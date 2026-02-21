Булгаков - Евхаристия

Книга «Евхаристия» протоиерея Сергия Булгакова объединяет два важнейших исследования — «Евхаристический догмат» и «Евхаристическая жертва», в которых автор рассматривает главное таинство Церкви как средоточие христианской жизни. Булгаков подвергает глубокому анализу само существо таинства, критикуя западное схоластическое учение о «пресуществлении» за излишний рационализм. Вместо этого он предлагает восточное видение «преложения» как сверхъестественного события, в котором земные элементы хлеба и вина не меняют своей физической природы, но онтологически становятся Телом и Кровью Христа силой Святого Духа.

Центральной темой книги является понимание Евхаристии как реального жертвоприношения, которое не просто вспоминает Голгофу, а делает верующих соучастниками вечной жертвы Христа. Булгаков настаивает на том, что причащение невозможно без участия в этой жертве любви. Через призму софиологии он описывает Евхаристию как точку соприкосновения двух миров, где Божественная Премудрость проникает в тварный мир, преображая его и созидая единство Церкви. Для автора богословие — это не кабинетная наука, а живой опыт, который должен черпаться непосредственно из «евхаристической Чаши».

Протоиерей Булгаков Сергий - Евхаристия

Предисл. Н.А. Струве. - М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2005. 208 с.

ISBN 5-85887-138-0

Протоиерей Булгаков Сергий - Евхаристия - Содержание

Никита Струве О евхаристическом богословии прот. Сергия Булгакова

Евхаристическая Жертва

1. Евхаристия как жертва

2. Особый характер ветхозаветных жертв

3. Что такое воспоминание?

4. Жертва небесная и земная

5. Евхаристия и ее установление

6. Евхаристическое преложение

7. Жертва Богочеловеческая

8. Жертва Богочеловеческая

9. Жертва искупительная (Евхаристийное поминовение)

10. Евхаристия и Богоматерь

Заключение