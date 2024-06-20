Бучанан – Небеса и ад
Настоящая книга предназначена для того, чтобы ободрить и вдохновить, а не просто преподать читателю определенные истины в виде учения; чтобы побудить народ Божий взяться за дело, а не просто наполнить его разум какими-либо фактами; чтобы заставить нас остановиться и задуматься, а не просто посеять в нас богословские знания; чтобы побудить к действию, а не просто дать правильные ответы на определенные вопросы. Мне больше хочется привести Церковь в восторг этими истинами, нежели просто сообщить ей о них. Я больше стремлюсь представить себе жизненную картину, чем просто исследовать все аргументы. Я хочу помочь Церкви загореться желанием знать и понимать эти два оставленных в стороне учения, а не упражняться в полемике. Я буду пользоваться терминами “небеса” и “ад” главным образом потому, что эти слова хорошо понятны современным христианам. Многого я не знаю. Кое-что я понимаю не до конца. Но я считаю необходимым поделиться теми знаниями, в истинности которых я твердо убежден. Существует много книг, в которых раскрываются такие темы, как второе пришествие Христа и воскресение мертвых. Поэтому то, что написано мною об этом, нельзя считать исчерпывающей информацией.
Много опасностей подстерегает людей, пишущих на вышеперечисленные темы. Одна из них — это искушение дать волю своему воображению. Несмотря на то, что воображение дано человеку Самим Богом, оно может быть полезно только до тех пор, пока не идет вразрез с Писанием. Другая опасность — это чрезмерная увлеченность человека темой небес и ада, которая может повредить проповеди Евангелия и утверждению Церкви на правильном основании. Шуточное выражение “от живущего на небесах мало пользы на земле" — всего лишь дешевая насмешка, но в ней есть доля истины. Я часто говорю, что кто не думает о небесном, от того мало пользы на земле! Еще одна опасность кроется в том, что люди дословно понимают библейские выражения, даже если для этого нет основания. Например, смешно воспринимать буквально слова: “...Да рукоплещут реки; да ликуют вместе горы...” (Пс. 97:8). Это поэтическое выражение чувств человека, славящего Бога и призывающего всех и каждого делать то же самое. Описывая небеса, апостол Иоанн упоминает существ, имевших необычный облик: “И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади” (Отк. 4:6). Я считаю, что эти слова не нужно воспринимать буквально, но они означают, что необычные существа ничего не упускали из виду.
Я сознаю, что используемые нами термины, такие как “небеса" и “ад”, нужно объяснить. Термин “небо” или “небеса” в Писании может означать:
• звездное или облачное небо;
• небеса, на которых существуют и действуют начальства и власти;
• небо как Божий дом.
Но даже это последнее небо — это не окончательное, новое Небо.
Слово “ад” также может вызвать некоторую путаницу. В Писании говорится о шеоле и гадесе — месте, где находятся духи умерших. В нем также говорится об озере огненном как о последнем аде. Позже в этой книге я более подробно буду касаться этих терминов.
Алекс Бучанан – Небеса и ад
Пер. с англ. – К.: Варух, 2002. – 304 с.
ISBN 966-7023-48-6
Алекс Бучанан – Небеса и ад – Содержание
Предисловие
Встуллление
Часть 1 Небеса
- Глава 1 Небеса: забытая истина
- Глава 2 Кто попадет на небеса?
- Глава 3 Надежда христианина
- Глава 4 Где находятся небеса?
- Глава 5 Как выглядят небеса?
- Глава 6 Наша жизнь на небесах вечна
- Глава 7 Смерть
- Глава 8 Реальность воскресения
- Глава 9 Второе пришествие Христа
- Глава 10 Бракосочетание Христа
- Глава 11 Престол суда Божьего
- Глава 12 Поклонение на небесах
- Глава 13 Деятельность ангелов
- Глава 14 Царство Небесное
Связь
- Глава 15 Ценность человека в Божьих глазах
Часть 2 Ад
- Глава 16 Ад — это необходимость
- Глава 17 Где находится ад?
- Глава 18 Как выглядит ад?
- Глава 19 Смерть и воскресение неспасенных
- Глава 20 Судный день
- Глава 21 Божий гнев
- Глава 22 Божье наказание за грех
- Глава 23 Ад вечен
- Глава 24 Язычники
- Глава 25 Проповедь Евангелия
Заключение
- Приложение 1 Тысячелетнее царство Христа
- Приложение 2 Вопль крови
- Приложение 3 Доводы против учения об аде
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