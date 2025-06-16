ГЕРМЕС. Вперёд, книга! Да не будешь ты ни бездыханной, ни немой, ни тенью без света, если только не отступишь от своего происхождения, ибо ты создана от солнца, и ты — не что иное, как свет.

Одно и то же, итак, Солнце, вечно постоянное и пребывающее, для одних или других так или иначе расположенных становится таким или иным. Мы считаем, что не иначе и это солнечное искусство будет для одних или других то таким, то иным.

ФИЛОТИМ. Что это, Гермес, что ты обсуждаешь сам с собой? Какую книжицу ты держишь в руках?

ГЕРМЕС. Это книга о тенях идей, собранных для внутреннего записывания, относительно которой я нахожусь в недоумении, должна ли она быть обнародована или её следует навеки сохранить в той же тьме, в которой она издревле пребывает.

ФИЛОТИМ. Почему так?

ГЕРМЕС. Потому что, как говорят, творец этого искусства выражает себя в знаке (signum), в который целятся самые разные вооружённые стрелки.

ФИЛОТИМ. Но если все будут бояться и остерегаться этого, никто никогда не исследует достойные дела, ничто хорошее или выдающееся никогда не обнаружится ко всеобщему обозрению. Не перестаёт провидение богов (как сказали египетские жрецы) в каждое назначенное время отправлять людям неких Меркуриев, даже если предвидят, что они будут плохо приняты или не приняты вовсе.

ГЕРМЕС. Слышу, но, чтобы я мог услышать ещё больше, обсуждайте это между самими собой.

ФИЛОТИМ. Итак, я рассужу тебя с Логифером и, во-первых, скажу, что сказанное тобой вовсе не убедительно, но скорее нить твоего рассуждения подкрепляет противоположное мнение. Ведь те немногие, которые смогут достичь понимания этого открытия, из числа которых мы с Гермесом, воздадут ему безмерную хвалу, те же, которые в наименьшей степени смогут его постичь, не смогут ни восхвалить, ни обругать его.

ЛОГИФЕР. Ты говоришь то, что должно быть, а не то, что будет, есть или было. Многие, когда не понимают, по той самой причине, что не понимают, а также из враждебных побуждений нагромождают огромную клевету против искусства памяти, утверждая, будто его вовсе не существует, а есть только то, что можно приобрести лишь привычкой и частым повторением.

ФИЛОТИМ. Значит, они клевещут, потому что говорят это о том, чего не знают, и хулят то, что не в состоянии понять. А ведь тот, кто ничего не знает, должен бы стыдиться, если хулит: потому что как только он замолчит — он может быть почтён как знающий.

ЛОГИФЕР. Что ты хочешь сказать на это, Гермес?

ГЕРМЕС. Это правда, и я скажу больше: в действительности никакое знание, никакое искусство не было поругано, если бы не находились глупцы, не способные его постичь, и не было бы стольких заблуждений, если бы не нашлось таких дерзких людей, которые дерзали осуждать то, чего не понимают.

ФИЛОТИМ. Что же такое идеи?

ГЕРМЕС. Идеи — образы вещей, находящиеся вне вещей, вечные, неизменные, бестелесные, каковые, пребывая в уме Бога, служат моделями для сотворённых вещей.

Джордано Бруно — О тенях идей

Перевод с латинского, комментарии, примечания и вступительная статья Л. И. Титлина

Москва: Издательство «Голос», 2024. — 220 с.

ISBN 978-5-91932-036-4

ББК 111.82-85

УДК 87.1

Рекомендовано к печати Учёным советом Института философии РАН

Рецензенты: д.и.н. А. В. Подосинов, д.ф.н. В. П. Визгин

Джордано Бруно — О тенях идей — Содержание