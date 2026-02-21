Булгаков - Невеста Агнца
Книга «Невеста Агнца» является завершающей, третьей частью грандиозной трилогии протоиерея Сергия Булгакова «О Богочеловечестве». Это итоговый труд мыслителя, в котором он сводит воедино свои многолетние размышления о Боге, мире и человеке. Если предыдущие части были посвящены Христу и Святому Духу, то здесь автор обращается к учению о Церкви (экклезиологии) и о последних судьбах мира (эсхатологии). Под «Невестой Агнца» Булгаков понимает прославленную Церковь и все преображенное творение в его единстве с Творцом.
Центральная тема книги — оправдание мира и человека. Булгаков рассматривает историю как процесс «богочеловеческий», где Бог и человек содействуют в деле спасения. Он подробно разбирает проблемы сотворения мира, грехопадения и последующего восстановления творения. Особое внимание уделяется «софийности» мира: автор утверждает, что природа человека и космоса несет в себе неуничтожимое божественное начало, которое будет полностью раскрыто в конце времен.
Наиболее дискуссионным и глубоким разделом книги является эсхатология. Булгаков развивает учение об апокатастасисе — всеобщем восстановлении, веря в конечную победу божественной любви над злом и адом. Он призывает видеть в истории не бессмысленный хаос, а путь к «Царству Славы». Труд поражает своей эрудицией и смелостью мысли, завершая великий синтез богословия и философии, который стал духовным завещанием отца Сергия.
Прот. Сергий Булгаков - Невеста Агнца - О Богочеловечестве - Часть III
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 616 с.
ISBN 978-5-4475-9272-1
Прот. Сергий Булгаков - Невеста Агнца - О Богочеловечестве - Часть III - Содержание
К читателю
Отдел I: Творец и творение
Глава первая: Сотворение мира из «ничего»
1) Космизм - 2) Дуализм - 3) Софийность мира - 4) Душа мира и ее ипостаси - 5) Извечность и временность человека
Глава вторая: Тварная свобода
Глава третья: Зло
1. Тварная ограниченность и несовершенство - 2. Тварная свобода, как возможность добра и зла - 3. Первородный грех
Глава четвёртая: Бог и тварная свобода
1. Промысл Божий о мире - 2. Промысл Божий о человеке - 3. Божественная причинность и тварная свобода (проблема синергизма). - 4. Проблема предопределения (Praedestinatio et reprobatio) - 5. Бог и тварная свобода (синергизм)
Отдел II
Глава пятая: Церковь
1. Существо Церкви (Экклезиология и софиология) - Экскурс: О спасении - 2. Церковь, как сакраментально-иерархическая организация - 3. Границы сакраментализма. - 4. Благодать.
Глава шестая: История
Глава седьмая: Смерть и загробное состояние
Отдел III. Эсхатология
Вступительные замечания
1. Конец века сего - 2. Парусия - 3. Преображение мира - 4. Всеобщее воскресение - 5. Суд и разделение - 6. Вечное во временном (о вечности блаженства и муки)
К вопросу об апокатастасисе падших духов (в связи с учением св. Григория Нисского)
Апокатастасис и теодицея
Искупление и «апокатастасис»
Экскурс: августинизм и предистинация
Учение бл. Августина о свободе и предопределении
К характеристике августинизма
О предопределении по ап. Павлу Рим. 8, 28–30 и Еф. 1, 3–12 в толковании бл. Августина
