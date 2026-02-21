Булгаков - Апокалипсис Иоанна
Итоговый труд отца Сергия Булгакова «Апокалипсис Иоанна» представляет собой глубокое догматическое осмысление самой таинственной книги Нового Завета. В отличие от многих комментаторов, которые видят в Откровении лишь предсказание катастроф, Булгаков выстраивает полноценную философию истории. Он утверждает, что исторический процесс имеет самостоятельную ценность и является необходимым поприщем для человеческого творчества, которое готовит мир к встрече с Богом. Автор подробно разбирает различие между путями Церкви во времени и окончательным преображением бытия, настаивая на том, что конец истории — это не просто её обрыв, а её софийное завершение и плод совместного подвига Бога и человека.
В своей работе мыслитель уделяет особое внимание теме тысячелетнего царства, рассматривая его как важный этап, когда Церковь должна достичь полноты своего влияния в мире. Весь текст Апокалипсиса пронизан христоцентризмом и образом Агнца, чья победа над злом совершается через жертвенную любовь. Булгаков критикует пассивное ожидание конца света, призывая видеть в апокалиптических событиях процесс постепенного проникновения Божественной Премудрости в тварный мир. Это толкование превращает Апокалипсис из книги страха в книгу надежды и активного созидания, ведущего к «новому небу и новой земле».
Протоиерей Сергий Булгаков - Апокалипсис Иоанна - Опыт догматического истолкования
М.: Директ-Медиа, 2014
ISBN 978-5-4475-0114-3
Сергий Булгаков - Апокалипсис Иоанна - Опыт догматического истолкования - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Αποκαλυψις 'Ιωάννου — OТКРОВЕНИЕ ИОАННА
Вступление — I, 1-8
ГЛАВЫ II и III СЕМЬ ЦЕРКВЕЙ
ГЛАВЫ IV — V НЕБЕСНЫЕ ВИДЕНИЯ
ГЛАВА V
ГЛАВА VI ШЕСТЬ ПЕЧАТЕЙ
ГЛАВА VII ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ 140.000 СЫНОВ ИЗРАИЛЕВЫХ
ГЛАВА VIII — IX СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ И СЕМЬ ТРУБ
ГЛАВА X ВИДЕНИЕ АНГЕЛА СИЛЬНОГО
ГЛАВА XI СУДЬБЫ ЦЕРКВИ ВОИНСТВУЮЩЕЙ
ГЛАВА XII ЖЕНА, ОБЛЕЧЕННАЯ В СОЛНЦЕ, И ВОЙНА В НЕБЕ
ГЛАВА XIII ДВА ЗВЕРЯ
ГЛАВА XIV
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI
ГЛАВА XVII
ГЛАВА XVIII ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА
ГЛАВА XIX ВЕЧЕРЯ АГНЦА
ГЛАВА XX ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ К ГЛАВАМ XXI И XXII
ГЛАВА XXI СХОЖДЕНИЕ С НЕБА ИЕРУСАЛИМА
ГЛАВА XXII И ПОСЛЕДНЯЯ КОНЕЦ И ЭПИЛОГ
И ДУХ И НЕВЕСТА ГОВОРЯТ: ПРИИДИ!
ЭКСКУРСЫ
ЭКСКУРС I «ЕЙ, ГРЯДИ!» (Эсхатологизм Откровения в сравнении с другими новозаветными книгами).
ЭКСКУРС II ПАРУСИЯ ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ
ЭКСКУРС III ЭСХАТОЛОГИЯ В ЕВАНГЕЛИЯХ («малый апокалипсис») И В ОТКРОВЕНИИ
ЭКСКУРС IV ЯВЛЕНИЯ ХРИСТА ПО АПОКАЛИПСИСУ
ПРИМЕЧАНИЯ
