Книга Франсуа Брюна «Чтобы человек стал Богом» — это глубокое богословское исследование, посвященное одной из самых возвышенных и таинственных тем христианства — учению об обожении (греч. theosis). Автор, католический священник и ученый, предпринимает попытку преодолеть вековой разрыв между западной и восточной христианскими традициями. Он утверждает, что истинное предназначение человека, согласно замыслу Творца, заключается не просто в моральном совершенствовании, а в мистическом причастии к Божественной природе.

Брюн подробно анализирует труды Отцов Церкви, показывая, что спасение — это не юридический акт оправдания, а онтологическое преображение человеческого существа. Автор подчеркивает, что Бог стал человеком, чтобы человек смог стать богом по благодати. В книге исследуется роль Святого Духа в этом процессе, значение таинств и молитвы, а также то, как свет Божественной славы проникает в человеческую жизнь, исцеляя и возвышая её.

Особая ценность труда заключается в его апологетическом характере: Брюн открыто критикует юридический подход к спасению, часто встречающийся в западном богословии, и призывает вернуться к живому опыту ранней Церкви. Книга написана с глубоким уважением к православному наследию и является мостом для диалога между Востоком и Западом. Это призыв к каждому верующему осознать величие своего призвания — стать носителем Божественного света в падшем мире.

Брюн Франсуа - Чтобы человек стал Богом

3-е изд., испр. и доп.

пер. с фр. С. А. Гриб

СПб.: Алетейя, 2013, 548 с.

ISBN 978-5-91419-648-3

Франсуа Брюн - Чтобы человек стал Богом - Содержание

Предисловие автора

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. БЕСКОНЕЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮБВИ: БОГ И ЧЕЛОВЕК, НЕВОЗМОЖНЫЙ СОЮЗ

Глава I. Откровение Любви: Троица

Глава II. Призыв Любви: Творение

Глава III. Поражение любви: грех

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. СТРАДАНИЕ И СМЕРТЬ ЛЮБВИ: БОГ ТВОРИТ ЧЕЛОВЕКА

Глава IV. На пороге тайны Христа

Глава V. Тайна нашего союза со Христом

Глава VI. Тайна славы Христа

Глава VII. Тайна страдания Христа

Глава VIII. Тайна нашего спасения

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРИУМФ ЛЮБВИ: ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ БОГОМ

Глава IX. Обожение человека

Заключение