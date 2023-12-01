Бубер - Хасидские истории - Первые учителя
AЛЕФ - Изыскания в еврейской мистике и философии
Цель этой книги - ввести читателя в мир легендарной реальности. Я называю ее легендарной, потому что дошедшие до нас предания, которым я здесь пытался придать определенную форму, не являются подлинными в том смысле, в каком подлинна хроника. Легенды восходят к восторженным людям, вкладывавшим в свои истории то, что они видели, или считали, что видели, в состоянии религиозного порыва. Некоторые из этих событий действительно имели место, другие просто не могли произойти на самом деле, но возвысившаяся в религиозном порыве душа воспринимала их как истинную и целостную реальность.
Вот почему я называю легенды реальностью, реальностью опыта восторженных душ, реальностью, рождающейся в каждом чистом сердце, не замутненном хитростью и лукавством. Люди, рассказывающие легенды, говорят не о самих себе, но о том, что их волнует. Таким образом, то, что мы узнаем из подобных повествований, - факт не только психологии, но и жизни.Например, случается нечто, что вдохновляет душу, оказывает на нее определенное воздействие; указывая на это воздействие, традиция приводит нас к его причине; связь же между тем, кто вдохновляет, и тем, кто вдохновляется, - это связь между двумя лицами.
Такова подлинная легенда, и такова ее реальность.(Мартин Бубер)
Бубер Мартин - Хасидские истории. Первые учителя
Перевод с английского и немецкого
ISBN - 5-93273-215-6
Мосты культуры - Москва, 2006
Гешарим - Иерусалим
Бубер Мартин - Хасидские истории. Первые учителя - Содержания
Исраэль бен Элиезер, Баал Шем Тов
Барух из Меджибожа
Дов Бер из Межерича,Великий Магид
Авраам Ангел
Пинхас из Кореца и его школа
Йехиэль Михл из Злочева
Зеев Вольф из Збаража
Мордехай из Несхижа
Окружение Баал Шем Това
Менахем Мендель из Витебска
Шмелке из Никольсбурга
Аарон из Карлина
Леви Ицхак из Бердичева
Зуся из Анаполя
Элимелех из Лизенска
Шнеур Залман из Ляд
Шломо из Карлина
Исраэль из Козниц
Яаков Ицхак из Люблина, Провидец
Благодарю
спасибо.