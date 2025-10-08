I. Понятие о Святейшем Правительствующем Синоде Святейший Правительствующий Синод есть верховное соборное Правительство, по власти и силе равное каждому из четырех Апостольских Святейших Патриарших Престолов, учрежденное для управления всеми делами Всероссийской церкви.

II. Состав Святейшего Правительствующего Синода Святейший Правительствующий Синод составляют высшие Духовные власти Российской Церкви — Преосвященные Митрополиты, Архиепископы, Епископы, Духовник ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и Обер-Священник Армии и Флотов — по избранию и определению ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Одни из них именуются Членами Святейшего Синода и удерживают сие именование навсегда, хотя бы по обстоятельствам и не присутствовали в оном; другие — присутствующими. Старший из Членов именуется первенствующим. В число присутствующих вызываются Преосвященные из Епархий до воспоследования ВЫСОЧАЙШЕЙ воли на обратное возвращение их в свои Епархии. Число всех их по штату, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 1818 года июля 9-го, простирается до семи, но бывает и более. Для сношения Святейшего Синода с ВЫСОЧАЙШЕЙ властью, с местами и лицами других Ведомств, равно и как для смотрения за движением дел, находится при Святейшем Синоде Обер-Прокурор, который определяется и увольняется ВЫСОЧАЙШИМИ повелениями.

III. Ведомство Ведомству Святейшего Правительствующего Синода подлежат вообще все Духовные и Правительственные места и лица Православной Российской Церкви; Духовенство, равно как и мирские люди, поколику касаются их Духовные дела. Его же Ведомству подлежат в известных отношениях и иностранные Духовные Православного исповедания, прибывающие на жительство в Россию.

Макарий (Булгаков), митрополит - Собрание материалов для науки канонического права Русской Православной Церкви, изложенное в систематическом порядке

Первая публикация / Под ред. К.Г. Капкова. — Белгород — М. — Сольба: «Летопись», 2012. — 388 с.

ISBN 978-5-9904282-1-8

Собрание материалов для науки канонического права Русской Православной Церкви - Содержание