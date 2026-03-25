Букер - Чудо алой нити

Книга Ричарда Букера «Чудо алой нити» представляет собой глубокое и доступное исследование библейской концепции завета, проходящей через всё Священное Писание. Автор ставит задачу показать читателю неразрывную связь между Ветхим и Новым Заветами, используя метафору «алой нити» — символа искупительной крови Христа, которая прослеживается от жертвоприношения в Эдеме до победной песни в Откровении. Основная идея произведения заключается в том, что Библия — это не сборник разрозненных историй, а единая летопись Божьего плана спасения, основанного на нерушимых кровных заветах, которые Бог заключал с человечеством ради его восстановления.

Содержательная часть книги детально разбирает древневосточный контекст заключения завета, объясняя значение каждого ритуала: обмен одеждами, оружием, рассечение животных и «печать» кровью. Ричард Букер последовательно анализирует ключевые библейские союзы — с Адамом, Ноем, Авраамом и Моисеем, — раскрывая их пророческий смысл и указывая на Иисуса Христа как на окончательное исполнение всех обетований. Автор уделяет значительное внимание практическому применению этих истин, показывая, какие права, привилегии и обязанности получает верующий, вступая в Новый Завет с Богом. В книге глубоко исследуется тема Божьей верности и безопасности христианина, чья жизнь «сокрыта со Христом в Боге» на основании вечного договора.

Текст написан в ясном, вдохновляющем и методичном стиле, что делает его идеальным как для личного изучения, так и для использования в малых группах. Ричард Букер мастерски соединяет культурно-исторический анализ с духовными откровениями, превращая сложные теологические понятия в живое и понятное руководство для веры. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет глубже понять структуру Библии и осознать силу Божьих обетований. Это чтение помогает увидеть привычные библейские сюжеты в новом свете, осознавая величие и надежность того союза, который Бог предложил человеку через Свою любовь.

Ричард Букер – Чудо алой нити

Елгава: Миссия Рика Реннера, «Благая весть», 1996. – 194 с.

Ричард Букер – Чудо алой нити - Содержание

Об авторе

Предисловие

Глава 1 - Введение

Старая скучная книга - Тайна, интересовавшая меня - Идол, который не может помочь - Бог питает жаждущих -3. Небесный план - Слово от Иисуса - Иисус комментирует Иисуса - Раскрытие тайны - Книга объясняется книгой - Краткое содержание того, что будет впереди -9. Поиск Иисуса -

Глава 2 - Завет крови

Истоки - Определим понятие ’’соглашения” - Ритуал древних евреев -. Поиск ’’алой нити” - Ветхий завет - Давид - Саул - Ионафан - Мемфивосфей -. Царствие Давида - Давид помнит свое обетование - Решение Мемфивосфея - Новый завет - Явление Иисуса Христа - Завет Иисуса - Иисус помнит завет - Выбор остается за вами - Условия завета - Принятие завета - Сверхъестественный шрам - Демонстрация шрама - Посвящение в завет

Глава 3 - Во что верил Авраам?

Истоки - Ветхий завет - Описание церемонии - Печать обрезания - Обмен именами - Обещанный наследник - Проверка Авраама на веру - Проверка - Авраам предлагает Исаака - Новобрачная выбрана - Повтор пройденного материала - Вера Авраама - Новый завет - Сверхъестественное рождение - Выполнение завета - Идеальная замена - Воскрешение Иисуса - Небесная невеста - Истинные дети Авраама - Дитя Бога - Вступление в завет

Глава 4 - Скиния

Истоки - Визитная карточка Бога - Подтверждение завета - Старое и новое - Ветхий завет - Земная скиния - Стан - Двор - Покровы - Входные врата - Медный жертвенник - Медная умывальница - Святилище - Золотой светильник - Стол хлебов предложения - Алтарь кадильный - Святая святых - Ковчег завета - Новый завет - Стан - Покровы - Врата - Жертвенник - Умывальница - Одного раза достаточно - Братство, а не отцовство - Святилище - Золотой светильник - Стол с хлебами предложения - Алтарь кадильный - Святая святых - Ковчег завета-- Завет вечен

Глава 5 - Жертвоприношения

Краткий повтор пройденного материала - Истоки - Дилемма Бога - План Бога - Бог рассказывает о Своем замысле - Адам учит своих сыновей - Авель принимает завет - Каин отвергает завет - Завет продолжается - Система жертвоприношений - Ветхий завет - Приношение за грех- - Порядок выполнения жертвоприношений - Приношение за прегрешение - Крик вашего сердца - Всесожжение - Хлебное приношение - Мирное приношение - Старое и новое - Новый завет - Приношение за грех - Приношение за прегрешение - Ходить перед Богом - Всесожжение - Хлебное приношение - Мирное приношение - Поклонение - это личность

Глава 6 - Первосвященник

Истоки - Ветхий завет - Священные одежды - День искупления - Первосвященник омывает себя - Он одевается для служения - Приношение за собственный грех - Вхождение в Святая святых - Приношение за грехи народа - Козел отпущения - Одежды славы и красоты - Всесожжение - Намек на лучшие времена - Новый завет - Священные одежды - Он одевается для служения - Символическое омовение - Приношение за грехи мира - Долговое свидетельство - Истинное искупление - Одежды славы и красоты - Совершенный священник - Первосвященник на престоле - Первосвященник уже идет

Глава 7 - Пасха

Истоки - Ветхий завет - Меры предохранения - Вечеря народа - Без остатка - Кровь защитила их - Агнец наносит поражение змею - Агнец, вобравший в себя народ - Памятная вечеря - Очищение дома - Участие в вечере - Чаша - Хлеб - Пасха в храме - Храмовые агнцы - Мы приходим в Иерусалим - Иерусалим превращается в бойню - Новый завет - Вечеря Нового завета - Агнец на кресте - Кровь и вода - Это праздник - Агнец на престоле - Царь уже идет - Условия завета - Это единственный Агнец - Очищение духовного дома

Проверочные упражнения