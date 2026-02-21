Книга «Православие» протоиерея Сергия Булгакова, впервые изданная на французском языке в 1932 году, представляет собой одно из самых авторитетных и комплексных изложений основ православной веры для западного мира. Автор стремился не просто перечислить догматы, а раскрыть живой дух Церкви как целостного организма, где вероучение неразрывно связано с богослужением и личным мистическим опытом. Булгаков рассматривает Церковь не как юридическую организацию, а как «жизнь во Христе», акцентируя внимание на свободе, соборности и любви как главных принципах восточного христианства.

В этом труде последовательно раскрываются все ключевые аспекты православия: от учения о Священном Предании и иерархии до понимания таинств и почитания святых. Особое место занимает софиологический взгляд автора, который пронизывает все разделы книги, представляя мир как объект божественного попечения и преображения. Булгаков подчеркивает универсальный характер православия, утверждая его как полноту христианской истины, способную ответить на любые интеллектуальные и социальные вызовы современности. Книга стала настоящим мостом между Востоком и Западом, открыв для многих красоту и глубину православного предания.

Издательство «САТИСЪ» «Издательство Олега Абышко» Санкт- Петербург 2011

Протоиерей Сергий Булгаков - Православие - очерки учения православной церкви - Содержание