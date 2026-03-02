Одвічне джерело мистецтва полягає в тому, що образ подибується людині й завдяки їй хоче ставати твором. Він не виплід її душі, а явище, яке з'являється в ній та потребує від неї діяльної сили. Вага лежить на істотному вчинку людини: якщо вона здійснює його, якщо вона своїм єством промовляє засадниче слово до з'явного образу, то в такому разі струмениться діяльна сила, виникає твір. Учинок охоплює жертву і ризик. Жертва: нескінченна можливість, що покладається на вівтар ббразу; все, що тільки-но, граючи, пронизувало перспективу, мусить викорінюватися, нічого з цього не має проникати у твір; так воліє винятковість візаві [des Gegentiber].

Ризик: засадниче слово може бути промовлено лише цілим єством; той, хто віддається цьому, не має нічого приховувати від себе; і твір не терпить, на кшталт дерева і людина, щоб я поринав у розпруження Воно-світу [Eswelt], а він владарює: якщо я йому належно не слугую, то він руйнується, або руйнує мене. Образ, що подибується мені, я не можу досвідчити й описати; я можу лиш здійснити його. І все ж я бачу його, у променях сяяння візаві, ясніше за всяку ясність досвідченого світу. Не як якусь річ з-поміж «внутрішніх» речей, не як якесь зображення здатності «виображення», а як присутнє [das Gegenwartige]. Перевірений з огляду на предметність, образ зовсім не «ось тут»; одначе що було б більш присутнім, аніж він? І дійсний стосунок є те, в чому я перебуваю до нього: він діє на мене, як і я дію на нього.

Мартін Бубер - Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням

Пер. з нім.

К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. 272 с.

ISBN: 978-966-378-253-9

Мартін Бубер - Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням - Зміст

Віктор Малахов Шляхами Бубера

Мартін Бубер Я і Ти (переклад В. Терлецького)

Частина перша

Частина друга

Частина третя

Післямова

Примітки перекладача

Покажчик імен

Шлях людини за хасидським вченням (переклад Н. Спринчан)