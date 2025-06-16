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Бруно — О тенях идей

Джордано Бруно — О тенях идей
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

ГЕРМЕС. Вперёд, книга! Да не будешь ты ни бездыханной, ни немой, ни тенью без света, если только не отступишь от своего происхождения, ибо ты создана от солнца, и ты — не что иное, как свет.

Одно и то же, итак, Солнце, вечно постоянное и пребывающее, для одних или других так или иначе расположенных становится таким или иным. Мы считаем, что не иначе и это солнечное искусство будет для одних или других то таким, то иным.

ФИЛОТИМ. Что это, Гермес, что ты обсуждаешь сам с собой? Какую книжицу ты держишь в руках?

ГЕРМЕС. Это книга о тенях идей, собранных для внутреннего записывания, относительно которой я нахожусь в недоумении, должна ли она быть обнародована или её следует навеки сохранить в той же тьме, в которой она издревле пребывает.

ФИЛОТИМ. Почему так?

ГЕРМЕС. Потому что, как говорят, творец этого искусства выражает себя в знаке (signum), в который целятся самые разные вооружённые стрелки.

ФИЛОТИМ. Но если все будут бояться и остерегаться этого, никто никогда не исследует достойные дела, ничто хорошее или выдающееся никогда не обнаружится ко всеобщему обозрению. Не перестаёт провидение богов (как сказали египетские жрецы) в каждое назначенное время отправлять людям неких Меркуриев, даже если предвидят, что они будут плохо приняты или не приняты вовсе.

ГЕРМЕС. Слышу, но, чтобы я мог услышать ещё больше, обсуждайте это между самими собой.

ФИЛОТИМ. Итак, я рассужу тебя с Логифером и, во-первых, скажу, что сказанное тобой вовсе не убедительно, но скорее нить твоего рассуждения подкрепляет противоположное мнение. Ведь те немногие, которые смогут достичь понимания этого открытия, из числа которых мы с Гермесом, воздадут ему безмерную хвалу, те же, которые в наименьшей степени смогут его постичь, не смогут ни восхвалить, ни обругать его.

ЛОГИФЕР. Ты говоришь то, что должно быть, а не то, что будет, есть или было. Многие, когда не понимают, по той самой причине, что не понимают, а также из враждебных побуждений нагромождают огромную клевету против искусства памяти, утверждая, будто его вовсе не существует, а есть только то, что можно приобрести лишь привычкой и частым повторением.

ФИЛОТИМ. Значит, они клевещут, потому что говорят это о том, чего не знают, и хулят то, что не в состоянии понять. А ведь тот, кто ничего не знает, должен бы стыдиться, если хулит: потому что как только он замолчит — он может быть почтён как знающий.

ЛОГИФЕР. Что ты хочешь сказать на это, Гермес?

ГЕРМЕС. Это правда, и я скажу больше: в действительности никакое знание, никакое искусство не было поругано, если бы не находились глупцы, не способные его постичь, и не было бы стольких заблуждений, если бы не нашлось таких дерзких людей, которые дерзали осуждать то, чего не понимают.

ФИЛОТИМ. Что же такое идеи?

ГЕРМЕС. Идеи — образы вещей, находящиеся вне вещей, вечные, неизменные, бестелесные, каковые, пребывая в уме Бога, служат моделями для сотворённых вещей.

Джордано Бруно — О тенях идей

Перевод с латинского, комментарии, примечания и вступительная статья Л. И. Титлина
Москва: Издательство «Голос», 2024. — 220 с.
ISBN 978-5-91932-036-4
ББК 111.82-85
УДК 87.1
Рекомендовано к печати Учёным советом Института философии РАН
Рецензенты: д.и.н. А. В. Подосинов, д.ф.н. В. П. Визгин

Джордано Бруно — О тенях идей — Содержание

  • Джордано Бруно и его трактат «О тенях идей» (Л. И. Титлин)
  • Другу и усердному читателю
  • Предварительный апологетический диалог в защиту теней идей, чтобы самому стяжать память
  • Тридцать интенций теней
  • О тридцати концептах идей
  • О соединении, которое возникает от сочетания первого колеса со вторым
  • Искусство памяти
    • Часть первая
    • Часть вторая
    • О субъектах
    • О прилагаемых
    • Об орудии
    • Часть третья
    • Первая практика, а именно, практика слов. О закреплении колес
    • Вторая практика простых терминов для составления любых композиций из многих комбинаций элементов
    • Изображения образов знаков согласно Тевкру-вавилонянину
    • Внешний вид и действие вышеприведенных образов
    • Большое применение вышеприведенных образов к запоминанию вещей
    • Относительно комбинаций, в которых гласный элемент предшествует согласному элементу
    • Обозначения плавных элементов и элементов на границе между простыми комбинациями
    • О двух выдающихся открытиях этого искусства, и его восхваление
    • О практике вещей, обозначаемых терминами без связи
    • О практике вещей, постигаемых терминами в связи
  • Три «Кратких искусства»
  • Библиография
  • Об авторе
Views 353
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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