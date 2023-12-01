Бубер - Хасидские истории - Первые учителя

AЛЕФ - Изыскания в еврейской мистике и философии

Цель этой книги - ввести читателя в мир легендарной реальности. Я называю ее легендарной, потому что дошедшие до нас предания, которым я здесь пытался придать определенную форму, не являются подлинными в том смысле, в каком подлинна хроника. Легенды восходят к восторженным людям, вкладывавшим в свои истории то, что они видели, или считали, что видели, в состоянии религиозного порыва. Некоторые из этих событий действительно имели место, другие просто не могли произойти на самом деле, но возвысившаяся в религиозном порыве душа воспринимала их как истинную и целостную реальность.

Вот почему я называю легенды реальностью, реальностью опыта восторженных душ, реальностью, рождающейся в каждом чистом сердце, не замутненном хитростью и лукавством. Люди, рассказывающие легенды, говорят не о самих себе, но о том, что их волнует. Таким образом, то, что мы узнаем из подобных повествований, - факт не только психологии, но и жизни.Например, случается нечто, что вдохновляет душу, оказывает на нее определенное воздействие; указывая на это воздействие, традиция приводит нас к его причине; связь же между тем, кто вдохновляет, и тем, кто вдохновляется, - это связь между двумя лицами.

Такова подлинная легенда, и такова ее реальность.(Мартин Бубер)

Бубер Мартин - Хасидские истории. Первые учителя

Перевод с английского и немецкого

ISBN - 5-93273-215-6

Мосты культуры - Москва, 2006

Гешарим - Иерусалим

Бубер Мартин - Хасидские истории. Первые учителя - Содержания