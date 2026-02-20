Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Буксбазен - В ожидании Города

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «В ожидании Города» — это глубокое автобиографическое повествование Лидии Буксбазен, в котором переплетаются история еврейского народа, личные искания и библейские пророчества. Название отсылает к образу Небесного Иерусалима, «города, имеющего основание, чьего строитель и художник — Бог». Автор описывает свой жизненный путь как паломничество, в котором физические перемещения и исторические потрясения XX века становятся фоном для главного — обретения Мессии и духовного дома.

Лидия Буксбазен с большой теплотой и проницательностью рассказывает о своем наследии, о традициях еврейской семьи и о том, как через изучение Писаний ей открылась истина об Иисусе (Йешуа). Книга пропитана ожиданием исполнения Божьих обещаний и пониманием того, что земная жизнь — лишь подготовка к вечности. Автор подчеркивает, что истинный покой и идентичность человек обретает не в географических границах, а в примирении с Творцом.

Это произведение — не просто мемуары, а мост между Ветхим и Новым Заветами. Оно помогает читателю увидеть неразрывную связь между историей Израиля и христианской верой. Лидия учит нас смотреть поверх временных трудностей и «ожидать Города», сохраняя верность призванию и живую надежду в сердце, несмотря на любые испытания.

Лидия Буксбазен – В ожидании Города

Киев: Евангельское служение «Друзья Израиля», 2021. – 299 с.

Лидия Буксбазен – В ожидании Города - Содержание

  • 1. Яков и Рахиль

  • 2. Большой город

  • 3. Важность Ихес — семейной родословной

  • 4. Оставленные

  • 5. Беньямин встречает Мессию

  • 6. Необычный ответ на необычную молитву

  • 7. «Иерусалим» в Гамбурге

  • 8. Совершенство святости

  • 9. Извилистый путь

  • 10. Суровая школа жизни

  • И. Пороховая бочка

  • 12. Рахиль оплакивает своих детей

  • 13. Зачарованная деревушка

  • 14. Ложный благодетель

  • 15. Дети отданы на милость судьбы

  • 16. В давние времена были исполины на земле

  • 17. Трудная переправа

  • 18. Чудо в Роттердаме

  • 19. Все мои дети

  • 20. Встреча с подводной лодкой

  • 21. Смерть в небе

  • 22. Еврейско-христианский дом

  • 23. Атака

  • 24. Данциг — врата на Запад

  • 25. Невидимая стена

  • 26. Еврейки из Хаттона

  • 27. Остров Мэн

  • 28. На земле бесчинствует великан

  • 29. Йента находит Город

Views 68
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books