Бубер - Проблема человека

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

В этой проблемно-философской и дискуссионной книге, переведенной на русский язык впервые, исторически систематизировано познание диалогического принципа и проведено критическое сравнение его с современными теориями проблемы человека. Цель этой, в своей первой части, по сути, проблемно исторической, а во второй — дискуссионной книги — исторически систематизировать представленное в других работах познание диалогического принципа, критически сравнивая его с современными теориями.

Одновременно она могла бы с успехом послужить введением к предстоящей публикации. Она является разработкой курса лекций, который я читал на протяжении летнего семестра 1938 года в Еврейском университете Иерусалима. Еврейское издание книги увидело свет в 1942 году. Последняя глава представлена тут в измененной, написанной для английского издания редакции, которая включена в мою книгу "Between Man and Man", вышедшую в 1947 году.

Мартин Бубер - Проблема человека

Издательство — Ника-Центр — 96 с.

Киев — 1998 г.

ISBN 966-521-090-4

Мартин Бубер - Проблема человека - Оглавление

Предисловие

Часть первая. Путь проблемы

  • Глава 1. Вопросы Канта

  • Глава 2. От Аристотеля до Канта

  • Глава 3. Гегель и Маркс

  • Глава 4. Фейербах и Ницше

Часть вторая. Попытки нашего времени

  • Глава 1. Кризис и его проявление

  • Глава 2. Учение Хайдеггера

  • Глава 3. Учение Шелера

  • Глава 4. Перспектива проблемы

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

