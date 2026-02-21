Булгаков - Апокалипсис Иоанна

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

Итоговый труд отца Сергия Булгакова «Апокалипсис Иоанна» представляет собой глубокое догматическое осмысление самой таинственной книги Нового Завета. В отличие от многих комментаторов, которые видят в Откровении лишь предсказание катастроф, Булгаков выстраивает полноценную философию истории. Он утверждает, что исторический процесс имеет самостоятельную ценность и является необходимым поприщем для человеческого творчества, которое готовит мир к встрече с Богом. Автор подробно разбирает различие между путями Церкви во времени и окончательным преображением бытия, настаивая на том, что конец истории — это не просто её обрыв, а её софийное завершение и плод совместного подвига Бога и человека.

В своей работе мыслитель уделяет особое внимание теме тысячелетнего царства, рассматривая его как важный этап, когда Церковь должна достичь полноты своего влияния в мире. Весь текст Апокалипсиса пронизан христоцентризмом и образом Агнца, чья победа над злом совершается через жертвенную любовь. Булгаков критикует пассивное ожидание конца света, призывая видеть в апокалиптических событиях процесс постепенного проникновения Божественной Премудрости в тварный мир. Это толкование превращает Апокалипсис из книги страха в книгу надежды и активного созидания, ведущего к «новому небу и новой земле».

Протоиерей Сергий Булгаков - Апокалипсис Иоанна - Опыт догматического истолкования

М.: Директ-Медиа, 2014

ISBN 978-5-4475-0114-3

Сергий Булгаков - Апокалипсис Иоанна - Опыт догматического истолкования - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Αποκαλυψις 'Ιωάννου — OТКРОВЕНИЕ ИОАННА

Вступление — I, 1-8

  • ГЛАВЫ II и III СЕМЬ ЦЕРКВЕЙ

  • ГЛАВЫ IV — V НЕБЕСНЫЕ ВИДЕНИЯ

  • ГЛАВА V

  • ГЛАВА VI ШЕСТЬ ПЕЧАТЕЙ

  • ГЛАВА VII ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ 140.000 СЫНОВ ИЗРАИЛЕВЫХ

  • ГЛАВА VIII — IX СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ И СЕМЬ ТРУБ

  • ГЛАВА X ВИДЕНИЕ АНГЕЛА СИЛЬНОГО

  • ГЛАВА XI СУДЬБЫ ЦЕРКВИ ВОИНСТВУЮЩЕЙ

  • ГЛАВА XII ЖЕНА, ОБЛЕЧЕННАЯ В СОЛНЦЕ, И ВОЙНА В НЕБЕ

  • ГЛАВА XIII ДВА ЗВЕРЯ

  • ГЛАВА XIV

  • ГЛАВА XV

  • ГЛАВА XVI

  • ГЛАВА XVII

  • ГЛАВА XVIII ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА

  • ГЛАВА XIX ВЕЧЕРЯ АГНЦА

  • ГЛАВА XX ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО

  • ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ К ГЛАВАМ XXI И XXII

  • ГЛАВА XXI СХОЖДЕНИЕ С НЕБА ИЕРУСАЛИМА

  • ГЛАВА XXII И ПОСЛЕДНЯЯ КОНЕЦ И ЭПИЛОГ

И ДУХ И НЕВЕСТА ГОВОРЯТ: ПРИИДИ!

ЭКСКУРСЫ

ЭКСКУРС I «ЕЙ, ГРЯДИ!» (Эсхатологизм Откровения в сравнении с другими новозаветными книгами).

ЭКСКУРС II ПАРУСИЯ ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ

ЭКСКУРС III ЭСХАТОЛОГИЯ В ЕВАНГЕЛИЯХ («малый апокалипсис») И В ОТКРОВЕНИИ

ЭКСКУРС IV ЯВЛЕНИЯ ХРИСТА ПО АПОКАЛИПСИСУ

ПРИМЕЧАНИЯ

Related Books

All Books