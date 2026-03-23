Бухвальд - Будущее мира и Израиль

В центре этой работы — библейский взгляд на судьбы человечества через призму истории еврейского народа. Авторы подробно разбирают пророчества Ветхого и Нового Заветов, касающиеся восстановления Израиля, периода Великой скорби и Второго пришествия Христа.
Книга помогает читателю соотнести современные геополитические процессы на Ближнем Востоке с библейскими текстами (книги пророка Даниила, Иезекииля и Откровение Иоанна Богослова). Главный посыл авторов — история не хаотична, она движется к своей кульминации, где Израилю отведена ключевая роль в Божественном сценарии последних времен.
Вилли Бухвальд, Владимир Рягузов – Будущее мира и Израиль
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2010. – 260 с.
Вилли Бухвальд, Владимир Рягузов – Будущее мира и Израиль – Содержание
Глава 1. Тоска человечества о мире
Глава 2. Суть ближневосточного конфликта
Глава 3. Последнее время
Глава 4. Второе пришествие Иисуса Христа
