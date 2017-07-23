Если в средние века люди безоговорочно верили во все то, что написано в Ветхом и Новом завете, то уже в новое и новейшее время стала побеждать другая крайность ‑ большинство исследователей предпочитали рассматривать библейские легенды как не имеющие ничего общего с научной истиной.

Как ни странно, но ситуация стала кардинальным образом меняться во второй половине атеистического XX века, когда в распоряжение у исторической науки появилось много археологических фактов, свидетельствующих о том, что в основе библейских рассказов лежат реальные исторические факты. Автор этих строк убежден, что и в наш XXI век эта тенденция получит дальнейшее развитие, и более скрупулезное изучение библейского текста позволит науке открыть еще много неизвестных фактов.

Владимир Брюков - Чудеса Ветхого Завета и их научное объяснение

Издательство: Литагент, Иваново, 2017 г.

300 стр

Владимир Брюков - Чудеса Ветхого Завета и их научное объяснение - Содержание

Предисловие

Глава 1. Сотворение Мира, или неотвратимый апокалипсис

Глава 2. И создал Господь … клона

Глава 3. По силам ли человеку XXI века пережить 969-летнего Мафусала

Глава 4. Благословенный Эдем, или кроманьонцы… на католическом кладбище

Глава 5. Адам и Ева умели разговаривать «щелкающими» словами

Глава 6. Наложницы бога, или почему Авраам заключил союз с Яхве

Глава 7. Невесты на продажу, или Иаков – отец современной генетики

Глава 8. Был ли гиксос Йаков-хара библейским Иаковом

Глава 9. Загадочная смерть Моисея: был ли израильский пророк убит своим «жестоковыйным» народом?

Глава 10. Нил в крови, или казни египетские

Глава 11. НЛО и тайна гибели фараонова войска

Глава 12. Добровольный исход, или изгнание прокаженных

Глава 13. Почему на горе Завета у Моисея засветился небесный нимб

Глава 14. Как от трубного гласа рухнули стены Иерихона

Глава 15. Как всемогущий Яхве наказал филистимлян «черной смертью»

Глава 16. Как пророк Илия вознесся на небо

Глава 17. Как Господь покарал войско ассирийского царя Синаххериба

Глава 18. Пророк Даниил и негасимая «чудо-лампа»

Эпилог

Владимир Брюков - Чудеса Ветхого Завета и их научное объяснение - Предисловие

Библия – пожалуй, самая притягательная для человечества книга, по числу переводов и изданий не имеющая конкурентов в книжном мире. Сегодня полный текст Библии опубликован уже на 518 языках мира, а на 2798 языках вышли ее отдельные книги.

Вместе с тем, следует заметить, что Библия, пожалуй, и самая обсуждаемая книга, многие столетия являющаяся предметом самых ожесточенных споров, как между представителями самых различных конфессий, так и между верующими и атеистами. В то время как для христиан и иудеев Библия вот уже более двадцати веков является «священным писанием», самым авторитетным морально-этическим документом, атеисты долгое время предпочитали отрицать научно-историческое значение этой книги, считая ее собранием древних мифов и легенд, не имеющих ничего общего с исторической действительностью.

Долгое время описание потопа в Ветхом Завете серьезные ученые считали обычной сказкой для взрослых. До тех пор пока британский ученый Джордж Смит во время раскопок в ассирийской Ниневии (близ современного североиракского Мосула) в 1872 году не нашел глиняные таблички, которые он и предъявил изумленному научному сообществу. На этих табличках на аккадском языке была написана рассказывающая о потопе эпическая поэма о Гильгамеше. По сути, ученому удалось найти гораздо более древнюю аккадскую версию библейского рассказа о потопе. Текст еще более древней шумерской поэмы о потопе, найденной при раскопках Ниппура (рядом с южноиракским Нуффаром), был опубликован американским шумерологом Арно Пёбелем в 1914 году.

А в 1929 году британский археолог Леонард Вулли во время раскопок халдейского Ура (близ южноиракского города Насирия) обнаружил на 20 метровой глубине под слоем глины с остатками гробниц наносной аллювиальный слой, толщиной в 2,4 метра. Эту находку Леонард Вулли соотнес с библейским потопом, придя к выводу, что у него действительно была реальная основа. Свидетельствующие о потопе наносные аллювиальные слои позднее были найдены археологами во время раскопок и в других местах Южного Ирака.

Вот так ветхозаветная легенда о всемирном потопе благодаря усилиям многих ученых превратилась в реальный исторический факт, свидетельствующий о реальном потопе, имевшем место в долине Тигра и Евфрата несколько тысяч лет назад. Следует заметить, что очень многие библейские легенды, на первых порах категорически отрицаемые наукой, впоследствии – после внесения исследователями в них определенных корректив – стали общепризнанными научными фактами.

Как и следует из названия книги, автор хотел сделать эту книгу своего рода небольшой энциклопедией библейских чудес, в которой дается их естественно – научное объяснение, характеризуется степень их соответствия научным фактам. Книга состоит из глав, представляющих собой отдельные рассказы, посвященные различным эпизодам, описанным в Ветхом Завете, надеюсь, ее чтение покажется Вам интересным и полезным.