  • Вопрос истины
Постскриптум. Наука и религия в XX веке
  • Введение
  • Фрейд о религии
  • К новому пониманию науки: революция в физике
  • Мир как система: расцвет холистических концепций
  • Наука и гуманитарные ценности
Views 2 263
Rating 5.0 / 5
Added 03.09.2018
Author schevchukp
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5.0/5 (5)

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