Книга Евгения Викторовича Бульбы «Биология VS буддизм» посвящена сопоставлению современных научных представлений о человеческой природе с философскими идеями буддизма. Автор рассматривает, каким образом биологическая эволюция и генетические механизмы формируют поведение человека, его стремления и эмоциональные реакции.
В книге обсуждается мысль о том, что многие психологические проблемы и ощущение неудовлетворённости могут быть связаны с эволюционными механизмами, направленными на выживание и воспроизводство, но не обязательно на ощущение счастья. В этом контексте автор обращается к буддийской философии, которая предлагает путь осознания и преодоления страдания.
Бульба анализирует буддийские идеи о природе ума, желаниях, привязанностях и внутреннем освобождении, рассматривая их как возможный способ переосмысления биологических ограничений человека.
Книга будет интересна читателям, интересующимся психологией, философией, эволюционной биологией и восточными духовными традициями.
Евгений Викторович Бульба - Биология VS Буддизм : почему гены против нашего счастья и как философия буддизма решает эту проблему
(Популярная социология)
Москва : Эксмо, 2021. — 288 с.
ISBN 978-5-04-113958-2
Евгений Викторович Бульба - Биология VS Буддизм : почему гены против нашего счастья и как философия буддизма решает эту проблему - Содержание
Введение
Море вопросов
Зачем биологу буддизм?
Глупость и философия
Запретить или объяснить?
ТОЛЧЕМ ВОДУ
Аргумент первый: интеллект
Например, речь
Тогда, может быть, культура?
Искусство — всегда беспроигрышный аргумент!
Чувства — это святое!
Самосознание — серьезный довод
ЗЫБКАЯ ПОЧВА
Мораль и «защитники»
Подход новый, заблуждения старые
Новости от Дарвина
ПРЕЛЮДИЯ
Бессмертный ген
Эгоистичный ген
Тупик?
ЧУТЬ БЛИЖЕ К «АЛЬТРУИЗМУ»
Первопроходцы
Ничего личного — чистая наука
Ты мне — я тебе
Почему так долго?
НАКОНЕЦ-ТО ЧЕЛОВЕК!
Эмпатия
Рефлексия
Мрачный альтруизм
Справедливость
Репутация
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИТОГ
А ЧТО НА ДРУГОЙ ТАРЕЛКЕ?
Первая благородная истина
И снова о дуккхе
Вторая благородная истина
Третья благородная истина
Четвертая благородная истина
Буддизм о нравственности
ИЩЕМ И НАХОДИМ
Первая благородная истина с некоторым уточнением
Счастье и виноград
Вторая благородная, или Что такое неведение
Иллюзия самоконтроля
Третья истина, или Природа реальности
Четвертая — методы
Бунт
Глубина и поверхность, мы и они
Двуликая нравственность
Лотос и грязь
Заключение
Список используемой литературы
No comments yet. Be the first!