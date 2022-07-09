Господь желает спасения каждому человеку, и ради этой благой цели Он совершает множество дивных чудес и знамений через Своих святых. Одним из таких всеблаженных избранников Божьих был праведный Спиридон, епископ города Тримифунта, явленный миру в те времена, когда беспросветная мгла языческого безбожия стала рассеиваться под яркими лучами истинной веры Христовой.

Спиридон родился в простой крестьянской семье на острове Кипр, в деревне, носившей название Аския. С детских лет он не любил шумные игры и избегал праздных забав: благочестивому отроку были чужды суетные развлечения многолюдной толпы. Спиридон пас овец, но уединенный образ жизни не превратил юного пастыря бессловесного стада в нелюдимого человека с диковатым нравом, занятого только присмотром за мелким скотом. Все свои помыслы и упования трудолюбивый пустынножитель возложил на Вечного Царя и благодаря непрестанным молитвам и псалмопению преуспел в непорочном житии. Пагубные страсти души и тела Спиридон изгнал силой Святого Духа: тщеславие ангелонравный подвижник попрал смирением, чревоугодие он победил усиленным воздержанием, а сребролюбие - умеренностью. Кроткий и незлобивый юноша был молчалив, скромен и нестяжателен. Жало гнева никогда не уязвляло душу Божьего человека, ибо этот верный хранитель заповедей Христовых всегда сохранял спокойствие духа.

Вступив в законный брак с целомудренной женой, родившей ему детей, Спиридон недолго прожил с супругой. Что, кроме преждевременной смерти, могло разлучить столь праведного мужа с его благочестивой избранницей?! Однако утрата любимой спутницы не породила в сердце святого безысходной печали или отчаяния. В надежде на вечную жизнь славный угодник Божий не впал в уныние - он, не давая себе отдыха, ночью возносил молитвы, а днем пас овец и коз, дабы доставить своим трудом пищу для нищих и накормить странников. Такое вот рвение и прилежание было у этого истинного поборника веры и победителя страстей.

Много времени простой кипрский пастух провел в подвигах, с неистощимым усердием добывая мед добродетели. И когда Спиридон достиг высшего совершенства и принял благодать священства, Господь ниспослал преподобному служителю дивную власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью (Лк. 10,19), исцелять душевные и телесные недуги людей. Гонитель бесов и учитель мудрых явил собой для тримифунтской паствы прекрасный образ благочестия и чистоты. Святой отец сиял среди соотечественников лучами богопознания и наставлял их троице добродетелей - вере, надежде и любви. Взойдя на горнюю высоту полного бесстрастия, Спиридон по милостивому промыслу свыше удостоился стать первым предстоятелем святой Церкви города Тримифунта. Ведь именно таких архипастырей для управления умным стадом Христовым ищет Божья десница.

Александр Владимирович Бугаевский - Святитель Спиридон епископ Тримифунтский великий чудотворец

М.: Православное общество “СКИНИЯ”, 2013. - 66 с.

ISBN 978-5-86544-031-4

Александр Владимирович Бугаевский - Святитель Спиридон епископ Тримифунтский великий чудотворец - Содержание

Житие святителя Спиридона Тримифунтского

Тропарь и кондак святителю Спиридону

Молитва святителю Спиридону