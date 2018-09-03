Влияние научной революции XVII века было настолько сильным, что единственным историческим событием, с кото­рым ее можно сравнить, является возникновение христианства. И наука, и религия играли первостепенную роль при формировании ценностей, присущих западным сообществам, надолго наложив на них свой отпеча­ток.

Пусть подобные сопоставления преувеличены, но они порождают оче­видный вопрос. Каковы были взаимоотношения между этими могуще­ственными культурными силами? Дополняли ли они друг друга в своем воздействии или были антагонистическими? Способствовали ли религи­озные течения возникновению научного движения, или между ними с са­мого начала шла борьба за власть? Всегда ли научные и религиозные пред­ставления противоречили друг другу, или же на каком-то этапе они были более тесно взаимосвязаны, благодаря как священнослужителям, так и практикующим ученым? Как их взаимозависимость изменялась с течени­ем времени?

Джон Хедли Брук - Наука и религия: Историческая перспектива

Пер. с англ. (Серия "Богословие и наука").

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. — 352 с.

ISBN 5-89647-093-2