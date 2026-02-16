Книга Дэвида Брукса «Вторая вершина» представляет собой глубокое философское и психологическое исследование жизненного пути человека, сталкивающегося с кризисом смысла. Автор использует метафору двух гор: первая вершина символизирует стремление к успеху, карьере, статусу и личному счастью — то, что диктует нам современная культура индивидуализма. Однако, достигнув этой вершины или внезапно упав в «долину» из-за личных потерь или разочарований, человек осознает, что материальные достижения не приносят глубокого удовлетворения.

Вторая вершина, согласно Бруксу, — это путь к жизни, посвященной служению и глубоким обязательствам. Если на первой горе мы заняты приобретением, то на второй — отдачей. Автор утверждает, что подлинная радость и смысл обретаются через четыре главных обязательства: перед семьей, призванием, верой (или философией жизни) и своим сообществом. Переход ко второй вершине требует радикальной смены фокуса с собственного «Я» на благо других, превращая жизнь из эгоцентричного проекта в акт осознанного самопожертвования.

Брукс подробно анализирует, как современное общество «гипериндивидуализма» разрушает социальные связи и ведет к одиночеству. Он предлагает путь восстановления через «радикальное гостеприимство» и построение глубоких отношений. Книга наполнена примерами людей, которые нашли в себе силы после жизненных катастроф подняться на вторую вершину, обретая там не просто успех, а духовную зрелость и мир с самим собой. Это манифест жизни, основанной на любви, верности и ответственности перед миром.

Перевод с английского

Издательство – «Эксмо» – 448 с.

Москва – 2021 г.

ISBN 978-5-04-119518-2

Дэвид Брукс – Вторая вершина. Как обрести новые жизненные цели, когда старые потеряли смысл – Содержание

Введение

Часть I. Две вершины

Глава 1. Нравственные экологии - Глава 2. Жизнь в инстаграме - Глава 3. Закомплексованный отличник - Глава 4. Долина - Глава 5. Пустыня - Глава 6. Сердце и душа - Глава 7. Преданная жизнь - Глава 8. Вторая вершина

Часть II. Четыре обязательства

Глава 9. Как выглядит призвание - Глава 10. Момент благовещения - Глава 11. Для чего нужны наставники - Глава 12. Вампирский вопрос - Глава 13. Мастерство

Часть III. Брак

Глава 14. Абсолютный брак - Глава 15. Этапы близости I - Глава 16. Этапы близости II - Глава 17. Решение вступить в брак - Глава 18. Брак: школа совместными усилиями

Часть IV. Философия и религия

Глава 19. Интеллектуальные обязательства - Глава 20. Религиозная преданность - Глава 21. Неожиданный поворот - Глава 22. Пандусы и стены

Часть V. Сообщество

Глава 23. Этапы строительства сообщества - Глава 24. Этапы строительства сообщества II - Глава 25. Заключение: манифест реляционистов

Слова благодарности