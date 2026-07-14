О том, что было на Руси в древности, кажется, мы знаем все. Еще бы! Сказки читали, песни народные слышали, картины русских художников видели. Но “в древности” все же не всегда означает “в Древней Руси”. Кому-то, и Советский Союз представляется покрывшейся пылью архаичностью. А быт рядовых колхозников середины 20-го века, о чем бабушка рассказывала в детстве, вполне сойдет за антураж жизни и в древности.

У нас просто как-то принято отождествлять известную нам деревенскую жизнь с жизнью в древние времена. Но если задуматься, то ведь очевидно, что эпохи-то были разные, были и времена НЭПа, и период крепостного права, и Опричнина, и набеги ордынские, и много чего еще. Безусловно, простой человек, как возделывал землю тысячу лет назад, так и продолжал это делать и при Иване Грозном, и при Петре Первом. Но неужели, ничего не менялось?

Николай Буканев - Девица, жена, мать - Женщины в древней Руси и свадебные традиции

Москва: Издательство АСТ, 2025, 208 с.

Серия "Личность в истории"

ISBN 978-5-17-179842-0

Николай Буканев - Девица, жена, мать - Женщины в древней Руси и свадебные традиции - Содержание

Начало

Глава 1. Быт и традиции русской женщины до свадьбы

Часть 1. Быт женщины до замужества в Древней Руси

Часть 2. Семья и жизнь в ожидании замужества

Часть 3. Дело к свадьбе

Глава 2. Свадьбы в Древней Руси

Часть 1. Свадьбы бывали разные

Часть 2. Две главы у свадьбы

Часть 3. Близится пир свадебный

Часть 5. Празднование началось

Часть 6. После свадьбы

Глава 3. Международные браки в Древней Руси

Глава 4. Поиск следов древнерусской женщины в фольклоре

Вместо эпилога

Список используемой литературы