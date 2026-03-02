Бубер - Я і Ти
Одвічне джерело мистецтва полягає в тому, що образ подибується людині й завдяки їй хоче ставати твором. Він не виплід її душі, а явище, яке з'являється в ній та потребує від неї діяльної сили. Вага лежить на істотному вчинку людини: якщо вона здійснює його, якщо вона своїм єством промовляє засадниче слово до з'явного образу, то в такому разі струмениться діяльна сила, виникає твір. Учинок охоплює жертву і ризик. Жертва: нескінченна можливість, що покладається на вівтар ббразу; все, що тільки-но, граючи, пронизувало перспективу, мусить викорінюватися, нічого з цього не має проникати у твір; так воліє винятковість візаві [des Gegentiber].
Ризик: засадниче слово може бути промовлено лише цілим єством; той, хто віддається цьому, не має нічого приховувати від себе; і твір не терпить, на кшталт дерева і людина, щоб я поринав у розпруження Воно-світу [Eswelt], а він владарює: якщо я йому належно не слугую, то він руйнується, або руйнує мене. Образ, що подибується мені, я не можу досвідчити й описати; я можу лиш здійснити його. І все ж я бачу його, у променях сяяння візаві, ясніше за всяку ясність досвідченого світу. Не як якусь річ з-поміж «внутрішніх» речей, не як якесь зображення здатності «виображення», а як присутнє [das Gegenwartige]. Перевірений з огляду на предметність, образ зовсім не «ось тут»; одначе що було б більш присутнім, аніж він? І дійсний стосунок є те, в чому я перебуваю до нього: він діє на мене, як і я дію на нього.
Мартін Бубер - Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням
Пер. з нім.
К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. 272 с.
ISBN: 978-966-378-253-9
Мартін Бубер - Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням - Зміст
Віктор Малахов Шляхами Бубера
Мартін Бубер Я і Ти (переклад В. Терлецького)
Частина перша
Частина друга
Частина третя
Післямова
Примітки перекладача
Покажчик імен
Шлях людини за хасидським вченням (переклад Н. Спринчан)
1. Самоусвідомлення
2. Особливий шлях
3. Рішучість
4. Почни із себе
5. Не займайся собою
6. Там, де стоїш
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