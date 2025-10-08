Булгаков, митрополит Макарий - Собрание материалов для науки канонического права Русской Православной Церкви
I. Понятие о Святейшем Правительствующем Синоде Святейший Правительствующий Синод есть верховное соборное Правительство, по власти и силе равное каждому из четырех Апостольских Святейших Патриарших Престолов, учрежденное для управления всеми делами Всероссийской церкви.
II. Состав Святейшего Правительствующего Синода Святейший Правительствующий Синод составляют высшие Духовные власти Российской Церкви — Преосвященные Митрополиты, Архиепископы, Епископы, Духовник ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и Обер-Священник Армии и Флотов — по избранию и определению ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Одни из них именуются Членами Святейшего Синода и удерживают сие именование навсегда, хотя бы по обстоятельствам и не присутствовали в оном; другие — присутствующими. Старший из Членов именуется первенствующим. В число присутствующих вызываются Преосвященные из Епархий до воспоследования ВЫСОЧАЙШЕЙ воли на обратное возвращение их в свои Епархии. Число всех их по штату, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 1818 года июля 9-го, простирается до семи, но бывает и более. Для сношения Святейшего Синода с ВЫСОЧАЙШЕЙ властью, с местами и лицами других Ведомств, равно и как для смотрения за движением дел, находится при Святейшем Синоде Обер-Прокурор, который определяется и увольняется ВЫСОЧАЙШИМИ повелениями.
III. Ведомство Ведомству Святейшего Правительствующего Синода подлежат вообще все Духовные и Правительственные места и лица Православной Российской Церкви; Духовенство, равно как и мирские люди, поколику касаются их Духовные дела. Его же Ведомству подлежат в известных отношениях и иностранные Духовные Православного исповедания, прибывающие на жительство в Россию.
Макарий (Булгаков), митрополит - Собрание материалов для науки канонического права Русской Православной Церкви, изложенное в систематическом порядке
Первая публикация / Под ред. К.Г. Капкова. — Белгород — М. — Сольба: «Летопись», 2012. — 388 с.
ISBN 978-5-9904282-1-8
Собрание материалов для науки канонического права Русской Православной Церкви - Содержание
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Часть 1. О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ
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Отделение 1. О Святейшем Правительствующем Синоде с принадлежащими к нему Учреждениями
- Глава 1. О Святейшем Правительствующем Синоде
- Глава 2. Об Учреждениях, состоящих при Святейшем Правительствующем Синоде
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Отделение 2. Об Управлениях, подчиненных Святейшему Правительствующему Синоду
- Глава 1. Об Епархиальном Управлении. Состав Епархиального Управления
- Глава 2. Об Управлении Придворным Духовенством
- Глава 3. Об Управлении Военным Духовенством
- Глава 4. Об Управлении Училищном. Состав Училищного Управления
- Отделение 1. О Святейшем Правительствующем Синоде с принадлежащими к нему Учреждениями
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Часть 2. О лицах управляемых или Членах Православной Российской Церкви [Книга 1. О духовных лицах]
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Отделение 1. О Духовенстве Православной Российской Церкви. Виды Духовенства
- Глава 1. О Белом Духовенстве
- Глава 2. О Духовенстве Монашествующем
- Глава 3. О лицах, принадлежащих к Духовному званию по происхождению и службе
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Книга 2. О мирянах
- Отделение 1. О Ведомстве Епархиальном
- Отделение 2. О Ведомстве Придворном
- Отделение 3. О Ведомстве Военном
- Отделение 4. Об обязанностях мирян как Членов Церкви Православной
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Книга 3. Об Актах, удостоверяющих принадлежность к Православной Церкви того или другого Члена оной, звания их и другие обстоятельства, касающиеся их как Членов Церкви
- Отделение 1. Об Актах, общих для всех Членов Церкви
- Отделение 2. Об Актах, особенных для Духовенства
- Отделение 1. О Духовенстве Православной Российской Церкви. Виды Духовенства
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Часть 3. О средствах, коими Церковь пользуется для своей цели
- Отделение 1. О преподавании учения
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Отделение 2. Об отправлении Богослужения и прочих Христианских треб
- Глава 1. О Священных действиях
- Глава 2. О Священных временах
- Глава 3. О Священных местах
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Отделение 3. О церковной судебной дисциплине
- Глава 1. О суде церковном вообще над Православными Членами Церкви
- Глава 2. О суде Церковном в особенности над лицами, состоящими в Духовном Ведомстве
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