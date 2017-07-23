Брюков - Чудеса Ветхого Завета
Если в средние века люди безоговорочно верили во все то, что написано в Ветхом и Новом завете, то уже в новое и новейшее время стала побеждать другая крайность ‑ большинство исследователей предпочитали рассматривать библейские легенды как не имеющие ничего общего с научной истиной.
Как ни странно, но ситуация стала кардинальным образом меняться во второй половине атеистического XX века, когда в распоряжение у исторической науки появилось много археологических фактов, свидетельствующих о том, что в основе библейских рассказов лежат реальные исторические факты. Автор этих строк убежден, что и в наш XXI век эта тенденция получит дальнейшее развитие, и более скрупулезное изучение библейского текста позволит науке открыть еще много неизвестных фактов.
Владимир Брюков - Чудеса Ветхого Завета и их научное объяснение
Издательство: Литагент, Иваново, 2017 г.
300 стр
Владимир Брюков - Чудеса Ветхого Завета и их научное объяснение - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Сотворение Мира, или неотвратимый апокалипсис
- Глава 2. И создал Господь … клона
- Глава 3. По силам ли человеку XXI века пережить 969-летнего Мафусала
- Глава 4. Благословенный Эдем, или кроманьонцы… на католическом кладбище
- Глава 5. Адам и Ева умели разговаривать «щелкающими» словами
- Глава 6. Наложницы бога, или почему Авраам заключил союз с Яхве
- Глава 7. Невесты на продажу, или Иаков – отец современной генетики
- Глава 8. Был ли гиксос Йаков-хара библейским Иаковом
- Глава 9. Загадочная смерть Моисея: был ли израильский пророк убит своим «жестоковыйным» народом?
- Глава 10. Нил в крови, или казни египетские
- Глава 11. НЛО и тайна гибели фараонова войска
- Глава 12. Добровольный исход, или изгнание прокаженных
- Глава 13. Почему на горе Завета у Моисея засветился небесный нимб
- Глава 14. Как от трубного гласа рухнули стены Иерихона
- Глава 15. Как всемогущий Яхве наказал филистимлян «черной смертью»
- Глава 16. Как пророк Илия вознесся на небо
- Глава 17. Как Господь покарал войско ассирийского царя Синаххериба
- Глава 18. Пророк Даниил и негасимая «чудо-лампа»
Эпилог
Владимир Брюков - Чудеса Ветхого Завета и их научное объяснение - Предисловие
Библия – пожалуй, самая притягательная для человечества книга, по числу переводов и изданий не имеющая конкурентов в книжном мире. Сегодня полный текст Библии опубликован уже на 518 языках мира, а на 2798 языках вышли ее отдельные книги.
Вместе с тем, следует заметить, что Библия, пожалуй, и самая обсуждаемая книга, многие столетия являющаяся предметом самых ожесточенных споров, как между представителями самых различных конфессий, так и между верующими и атеистами. В то время как для христиан и иудеев Библия вот уже более двадцати веков является «священным писанием», самым авторитетным морально-этическим документом, атеисты долгое время предпочитали отрицать научно-историческое значение этой книги, считая ее собранием древних мифов и легенд, не имеющих ничего общего с исторической действительностью.
Долгое время описание потопа в Ветхом Завете серьезные ученые считали обычной сказкой для взрослых. До тех пор пока британский ученый Джордж Смит во время раскопок в ассирийской Ниневии (близ современного североиракского Мосула) в 1872 году не нашел глиняные таблички, которые он и предъявил изумленному научному сообществу. На этих табличках на аккадском языке была написана рассказывающая о потопе эпическая поэма о Гильгамеше. По сути, ученому удалось найти гораздо более древнюю аккадскую версию библейского рассказа о потопе. Текст еще более древней шумерской поэмы о потопе, найденной при раскопках Ниппура (рядом с южноиракским Нуффаром), был опубликован американским шумерологом Арно Пёбелем в 1914 году.
А в 1929 году британский археолог Леонард Вулли во время раскопок халдейского Ура (близ южноиракского города Насирия) обнаружил на 20 метровой глубине под слоем глины с остатками гробниц наносной аллювиальный слой, толщиной в 2,4 метра. Эту находку Леонард Вулли соотнес с библейским потопом, придя к выводу, что у него действительно была реальная основа. Свидетельствующие о потопе наносные аллювиальные слои позднее были найдены археологами во время раскопок и в других местах Южного Ирака.
Вот так ветхозаветная легенда о всемирном потопе благодаря усилиям многих ученых превратилась в реальный исторический факт, свидетельствующий о реальном потопе, имевшем место в долине Тигра и Евфрата несколько тысяч лет назад. Следует заметить, что очень многие библейские легенды, на первых порах категорически отрицаемые наукой, впоследствии – после внесения исследователями в них определенных корректив – стали общепризнанными научными фактами.
Как и следует из названия книги, автор хотел сделать эту книгу своего рода небольшой энциклопедией библейских чудес, в которой дается их естественно – научное объяснение, характеризуется степень их соответствия научным фактам. Книга состоит из глав, представляющих собой отдельные рассказы, посвященные различным эпизодам, описанным в Ветхом Завете, надеюсь, ее чтение покажется Вам интересным и полезным.
Спасибо!