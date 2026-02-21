Брюн - Христос и карма

Брюн - Христос и карма
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Франсуа Брюна «Христос и карма — Возможен ли компромисс?» представляет собой серьезное апологетическое исследование, в котором автор анализирует несовместимость христианского откровения и восточных концепций реинкарнации и закона кармы. Брюн, известный своим интересом к мистицизму, замечает опасную тенденцию в современном западном обществе — попытку «скрестить» христианство с индуизмом или буддизмом. В этой работе он последовательно доказывает, что эти две системы мировоззрения ведут к принципиально разным целям.

Автор подробно разбирает ключевое различие: в христианстве человеческая личность уникальна и неповторима, а спасение является даром Божьей любви и благодати. В концепции же кармы спасение — это результат собственных усилий человека в бесконечном цикле перерождений, где личность по сути является лишь временной маской. Брюн подчеркивает, что вера в реинкарнацию обесценивает единственность земной жизни и крестную жертву Иисуса Христа, делая идею искупления ненужной.

Особое внимание в книге уделяется анализу текстов, которые сторонники теории реинкарнации часто пытаются найти в Библии (например, вопросы учеников об Илье или о слепорожденном). Брюн мастерски развенчивает эти попытки, показывая их историческую и лингвистическую несостоятельность. Книга служит мощным призывом к христианам осознать глубину и исключительность евангельской вести о Воскресении, которая предлагает не бесконечный цикл жизней, а вечную жизнь в общении с Личностным Богом.

Франсуа Брюн - Христос и карма - Возможен ли компромисс?

Ф. Брюн; пер. с фр. Н.В. Ликвинцевой.

СПб.: Алетейя, 2017, 256 с.

ISBN 978-5-906860-84-2

Франсуа Брюн - Христос и карма - Возможен ли компромисс - Содержание

Вступительное Слово

Введение

  • Глава I. Спасение, врученное нам извне: в христианстве

  • Глава II. Спасение, врученное нам извне: в других религиях

  • Глава III. Спасение своими силами

  • Глава IV. Карма в новых западных концепциях

  • Глава V. Единство космоса

  • Глава VI. Всё было сотворено во Христе

  • Глава VII. Царство Божие внутрь вас есть

  • Глава VIII. Бог спустился в наш ад

  • Глава IX. Тайна Христа

  • Глава X. Свод свидетельств

  • Глава XI. Общение святых

  • Глава XII. В поисках точек соприкосновения

  • Глава XIII. От временной голограммы к вечной

Заключение

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
