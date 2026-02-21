Булгаков - Евхаристия
Книга «Евхаристия» протоиерея Сергия Булгакова объединяет два важнейших исследования — «Евхаристический догмат» и «Евхаристическая жертва», в которых автор рассматривает главное таинство Церкви как средоточие христианской жизни. Булгаков подвергает глубокому анализу само существо таинства, критикуя западное схоластическое учение о «пресуществлении» за излишний рационализм. Вместо этого он предлагает восточное видение «преложения» как сверхъестественного события, в котором земные элементы хлеба и вина не меняют своей физической природы, но онтологически становятся Телом и Кровью Христа силой Святого Духа.
Центральной темой книги является понимание Евхаристии как реального жертвоприношения, которое не просто вспоминает Голгофу, а делает верующих соучастниками вечной жертвы Христа. Булгаков настаивает на том, что причащение невозможно без участия в этой жертве любви. Через призму софиологии он описывает Евхаристию как точку соприкосновения двух миров, где Божественная Премудрость проникает в тварный мир, преображая его и созидая единство Церкви. Для автора богословие — это не кабинетная наука, а живой опыт, который должен черпаться непосредственно из «евхаристической Чаши».
Протоиерей Булгаков Сергий - Евхаристия
Предисл. Н.А. Струве. - М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2005. 208 с.
ISBN 5-85887-138-0
Протоиерей Булгаков Сергий - Евхаристия - Содержание
Никита Струве О евхаристическом богословии прот. Сергия Булгакова
Евхаристическая Жертва
1. Евхаристия как жертва
2. Особый характер ветхозаветных жертв
3. Что такое воспоминание?
4. Жертва небесная и земная
5. Евхаристия и ее установление
6. Евхаристическое преложение
7. Жертва Богочеловеческая
8. Жертва Богочеловеческая
9. Жертва искупительная (Евхаристийное поминовение)
10. Евхаристия и Богоматерь
Заключение
Приложение: О литургии преждеосвященных даров
Евхаристический догмат
