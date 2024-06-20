Настоящая книга предназначена для того, чтобы ободрить и вдохновить, а не просто преподать читателю определенные истины в виде учения; чтобы побудить народ Божий взяться за дело, а не просто наполнить его разум какими-либо фактами; чтобы заставить нас остановиться и задуматься, а не просто посеять в нас богословские знания; чтобы побудить к действию, а не просто дать правильные ответы на определенные вопросы. Мне больше хочется привести Церковь в восторг этими истинами, нежели просто сообщить ей о них. Я больше стремлюсь представить себе жизненную картину, чем просто исследовать все аргументы. Я хочу помочь Церкви загореться желанием знать и понимать эти два оставленных в стороне учения, а не упражняться в полемике. Я буду пользоваться терминами “небеса” и “ад” главным образом потому, что эти слова хорошо понятны современным христианам. Многого я не знаю. Кое-что я понимаю не до конца. Но я считаю необходимым поделиться теми знаниями, в истинности которых я твердо убежден. Существует много книг, в которых раскрываются такие темы, как второе пришествие Христа и воскресение мертвых. Поэтому то, что написано мною об этом, нельзя считать исчерпывающей информацией.

Много опасностей подстерегает людей, пишущих на вышеперечисленные темы. Одна из них — это искушение дать волю своему воображению. Несмотря на то, что воображение дано человеку Самим Богом, оно может быть полезно только до тех пор, пока не идет вразрез с Писанием. Другая опасность — это чрезмерная увлеченность человека темой небес и ада, которая может повредить проповеди Евангелия и утверждению Церкви на правильном основании. Шуточное выражение “от живущего на небесах мало пользы на земле" — всего лишь дешевая насмешка, но в ней есть доля истины. Я часто говорю, что кто не думает о небесном, от того мало пользы на земле! Еще одна опасность кроется в том, что люди дословно понимают библейские выражения, даже если для этого нет основания. Например, смешно воспринимать буквально слова: “...Да рукоплещут реки; да ликуют вместе горы...” (Пс. 97:8). Это поэтическое выражение чувств человека, славящего Бога и призывающего всех и каждого делать то же самое. Описывая небеса, апостол Иоанн упоминает существ, имевших необычный облик: “И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади” (Отк. 4:6). Я считаю, что эти слова не нужно воспринимать буквально, но они означают, что необычные существа ничего не упускали из виду.

Я сознаю, что используемые нами термины, такие как “небеса" и “ад”, нужно объяснить. Термин “небо” или “небеса” в Писании может означать:

• звездное или облачное небо;

• небеса, на которых существуют и действуют начальства и власти;

• небо как Божий дом.

Но даже это последнее небо — это не окончательное, новое Небо.

Слово “ад” также может вызвать некоторую путаницу. В Писании говорится о шеоле и гадесе — месте, где находятся духи умерших. В нем также говорится об озере огненном как о последнем аде. Позже в этой книге я более подробно буду касаться этих терминов.

Алекс Бучанан – Небеса и ад

Пер. с англ. – К.: Варух, 2002. – 304 с.

ISBN 966-7023-48-6

Алекс Бучанан – Небеса и ад – Содержание

Предисловие

Встуллление

Часть 1 Небеса

Глава 1 Небеса: забытая истина

Глава 2 Кто попадет на небеса?

Глава 3 Надежда христианина

Глава 4 Где находятся небеса?

Глава 5 Как выглядят небеса?

Глава 6 Наша жизнь на небесах вечна

Глава 7 Смерть

Глава 8 Реальность воскресения

Глава 9 Второе пришествие Христа

Глава 10 Бракосочетание Христа

Глава 11 Престол суда Божьего

Глава 12 Поклонение на небесах

Глава 13 Деятельность ангелов

Глава 14 Царство Небесное

Связь

Глава 15 Ценность человека в Божьих глазах

Часть 2 Ад

Глава 16 Ад — это необходимость

Глава 17 Где находится ад?

Глава 18 Как выглядит ад?

Глава 19 Смерть и воскресение неспасенных

Глава 20 Судный день

Глава 21 Божий гнев

Глава 22 Божье наказание за грех

Глава 23 Ад вечен

Глава 24 Язычники

Глава 25 Проповедь Евангелия

Заключение