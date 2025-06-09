Вальтер Брюггеманн - Святой туман войны

И мудрость, и разум, и совет –

ничто перед Господом.

Готовят коня на день битвы,

но победа – от Господа.

(Притчи 21:29-30, РБО 2015)

Я пишу эти строки на пятый день российского вторжения в Украину.



Война полна внезапности и непредсказуемости. Украинское сопротивление оказалось жестче и устойчивее, чем ожидалось. Российские вооруженные силы (с их хрупкими линиями снабжения) стали менее эффективны, чем ожидалось. Мировое мнение в отношении вторжения (включая протесты в России, сдержанность в Китае и двусмысленность в фашистской Венгрии) было более единодушным и энергичным, чем ожидалось. Конечно, никто не знает исхода войны, и события наверняка будут развиваться дальше, чем мои строки смогут быть распространены. Тем не менее в нынешних обстоятельствах жесткого сопротивления, военной неэффективности и единодушного несогласия, взятых вместе, достаточно, чтобы обратить внимание на приведенные выше строчки из книги Притч.

Мы можем считать, что стих 22 излагает глубокое убеждение учителей премудрости в древнем Израиле, а именно, что в мире присутствует и действует скрытый суверенитет Бога, который не может быть проникнут человеческим разумом. Это не значит, что не должно быть мудрости, умного расчета и серьезного

планирования. Но тем не менее, такая мудрость, умное планирование и серьезная подготовка должны с самого начала знать, что эта работа имеет весьма предпоследнее свойство. Об этом глубоком предостережении Герхард фон Рад пишет:



Его цель, скорее, состоит в том, чтобы положить конец ошибочному представлению о том, что залог успеха можно найти просто в практике человеческой мудрости и в подготовке. Человек должен всегда держать себя открытым для действия Бога, действие, которое совершенно ускользает от всякого расчета, ибо между воплощением в жизнь самой надежной мудрости и тем, что действительно происходит, всегда лежит великое неизвестное.

Герхард фон Рад, Мудрость в Израиле, 101 год.

Таким образом, вышесказанное свидетельствует о «дикой карте» в человеческих делах, которая находится вне человеческого контроля.



Более того, это высказывание осмеливается связать эту дикую карту сосвятостью Бога, которая по-разному пронизана, божественной праведностью, справедливостью, состраданием и верностью. Это высказывание характерно непостижимостью, так что Божья работа не может быть определена каким-либо точным образом. Это высказывание является признанием, которое определяет человеческую мудрость, понимание и совет в ретроспективе. Таким образом, после пяти долгих дней в Украине у нас уже есть достаточно данных, чтобы увидеть, что лучшая мудрость и понимание не могли предвидеть предварительные результаты жесткости, неэффективности и единодушия.

Формула пословицы, отказывается от точности именно потому, что речь идет о святости Бога, действующего в тайне и в свободе. И, конечно же, эта неуловимая ссылка на Бога позволяет объяснить и оправдать некоторые неожиданные «промахи» разными способами, если мы выбираем этот путь.

***

Ассирийский повелитель наполнен своим «я» царской спеси. Но затем вступает божественная решимость:



И за бунт твой против Меня,

За шум твоих полчищ, достигший Моего слуха,

Я воткну тебе крюк в ноздри,

И узду в уста твои вдену;

и назад уведу тебя той дорогой, по которой ты пришел!

Исаия 37:29 (РБО)



Бог в Своей Святости не будет осмеян ни жестокостью войны, ни дерзостью вторжения, ни беспощадным равнодушием сильного к слабому, ни научно совершенным и технологически эффективным планированием, ни всем высокомерием, которое мы можем собрать.



И мы в церкви можем говорить об этом! Мы призваны покинуть нашу самодовольную церковную теологию, наш комфортный контекст раздосадованных семей и наши поверхностные разговоры о любви и прощении. Мы призваны к дерзкому заявлению о божественном суверенитете в мире, который, казалось бы, устроен в соответствии с волей тех, у кого больше всего лошадей. Лошади могут иметь свой путь на войне. Совет мудрости и понимания может временно возобладать.



Но нам остается сказать о Том, Кто не очень впечатлен лошадьми, но имеет другую цель для мира. Странное заявление, доверенное нам, заключается в том, что эта цель сейчас работает в условиях ежедневных испытаний, влияющих на нас. Эта святая цель не будет отождествляться ни с Соединенными Штатами, ни с Россией. Именно этот священный туман укрывает уязвимых, раздражает гордых и препятствует чрезмерному человеческому управлению. Тот, о Ком мы говорим, в момент необъяснимого освобождения назван воином, даже «человеком войны».

Господь — воин! Имя Его – Господь!

Колесницы фараона, войска его в море Суф потопил.

Поглотила пучина их: они камнем пошли на дно!

Господь! Твоя рука крепка и сильна!

Господь! Твоя рука сразила врага!..

Воцарится Господь – навеки!

Исход 15:3-6, 18 (РБО)



Вальтер Брюггеманн - Святой туман войны

3 марта 2022 г

https://churchanew.org/brueggemann/the-holy-fog-of-war?fbclid=IwAR2cigN_-KH6ruSv7vzIXjxlr4qmEZPmsQfe8B1olj2LirbmYV_8GKvlZ74



