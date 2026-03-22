Бубер - Два образа веры

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Бог христиан становится подобием любимого человека, с которым можно совершенно слиться до стигматов св. Франциска. Бубер пишет: «Припасть к Сыну, отодвинувшись от Отца, — основное расположение духа Ивана Карамазова, а в романе «Бесы» припертый к стене христианин вынужден смущенно лепетать о том, что хотя и верит во Христа, но в Бога только будет веровать. Во всем этом я вижу важное свидетельство о спасении, пришедшем к «язычникам» (неевреям) благодаря вере во Христа: они обрели Бога, который, когда их мир постигало крушение, оправдывал надежды и, более того, даровал им искупление, когда они находились в плену вины. Это гораздо больше, чем мог бы сделать для этой поздней эпохи исконный бог или сын богов западноевропейских народов. И нечто родственное этому свидетельству слышится нам в воплях и стенаниях былых поколений, обращенных к Христу».

К ссылкам на романы Достоевского я мог бы прибавить признание самого Федора Михайловича в цитированном письме Наталье Фонвизиной: «Я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ веры очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». С Христом — даже вне Бога. С Христом — даже без веры в Бога. Такие толкования возможны.

Мартин Бубер - Два образа веры

(Классическая философская мысль)

М: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. — 592 с.

ISBN 5-237-00957-3

Мартин Бубер - Два образа веры - Содержание

Григорий Померанц. Встречи с Бубером

Я и Ты (Перевод В. В. Рынкевича)

  • Часть первая

  • Часть вторая

  • Часть третья

  • Послесловие

Диалог (Перевод М. И. Левиной)

  • Описание

  • Ограничение

  • Подтверждение

Образы добра и зла (Перевод М. И. Левиной)

  • Предисловие

  • Часть первая. Древо познания

  • Часть вторая. Исконные принципы

  • Часть третья. Истина мифов

Проблема человека (Перевод Ю. С. Терентьева)

  • Часть первая. Путь проблемы

    • Раздел I. Вопросы Канта

    • Раздел II. От Аристотеля до Канта

    • Раздел III. Гегель и Маркс

    • Раздел IV. Фейербах и Ницше

  • Часть вторая. Современные поиски

    • Раздел I. Кризис и его проявление

    • Раздел II. Учение Хайдеггера

    • Раздел III. Учение Шелера

    • Раздел IV. Перспектива

Два образа веры (Перевод С. В. Лёзова и А. Ю. Миронова)

  • Затмение бога. Мысли по поводу взаимоотношений религии и философии (Перевод И. И. Маханькова)

  • Из предисловия к нью-йоркскому изданию

  • Предварительное. Рассказ о двух разговорах

  • Религия и действительность

  • Религия и философия

  • Любовь к Богу и идея Бога

  • Религия и современное мышление

  • Религия и этика

  • Об устранении этического

  • Бог и человеческий дух

  • Приложение. Ответ на возражение К. Г. Юнга

  • Приложение. Лев Шестов. Мартин Бубер

Библиография упомянутых произведений М. Бубера

Примечания

Именной указатель

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

