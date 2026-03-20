Бульба - Биология VS Буддизм

Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Series Популярная социология (1 book)

Книга Евгения Викторовича Бульбы «Биология VS буддизм» посвящена сопоставлению современных научных представлений о человеческой природе с философскими идеями буддизма. Автор рассматривает, каким образом биологическая эволюция и генетические механизмы формируют поведение человека, его стремления и эмоциональные реакции.

В книге обсуждается мысль о том, что многие психологические проблемы и ощущение неудовлетворённости могут быть связаны с эволюционными механизмами, направленными на выживание и воспроизводство, но не обязательно на ощущение счастья. В этом контексте автор обращается к буддийской философии, которая предлагает путь осознания и преодоления страдания.

Бульба анализирует буддийские идеи о природе ума, желаниях, привязанностях и внутреннем освобождении, рассматривая их как возможный способ переосмысления биологических ограничений человека.

Книга будет интересна читателям, интересующимся психологией, философией, эволюционной биологией и восточными духовными традициями.

Евгений Викторович Бульба - Биология VS Буддизм : почему гены против нашего счастья и как философия буддизма решает эту проблему

(Популярная социология)

Москва : Эксмо, 2021. — 288 с.

ISBN 978-5-04-113958-2

Евгений Викторович Бульба - Биология VS Буддизм : почему гены против нашего счастья и как философия буддизма решает эту проблему - Содержание

  • Введение

  • Море вопросов

  • Зачем биологу буддизм?

  • Глупость и философия

  • Запретить или объяснить?

ТОЛЧЕМ ВОДУ

  • Аргумент первый: интеллект

  • Например, речь

  • Тогда, может быть, культура?

  • Искусство — всегда беспроигрышный аргумент!

  • Чувства — это святое!

  • Самосознание — серьезный довод

ЗЫБКАЯ ПОЧВА

  • Мораль и «защитники»

  • Подход новый, заблуждения старые

  • Новости от Дарвина

ПРЕЛЮДИЯ

  • Бессмертный ген

  • Эгоистичный ген

  • Тупик?

ЧУТЬ БЛИЖЕ К «АЛЬТРУИЗМУ»

  • Первопроходцы

  • Ничего личного — чистая наука

  • Ты мне — я тебе

  • Почему так долго?

НАКОНЕЦ-ТО ЧЕЛОВЕК!

  • Эмпатия

  • Рефлексия

  • Мрачный альтруизм

  • Справедливость

  • Репутация

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИТОГ

А ЧТО НА ДРУГОЙ ТАРЕЛКЕ?

  • Первая благородная истина

  • И снова о дуккхе

  • Вторая благородная истина

  • Третья благородная истина

  • Четвертая благородная истина

  • Буддизм о нравственности

ИЩЕМ И НАХОДИМ

  • Первая благородная истина с некоторым уточнением

  • Счастье и виноград

  • Вторая благородная, или Что такое неведение

  • Иллюзия самоконтроля

  • Третья истина, или Природа реальности

  • Четвертая — методы

  • Бунт

  • Глубина и поверхность, мы и они

  • Двуликая нравственность

  • Лотос и грязь

Заключение

Список используемой литературы

Added 20.03.2026
Comments

No comments yet. Be the first!

