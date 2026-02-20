Книга «В ожидании Города» — это глубокое автобиографическое повествование Лидии Буксбазен, в котором переплетаются история еврейского народа, личные искания и библейские пророчества. Название отсылает к образу Небесного Иерусалима, «города, имеющего основание, чьего строитель и художник — Бог». Автор описывает свой жизненный путь как паломничество, в котором физические перемещения и исторические потрясения XX века становятся фоном для главного — обретения Мессии и духовного дома.
Лидия Буксбазен с большой теплотой и проницательностью рассказывает о своем наследии, о традициях еврейской семьи и о том, как через изучение Писаний ей открылась истина об Иисусе (Йешуа). Книга пропитана ожиданием исполнения Божьих обещаний и пониманием того, что земная жизнь — лишь подготовка к вечности. Автор подчеркивает, что истинный покой и идентичность человек обретает не в географических границах, а в примирении с Творцом.
Это произведение — не просто мемуары, а мост между Ветхим и Новым Заветами. Оно помогает читателю увидеть неразрывную связь между историей Израиля и христианской верой. Лидия учит нас смотреть поверх временных трудностей и «ожидать Города», сохраняя верность призванию и живую надежду в сердце, несмотря на любые испытания.
Лидия Буксбазен – В ожидании Города
Киев: Евангельское служение «Друзья Израиля», 2021. – 299 с.
Лидия Буксбазен – В ожидании Города - Содержание
1. Яков и Рахиль
2. Большой город
3. Важность Ихес — семейной родословной
4. Оставленные
5. Беньямин встречает Мессию
6. Необычный ответ на необычную молитву
7. «Иерусалим» в Гамбурге
8. Совершенство святости
9. Извилистый путь
10. Суровая школа жизни
И. Пороховая бочка
12. Рахиль оплакивает своих детей
13. Зачарованная деревушка
14. Ложный благодетель
15. Дети отданы на милость судьбы
16. В давние времена были исполины на земле
17. Трудная переправа
18. Чудо в Роттердаме
19. Все мои дети
20. Встреча с подводной лодкой
21. Смерть в небе
22. Еврейско-христианский дом
23. Атака
24. Данциг — врата на Запад
25. Невидимая стена
26. Еврейки из Хаттона
27. Остров Мэн
28. На земле бесчинствует великан
29. Йента находит Город
