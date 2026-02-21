Булгаков - Путь Парижского богословия
Под термином «Парижское богословие» понимается уникальная интеллектуальная традиция, сформировавшаяся в русской эмиграции вокруг Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, основанного в 1925 году. Протоиерей Сергий Булгаков, будучи первым деканом и главой кафедры догматики, стал главным вдохновителем этого направления, которое стремилось избавить православную мысль от «суконности» и школьной рутины, вернув ей творческую свободу патристических веков. Путь Парижского богословия — это попытка переосмыслить христианство в условиях изгнания, отвечая на вызовы современности через глубокий экзистенциальный и мистический подход к Церкви и богослужению.
Творческий путь самого Булгакова в этот период ознаменован переходом от философии к чистому богословию, вершиной которого стала его «Большая трилогия» («Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца»). В этих трудах он окончательно сформулировал свою систему софиологии и учение о Богочеловечестве, настаивая на том, что догматика является единственно возможной религиозной философией. Несмотря на обвинения в ереси и бурные споры 1930-х годов, наследие «Парижской школы» оказало решающее влияние на современную церковную жизнь, подчеркнув центральное значение Евхаристии и открыв новые горизонты для развития православной мысли.
Протоиерей Сергий Булгаков - Путь Парижского богословия
М.: Издательство храма святой мученицы Татианы, 2007. - 560 с.
ISBN 978-5-901836-24-8
Протоиерей Сергий Булгаков - Путь Парижского богословия - Содержание
Парижский «Путь» протоиерея Сергия Булгакова
Очерки учения о церкви
Благодатные заветы преподобного Сергия русскому богословствованию
Письмо профессора Ганса Эренберга прот. С. Булгакову о православии и протестантизме и ответ прот. С. Булгакова
О царствии Божием
К вопросу о Лозаннской конференции
Г. В. Вильямс
Очерки учения о Церкви IV. О Ватиканском догмате
К вопросу о дисциплине покаяния и Причащения
Евхаристический догмат
Православие и социализм
Иуда Искариот — апостол-предатель
Святой Грааль
На путях догмы
Автореферат книги Агнец Божий. О Богочеловечестве. ч. I. Paris. YMCA-Press, 1933
Отец Александр Ельчанинов
При реке Ховаре
Иерархия и таинства
Еще к вопросу о Софии, премудрости Божией
Автореферат книги «Утешитель.О Богочеловечестве. Часть II, Париж 1936. YMCA-Press»
Проблема «условного бессмертия»
Frank Gavin
Епископ Вальтер Фрир
Una Sancta
