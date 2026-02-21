Книга Франсуа Брюна «Христос и карма — Возможен ли компромисс?» представляет собой серьезное апологетическое исследование, в котором автор анализирует несовместимость христианского откровения и восточных концепций реинкарнации и закона кармы. Брюн, известный своим интересом к мистицизму, замечает опасную тенденцию в современном западном обществе — попытку «скрестить» христианство с индуизмом или буддизмом. В этой работе он последовательно доказывает, что эти две системы мировоззрения ведут к принципиально разным целям.

Автор подробно разбирает ключевое различие: в христианстве человеческая личность уникальна и неповторима, а спасение является даром Божьей любви и благодати. В концепции же кармы спасение — это результат собственных усилий человека в бесконечном цикле перерождений, где личность по сути является лишь временной маской. Брюн подчеркивает, что вера в реинкарнацию обесценивает единственность земной жизни и крестную жертву Иисуса Христа, делая идею искупления ненужной.

Особое внимание в книге уделяется анализу текстов, которые сторонники теории реинкарнации часто пытаются найти в Библии (например, вопросы учеников об Илье или о слепорожденном). Брюн мастерски развенчивает эти попытки, показывая их историческую и лингвистическую несостоятельность. Книга служит мощным призывом к христианам осознать глубину и исключительность евангельской вести о Воскресении, которая предлагает не бесконечный цикл жизней, а вечную жизнь в общении с Личностным Богом.

Франсуа Брюн - Христос и карма - Возможен ли компромисс?

Ф. Брюн; пер. с фр. Н.В. Ликвинцевой.

СПб.: Алетейя, 2017, 256 с.

ISBN 978-5-906860-84-2

Франсуа Брюн - Христос и карма - Возможен ли компромисс - Содержание

Вступительное Слово

Введение

Глава I. Спасение, врученное нам извне: в христианстве

Глава II. Спасение, врученное нам извне: в других религиях

Глава III. Спасение своими силами

Глава IV. Карма в новых западных концепциях

Глава V. Единство космоса

Глава VI. Всё было сотворено во Христе

Глава VII. Царство Божие внутрь вас есть

Глава VIII. Бог спустился в наш ад

Глава IX. Тайна Христа

Глава X. Свод свидетельств

Глава XI. Общение святых

Глава XII. В поисках точек соприкосновения

Глава XIII. От временной голограммы к вечной

Заключение