В этой работе речь пойдет о психологическом значении творческих работ двух художников. Такая постановка вопроса может вызвать определенное удивление. Откуда у психологии право интерпретировать искусство? Разве психологическая интерпретация не слишком часто заключается в кратком объяснении того, что представлено ссылкой на биографические данные и спорные психологические особенности художника? Разве этот аналитический объяснительный подход не приводит часто к утверждению «ничего, кроме»? Разве это не выражает определенное высокомерие психологии, которая предполагает интерпретацию на чужой территории искусства со своими критериями и точкой зрения? В конце концов, разве это не тот случай, когда психологическая интерпретация часто снижает оценку искусства, а не повышает ее? Само собой разумеется, что значение этих двух произведений искусства для меня - это нечто другое. Интерпретация не предназначена для объяснения или преуменьшения работы, приписывания ей внешних факторов, таких как условия жизни автора или влияния других художников. Скорее, интерпретация должна начинаться с самой работы и обогащать ее понимание и, если возможно, также удивляться смыслу, который может быть не сразу очевиден. Интерпретация предназначена для расширения и обогащения понимания художника и его работ и, в дополнение к непосредственно видимой стороне, позволяет обнаружить более глубокий смысловой аспект.

Исследование визуального материала в таком символическом аспекте помогает приблизить его: материал можно понимать как то, что говорит с наблюдателем, здесь и сейчас, привлекает его внимание. Это уже не содержание, которое принадлежит далекой культуре или незнакомый способ изображения. Когда я открываю для себя символический аспект значения в произведении искусства, то, что странно и незнакомо, становится близким и удивительным. Образы, принадлежащие иной культурной группе, становятся более понятными.

Две работы, которые я попытаюсь символически интерпретировать ниже, несомненно, значительно отличаются одна от другой. В одном случае речь идет о работе известной художницы прошлого века, которая до сих пор шокирует своим стилем и тематикой и, время от времени, сильно впечатляет зрителя своими громкими цветами. Требуется много времени, чтобы изучить эту работу, чтобы понять, что это нечто большее, чем дешёвая игра на публику и эффекты ради эффекта. Лично мне пришлось пройти долгий путь, чтобы открыть для себя более глубокий смысл работы. Я изначально встретил автора с определенными оговорками. Ее большие скульптуры казались мне несколько громкими и деформированными. Я скучал по элегантности линии и дифференцированной тонкости представления. Ее предпочтение напыщенной полноте и ярким цветам противоречило моим собственным художественным предпочтениям, которые основаны больше на тонкости и прочности линий и структур. Тем не менее у меня осталось определенное очарование художественными формами, которые были мне чуждыми. Это очарование усиливалось по мере того, как я проникал в ее работы и воспринимал неожиданные смысловые моменты, создаваемые художником, в которые я бы даже не поверил. Я гулял по неизведанной территории, как современный человек, движущийся в мире матриархальных конструкций, которые ему совсем незнакомы, пока он вдруг не осознает, что что-то поражает его, оказывается значимым, и понятным. Вы бы поверили, в то, что хотя этот мир бессмыслен, вдруг как чудо внезапно возникает чувство, которое является удивительно значимым. Я научился ценить эту работу так, что я понял ее также в аспекте символического значения, т. е. в той степени, в которой я видел ее не только как художественную постановку формы, цвета и материала, но также как удивительное отражение воображаемого, символического фактора. Именно этот образный фактор предлагает материал, форму и цвет, создает связь и придает работе душевно-символическое измерение глубины. Кажущаяся наивной художница, чьи технические навыки, на первый взгляд, ограничены, а талант легко может быть недооценен, способна заложить основу для психологически важной творческой силы.

Пол Брютче - Образ и его значение - психологический взгляд на сад Таро Ники де Сен-Фалль и «Десять быков» Тенсе Сюбуна

Перев. с англ. - М.: Сказка и миф, 2021. - 96 с., илл.

ISBN 978-5-6045008-1-1

Пол Брютче - Образ и его значение – Содержание

Введение

Часть I. Ники де Сен-Фалль: психологический подход к ее искусству и символическое значение Сада Таро

Биография

Художественное творчество

Нана акробатка, Нана шар, Нана

Черная Венера

Гвендолин

Беременная Нана

Зеленая Нана с черной сумочкой

Чай с Ангелиной

Она-собор

Символизм Сада Таро

Маг

Императрица (Сфинкс)

Часть II. Символическое значение буддистских картин «Десять быков» Тенсе Сюбуна

Поиски быка (I)

Выслеживание быка (II)

Обнаружение быка (III)

Ловля быка (IV)

Укрощение быка (V)

Верхом на быке (VI)

Бык забыт, пастырь остается (VII)

Полное забвение быка и пастыря (VIII)

Возвращение к истокам на Землю (IX)

Выход на рынок с открытыми руками (X)

Библиография