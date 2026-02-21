Брюн - Чтобы человек стал Богом

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Франсуа Брюна «Чтобы человек стал Богом» — это глубокое богословское исследование, посвященное одной из самых возвышенных и таинственных тем христианства — учению об обожении (греч. theosis). Автор, католический священник и ученый, предпринимает попытку преодолеть вековой разрыв между западной и восточной христианскими традициями. Он утверждает, что истинное предназначение человека, согласно замыслу Творца, заключается не просто в моральном совершенствовании, а в мистическом причастии к Божественной природе.

Брюн подробно анализирует труды Отцов Церкви, показывая, что спасение — это не юридический акт оправдания, а онтологическое преображение человеческого существа. Автор подчеркивает, что Бог стал человеком, чтобы человек смог стать богом по благодати. В книге исследуется роль Святого Духа в этом процессе, значение таинств и молитвы, а также то, как свет Божественной славы проникает в человеческую жизнь, исцеляя и возвышая её.

Особая ценность труда заключается в его апологетическом характере: Брюн открыто критикует юридический подход к спасению, часто встречающийся в западном богословии, и призывает вернуться к живому опыту ранней Церкви. Книга написана с глубоким уважением к православному наследию и является мостом для диалога между Востоком и Западом. Это призыв к каждому верующему осознать величие своего призвания — стать носителем Божественного света в падшем мире.

Брюн Франсуа - Чтобы человек стал Богом

3-е изд., испр. и доп.

пер. с фр. С. А. Гриб

СПб.: Алетейя, 2013, 548 с.

ISBN 978-5-91419-648-3

Франсуа Брюн - Чтобы человек стал Богом - Содержание

Предисловие автора

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. БЕСКОНЕЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮБВИ: БОГ И ЧЕЛОВЕК, НЕВОЗМОЖНЫЙ СОЮЗ

  • Глава I. Откровение Любви: Троица

  • Глава II. Призыв Любви: Творение

  • Глава III. Поражение любви: грех

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. СТРАДАНИЕ И СМЕРТЬ ЛЮБВИ: БОГ ТВОРИТ ЧЕЛОВЕКА

  • Глава IV. На пороге тайны Христа

  • Глава V. Тайна нашего союза со Христом

  • Глава VI. Тайна славы Христа

  • Глава VII. Тайна страдания Христа

  • Глава VIII. Тайна нашего спасения

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРИУМФ ЛЮБВИ: ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ БОГОМ

  • Глава IX. Обожение человека

Заключение

