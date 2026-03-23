Бухвальд - Будущее мира и Израиль

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

В центре этой работы — библейский взгляд на судьбы человечества через призму истории еврейского народа. Авторы подробно разбирают пророчества Ветхого и Нового Заветов, касающиеся восстановления Израиля, периода Великой скорби и Второго пришествия Христа.

Книга помогает читателю соотнести современные геополитические процессы на Ближнем Востоке с библейскими текстами (книги пророка Даниила, Иезекииля и Откровение Иоанна Богослова). Главный посыл авторов — история не хаотична, она движется к своей кульминации, где Израилю отведена ключевая роль в Божественном сценарии последних времен.

Вилли Бухвальд, Владимир Рягузов – Будущее мира и Израиль

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2010. – 260 с.

Вилли Бухвальд, Владимир Рягузов – Будущее мира и Израиль – Содержание

Глава 1. Тоска человечества о мире

Глава 2. Суть ближневосточного конфликта

Глава 3. Последнее время

Глава 4. Второе пришествие Иисуса Христа

Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

