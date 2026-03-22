Бог христиан становится подобием любимого человека, с которым можно совершенно слиться до стигматов св. Франциска. Бубер пишет: «Припасть к Сыну, отодвинувшись от Отца, — основное расположение духа Ивана Карамазова, а в романе «Бесы» припертый к стене христианин вынужден смущенно лепетать о том, что хотя и верит во Христа, но в Бога только будет веровать. Во всем этом я вижу важное свидетельство о спасении, пришедшем к «язычникам» (неевреям) благодаря вере во Христа: они обрели Бога, который, когда их мир постигало крушение, оправдывал надежды и, более того, даровал им искупление, когда они находились в плену вины. Это гораздо больше, чем мог бы сделать для этой поздней эпохи исконный бог или сын богов западноевропейских народов. И нечто родственное этому свидетельству слышится нам в воплях и стенаниях былых поколений, обращенных к Христу».

К ссылкам на романы Достоевского я мог бы прибавить признание самого Федора Михайловича в цитированном письме Наталье Фонвизиной: «Я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ веры очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». С Христом — даже вне Бога. С Христом — даже без веры в Бога. Такие толкования возможны.

Мартин Бубер - Два образа веры

(Классическая философская мысль)

М: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. — 592 с.

ISBN 5-237-00957-3

Мартин Бубер - Два образа веры - Содержание

Григорий Померанц. Встречи с Бубером

Я и Ты (Перевод В. В. Рынкевича)

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Послесловие

Диалог (Перевод М. И. Левиной)

Описание

Ограничение

Подтверждение

Образы добра и зла (Перевод М. И. Левиной)

Предисловие

Часть первая. Древо познания

Часть вторая. Исконные принципы

Часть третья. Истина мифов

Проблема человека (Перевод Ю. С. Терентьева)

Часть первая. Путь проблемы Раздел I. Вопросы Канта Раздел II. От Аристотеля до Канта Раздел III. Гегель и Маркс Раздел IV. Фейербах и Ницше

Часть вторая. Современные поиски Раздел I. Кризис и его проявление Раздел II. Учение Хайдеггера Раздел III. Учение Шелера Раздел IV. Перспектива



Два образа веры (Перевод С. В. Лёзова и А. Ю. Миронова)

Затмение бога. Мысли по поводу взаимоотношений религии и философии (Перевод И. И. Маханькова)

Из предисловия к нью-йоркскому изданию

Предварительное. Рассказ о двух разговорах

Религия и действительность

Религия и философия

Любовь к Богу и идея Бога

Религия и современное мышление

Религия и этика

Об устранении этического

Бог и человеческий дух

Приложение. Ответ на возражение К. Г. Юнга

Приложение. Лев Шестов. Мартин Бубер

Библиография упомянутых произведений М. Бубера

Примечания

Именной указатель