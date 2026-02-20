Книга «В ожидании Города» — это глубокое автобиографическое повествование Лидии Буксбазен, в котором переплетаются история еврейского народа, личные искания и библейские пророчества. Название отсылает к образу Небесного Иерусалима, «города, имеющего основание, чьего строитель и художник — Бог». Автор описывает свой жизненный путь как паломничество, в котором физические перемещения и исторические потрясения XX века становятся фоном для главного — обретения Мессии и духовного дома.

Лидия Буксбазен с большой теплотой и проницательностью рассказывает о своем наследии, о традициях еврейской семьи и о том, как через изучение Писаний ей открылась истина об Иисусе (Йешуа). Книга пропитана ожиданием исполнения Божьих обещаний и пониманием того, что земная жизнь — лишь подготовка к вечности. Автор подчеркивает, что истинный покой и идентичность человек обретает не в географических границах, а в примирении с Творцом.

Это произведение — не просто мемуары, а мост между Ветхим и Новым Заветами. Оно помогает читателю увидеть неразрывную связь между историей Израиля и христианской верой. Лидия учит нас смотреть поверх временных трудностей и «ожидать Города», сохраняя верность призванию и живую надежду в сердце, несмотря на любые испытания.

Лидия Буксбазен – В ожидании Города

Киев: Евангельское служение «Друзья Израиля», 2021. – 299 с.

