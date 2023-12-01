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Бубер - Хасидские истории - Первые учителя

Бубер Мартин - Хасидские истории. Первые учителя
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

AЛЕФ - Изыскания в еврейской мистике и философии

Цель этой книги - ввести читателя в мир легендарной реальности. Я называю ее легендарной, потому что дошедшие до нас предания, которым я здесь пытался придать определенную форму, не являются подлинными в том смысле, в каком подлинна хроника. Легенды восходят к восторженным людям, вкладывавшим в свои истории то, что они видели, или считали, что видели, в состоянии религиозного порыва. Некоторые из этих событий действительно имели место, другие просто не могли произойти на самом деле, но возвысившаяся в религиозном порыве душа воспринимала их как истинную и целостную реальность.

Вот почему я называю легенды реальностью, реальностью опыта восторженных душ, реальностью, рождающейся в каждом чистом сердце, не замутненном хитростью и лукавством. Люди, рассказывающие легенды, говорят не о самих себе, но о том, что их волнует. Таким образом, то, что мы узнаем из подобных повествований, - факт не только психологии, но и жизни.Например, случается нечто, что вдохновляет душу, оказывает на нее определенное воздействие; указывая на это воздействие, традиция приводит нас к его причине; связь же между тем, кто вдохновляет, и тем, кто вдохновляется, - это связь между двумя лицами.

Такова подлинная легенда, и такова ее реальность.(Мартин Бубер)

Бубер Мартин - Хасидские истории. Первые учителя

Перевод с английского и немецкого

ISBN - 5-93273-215-6

Мосты культуры - Москва, 2006

Гешарим - Иерусалим

Бубер Мартин - Хасидские истории. Первые учителя - Содержания

  • Исраэль бен Элиезер, Баал Шем Тов

  • Барух из Меджибожа

  • Дов Бер из Межерича,Великий Магид

  • Авраам Ангел

  • Пинхас из Кореца и его школа

  • Йехиэль Михл из Злочева

  • Зеев Вольф из Збаража

  • Мордехай из Несхижа

  • Окружение Баал Шем Това

  • Менахем Мендель из Витебска

  • Шмелке из Никольсбурга

  • Аарон из Карлина

  • Леви Ицхак из Бердичева

  • Зуся из Анаполя

  • Элимелех из Лизенска

  • Шнеур Залман из Ляд

  • Шломо из Карлина

  • Исраэль из Козниц

  • Яаков Ицхак из Люблина, Провидец

Views 1 512
Rating 4.9 / 5
Added 01.12.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (6 comments)

B
brat librarian 8 years ago

Благодарю
G
gios76 9 years ago

спасибо.
E
esxatos 10 years ago
Написали бы мне в личку - не прикрепил я ссылку 
P
pas-tor 10 years ago
ссылки на файл нет ((
I
istina 10 years ago
А где книга?
I
istina 10 years ago
А где книга?

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