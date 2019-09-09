Эта книга — о том, как сатана, который является врагом всех верующих в Господа Иисуса Христа, пытается ввести их в грех. Сатана хочет увести христиан от Иисуса Христа, от Бога Отца и от Божьей воли. В своем стремлении сделать это, он проявляет величайшую изобретательность и ум. Он будет стараться так склонить верующего ко греху, чтобы тот и не догадывался об этом.

Сатана хочет так заставить верующих грешить, чтобы они и не подозревали о том, что грешат. Библия содержит много текстов, предупреждающих о том, насколько умен сатана. Верующие должны быть сильными, если они хотят противостоять ему. Помните, Библия учит, что сатана — сильный, жестокий и умный враг всех истинных верующих, и он пытается ранить их, нанести им урон и сделать их бесполезными как христиан.

Томас Брукс - Противостойте дьяволу - Уроки духовной борьбы против сатаны

Ровно Христианская миссия «Живое слово» 2011

ISBN 978-966-8466-82-3

Томас Брукс - Противостойте дьяволу - Уроки духовной борьбы против сатаны - Оглавление

Глава 1 - Глава 19

Томас Брукс - Противостойте Дьяволу - Уроки духовной борьбы против сатаны - Глава 1

Сатана является сильным врагом. Он сильнее, чем верующие сами по себе, поэтому он может причинять им зло и наносить раны. Сатана не желает, чтобы христиане знали, насколько сильным и грозным он может быть. Но каждый христианин должен знать: сатана — сильный и жестокий враг.

Существуют четыре вещи, о которых должны знать все христиане: они должны иметь познание о Господе Иисусе Христе и о Библии, а также познавать истину о самих себе и о том, как ловок и умен сатана в своих попытках увести их от Бога.

Поэтому я хочу предупредить вас о том, каким образом сатана может вредить христианам и ранить их. Я хочу, чтобы те, кто будет читать эту книгу, стали более сильными христианами. Я хочу, чтобы мои читатели противостояли всем злым сатанинским уловкам. Поэтому не довольствуйтесь простым чтением этой книги: читайте, но, вместе с тем, изучайте и действуйте. Все христианское учение не предназначено только для того, чтобы помочь верующим уразуметь истину. Они нуждаются в том, чтобы понимать Божью волю; но они также должны ИСПОЛНЯТЬ Божью волю. Иисус сказал: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:17).