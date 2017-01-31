Мы должны быть связаны с Богом, нашим Творцом и Судьей, нерушимыми узами. Естественно, что неправильное понимание того, как Он принимает нас, влечет за собой серьезные отрицательные последствия. Это просто трагедия, когда человек идет по жизни и не достигает желанного конца! Поэтому так важно знать, как мы получаем оправдание на Божьем суде.

Путь оправдания состоит из трех этапов: с точки зрения Бога мы безнадежны; святой Бог не может "закрыть глаза" на наш грех; Иисус Христос Сам занял место грешников - их грех перешел к Нему, а Его повиновение и святость - к ним. Все это подкреплено властью Библии, Божьего откровения истины для нас.

Когда же эта библейская истина игнорируется или извращается, у человека возникает неправильное понимание того, как Бог может принять его. С потерей истины об оправдании теряется и истина о спасении.

Джеймс Букэнан - Признан невиновным

Москва, «Триада» 1994 г. – 96 с.

ISBN 5-86181-051-6

Джеймс Букэнан - Признан невиновным – Содержание

Предисловие

Вступительное слово

Введение

Часть I: История учения

Лекция 1: Ветхозаветное учение об оправдании

2: Новозаветное учение об оправдании

3: Учение об оправдании в работах отцов Церкви до 1200 г. от Р.Х.

4: Учение об оправдании во времена протестантской реформации

5: Что думала об оправдании римская католическая церковь после реформации

6: Как менялся взгляд на оправдание в учении протестантов после реформации

7: Различные толкования учения об оправдании в рамках англиканской церкви в постреформаторский период

Часть II: Объяснение учения

Лекция 8: Библейское значение слова "оправдание"

9: Что такое оправдание

10: Оправдание и закон Божий

11: Оправдание и жизнь и смерть Христа

12: Дела Христа - единственное основание для оправдания

13: Зависимость оправдания от Божьей благодати и дел человеческих

14: Зависимость оправдания от веры

15: Оправдание и работа Святого Духа

Выводы

Джеймс Букэнан - Признан невиновным - Предисловие

Все ли так хорошо и замечательно сегодня в христианских церквях Британии и стран Западного мира? Только слепец может дать на этот вопрос положительный ответ. Достаточно беглого взгляда на сокращение числа прихожан, на снижение заботы о миссиях, на чрезмерную заинтересованность в соблюдении религиозных традиций и недостаточную - в благочестии и благовестил, как сразу же становится ясно, что ответ может быть только отрицательным. Правда, наблюдаются довольно многочисленные яркие исключения из общего положения.

Если мы попытаемся понять, что стало причиной такого упадка, то увидим, что ответом на наш вопрос будет известное многим высказывание Мартина Лютера о том, что учение об оправдании верой является истинным показателем того, стоит ли церковь или падает, то есть здорова она или больна. Посмотрев на церкви с точки зрения отвержения этого основного учения (а во многих случаях и полного незнания о его существовании), мы уже не будем удивлены тем, что в этих церквях мы чаще видим немощь, чем силу. А то, что нам иногда кажется огромной мощью, превращается в самое настоящее безумие, а не в целенаправленную деятельность.

Но правда ли то, что это учение или отвергают, или извращают? Ответ на этот вопрос мы находим во многих евангелизационных проповедях; грешников убеждают в покаянии отвратиться от грехов и довериться лишь одному Христу. Неплохо. Но что же обещают тем, кто покается? Прощение грехов и новую жизнь - таков обычный ответ. Но этот ответ не является исчерпывающим с точки зрения новозаветного учения, поскольку "прощение" не есть синоним слова "оправдание", а "новый образ жизни", описываемый в Послании к Римлянам 3-5, выходит за рамки этого "оправдания".

Еще хуже дело обстоит с преподнесением Евангелия детям. Часто их убеждают любить Господа Иисуса. Но повеление любить Господа всем сердцем - это лишь обобщение первой половины закона. А закон, согласно тому, что Павел написал в первых трех главах Послания к Римлянам, приносит не спасение, но осознание вины и греха. Любовь же к Богу и ко Христу, умершему за нас, рассматривается в Послании к Римлянам 5:5 как одно из последствий оправдания верой. В Послании к Галатам 5:22 о любви говорится как об одном из элементов плода Духа.

Но такое явное отвержение оправдания верой имеет место не только в сфере благовестил и учения. Точно такое же отвержение мы видим и в жизни христиан - так называемое благочестие. Хэндли Моул из графства Дарем (1841-1920) расширил высказывание Лютера, заметив, что учение об оправдании есть критерий оценки не только стоящей или падающей церкви, но и стоящей или падающей души! Довольно уместное дополнение. С точки зрения новозаветного учения, человек начинает здоровую жизнь во Христе, лишь осознав смысл оправдания верой. Более того, рост в благочестии - это не религиозная обязанность, но ответ благодарной души на Божью благодать. А эта благодарность основывается лишь на оправдании. Даже когда христианину приходится сталкиваться с враждебностью и разочарованием - особенно если имеет место падение личности, - он должен быть убежден в том, что его усилия не напрасны. А это убеждение, опять-таки, возникает только при осознании оправдания.

Когда Букэнан писал свою замечательную книгу об оправдании, он не стал вдаваться в распространенную в наши дни дискуссию, а именно, в экуменическое обсуждение церковного воссоединения. В то время отвержение идей Лютера и реформации Римом рассматривалось как вопрос, решенный окончательно как самим Римом, так и протестантами. Сегодня, однако, в связи с упором на воссоединение англиканской церкви и Рима, вопрос оправдания возник с новой остротой. Всемирно известный Хэнс Канг провел серьезное исследование этого вопроса, за что и был лишен Папой статуса теолога Римской Католической церкви. Католики и лютеране Америки обсудили эту проблему и опубликовали обширный отчет. Совсем недавно Международная Англикано-Католическая Комиссия (МАКК) опубликовала свой доклад, в котором рассматривается вопрос оправдания. Нетрудно увидеть, что сегодня это - актуальная тема дня.