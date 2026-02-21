Книга «Невеста Агнца» является завершающей, третьей частью грандиозной трилогии протоиерея Сергия Булгакова «О Богочеловечестве». Это итоговый труд мыслителя, в котором он сводит воедино свои многолетние размышления о Боге, мире и человеке. Если предыдущие части были посвящены Христу и Святому Духу, то здесь автор обращается к учению о Церкви (экклезиологии) и о последних судьбах мира (эсхатологии). Под «Невестой Агнца» Булгаков понимает прославленную Церковь и все преображенное творение в его единстве с Творцом.

Центральная тема книги — оправдание мира и человека. Булгаков рассматривает историю как процесс «богочеловеческий», где Бог и человек содействуют в деле спасения. Он подробно разбирает проблемы сотворения мира, грехопадения и последующего восстановления творения. Особое внимание уделяется «софийности» мира: автор утверждает, что природа человека и космоса несет в себе неуничтожимое божественное начало, которое будет полностью раскрыто в конце времен.

Наиболее дискуссионным и глубоким разделом книги является эсхатология. Булгаков развивает учение об апокатастасисе — всеобщем восстановлении, веря в конечную победу божественной любви над злом и адом. Он призывает видеть в истории не бессмысленный хаос, а путь к «Царству Славы». Труд поражает своей эрудицией и смелостью мысли, завершая великий синтез богословия и философии, который стал духовным завещанием отца Сергия.

Прот. Сергий Булгаков - Невеста Агнца - О Богочеловечестве - Часть III

Прот. Сергий Булгаков - Невеста Агнца - О Богочеловечестве - Часть III - Содержание

К читателю

Отдел I: Творец и творение

Глава первая: Сотворение мира из «ничего» 1) Космизм - 2) Дуализм - 3) Софийность мира - 4) Душа мира и ее ипостаси - 5) Извечность и временность человека

Глава вторая: Тварная свобода

Глава третья: Зло 1. Тварная ограниченность и несовершенство - 2. Тварная свобода, как возможность добра и зла - 3. Первородный грех

Глава четвёртая: Бог и тварная свобода 1. Промысл Божий о мире - 2. Промысл Божий о человеке - 3. Божественная причинность и тварная свобода (проблема синергизма). - 4. Проблема предопределения (Praedestinatio et reprobatio) - 5. Бог и тварная свобода (синергизм)



Отдел II