Книга Евгения Викторовича Бульбы «Биология VS буддизм» посвящена сопоставлению современных научных представлений о человеческой природе с философскими идеями буддизма. Автор рассматривает, каким образом биологическая эволюция и генетические механизмы формируют поведение человека, его стремления и эмоциональные реакции.

В книге обсуждается мысль о том, что многие психологические проблемы и ощущение неудовлетворённости могут быть связаны с эволюционными механизмами, направленными на выживание и воспроизводство, но не обязательно на ощущение счастья. В этом контексте автор обращается к буддийской философии, которая предлагает путь осознания и преодоления страдания.

Бульба анализирует буддийские идеи о природе ума, желаниях, привязанностях и внутреннем освобождении, рассматривая их как возможный способ переосмысления биологических ограничений человека.

Книга будет интересна читателям, интересующимся психологией, философией, эволюционной биологией и восточными духовными традициями.

(Популярная социология)

Москва : Эксмо, 2021. — 288 с.

ISBN 978-5-04-113958-2

Евгений Викторович Бульба - Биология VS Буддизм : почему гены против нашего счастья и как философия буддизма решает эту проблему - Содержание

Введение

Море вопросов

Зачем биологу буддизм?

Глупость и философия

Запретить или объяснить?

ТОЛЧЕМ ВОДУ

Аргумент первый: интеллект

Например, речь

Тогда, может быть, культура?

Искусство — всегда беспроигрышный аргумент!

Чувства — это святое!

Самосознание — серьезный довод

ЗЫБКАЯ ПОЧВА

Мораль и «защитники»

Подход новый, заблуждения старые

Новости от Дарвина

ПРЕЛЮДИЯ

Бессмертный ген

Эгоистичный ген

Тупик?

ЧУТЬ БЛИЖЕ К «АЛЬТРУИЗМУ»

Первопроходцы

Ничего личного — чистая наука

Ты мне — я тебе

Почему так долго?

НАКОНЕЦ-ТО ЧЕЛОВЕК!

Эмпатия

Рефлексия

Мрачный альтруизм

Справедливость

Репутация

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИТОГ

А ЧТО НА ДРУГОЙ ТАРЕЛКЕ?

Первая благородная истина

И снова о дуккхе

Вторая благородная истина

Третья благородная истина

Четвертая благородная истина

Буддизм о нравственности

ИЩЕМ И НАХОДИМ

Первая благородная истина с некоторым уточнением

Счастье и виноград

Вторая благородная, или Что такое неведение

Иллюзия самоконтроля

Третья истина, или Природа реальности

Четвертая — методы

Бунт

Глубина и поверхность, мы и они

Двуликая нравственность

Лотос и грязь

Заключение

Список используемой литературы