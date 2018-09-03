Брук - Наука и религия
Влияние научной революции XVII века было настолько сильным, что единственным историческим событием, с которым ее можно сравнить, является возникновение христианства. И наука, и религия играли первостепенную роль при формировании ценностей, присущих западным сообществам, надолго наложив на них свой отпечаток.
Пусть подобные сопоставления преувеличены, но они порождают очевидный вопрос. Каковы были взаимоотношения между этими могущественными культурными силами? Дополняли ли они друг друга в своем воздействии или были антагонистическими? Способствовали ли религиозные течения возникновению научного движения, или между ними с самого начала шла борьба за власть? Всегда ли научные и религиозные представления противоречили друг другу, или же на каком-то этапе они были более тесно взаимосвязаны, благодаря как священнослужителям, так и практикующим ученым? Как их взаимозависимость изменялась с течением времени?
Джон Хедли Брук - Наука и религия: Историческая перспектива
Пер. с англ. (Серия "Богословие и наука").
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. — 352 с.
ISBN 5-89647-093-2
Книга оксфордского профессора Джона Брука посвящена истории взаимоотношений науки и религии в христианской Европе.
Джон Хедли Брук - Наука и религия: Историческая перспектива - Содержание
ГЛАВА I. Взаимодействие науки и религии: некоторые предварительные соображения
- Введение
- Разнообразие связей между наукой и религией
- Конфликт между наукой и религией
- Гармония науки и религии
ГЛАВА II. Наука и религия в эпоху научной революции
- Введение
- Отделение науки от религии?
- Наука в подчинении богословия
- Магия, наука и религия
- Богословская презентация научных новаций
- Дифференциация и проблемы разделения науки и религии
ГЛАВА III. Параллель между научной и религиозной реформами
- Введение
- Реформа астрономии бросает вызов старой космологии
- Восприимчивость к реформированной астрономии: проверка гипотезы
- Реформация и Контрреформация: косвенное влияние религии на науку
- Проблема интеллектуальной свободы: Галилей и Уилкинс
- Протестантизм и практическая наука
ГЛАВА IV. Бог в механической вселенной
- Введение: исторический парадокс
- Замена органических метафор механическими
- Богословское оправдание механистической философии
- Мерсенн и защита чудесного
- Декарт и защита человеческого достоинства
- Бойль и защита божественного всемогущества
- Ньютон и защита вездесущности Бога
- Механистическая философия и религиозные представления
- Божественное вмешательство в ньютоновской вселенной: дилемма, двумысленность и ирония
ГЛАВА V. Наука и религия в эпоху Просвещения
- Введение: атака на официальное христианство
- Религиозная польза науки
- Другие источники разочарования в религии
- Угроза христианству со стороны деизма
- Угроза христианству со стороны материализма
- Угроза христианству со стороны агностицизма
- Заключение: пристальный взгляд на многообразие
ГЛАВА VI. Судьба и задачи естественного богословия
- Введение
- Естественное богословие в Англии: становление прочной традиции
- Естественное богословие в Германии: кантовская альтернатива
- Другие функции естественного богословия
- Значение естественного богословия для науки
- Значение науки для естественного богословия
ГЛАВА VII. Взгляд в прошлое: религия и исторические науки
- Введение
- Линней: неизменность видов и зерна сомнения.
- Бюффон: история Земли
- Лаплас: история Солнечной системы
- Ламарк: эволюционная история жизни
- Кювье: альтернативная история жизни
- Лайелл: исторические объяснения в исторической науке
- Дарвин: историческое объяснение видообразования
- История как наука: критика Библии в расширенном контексте
- Заключение: слияние научной и исторической критики
ГЛАВА VIII. Эволюционная теория и религия
- Вызов дарвинизма
- Успехи дарвинизма
- Дарвинизм как ресурс: разновидности социал-дарвинизма
- Значение политического контекста: дарвинизм во Франции и в Германии
- «Два, и только два, курса»: «религия» эволюционного натурализма
- Эволюция на службе религии
- Вопрос истины
Постскриптум. Наука и религия в XX веке
- Введение
- Фрейд о религии
- К новому пониманию науки: революция в физике
- Мир как система: расцвет холистических концепций
- Наука и гуманитарные ценности
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