Под термином «Парижское богословие» понимается уникальная интеллектуальная традиция, сформировавшаяся в русской эмиграции вокруг Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, основанного в 1925 году. Протоиерей Сергий Булгаков, будучи первым деканом и главой кафедры догматики, стал главным вдохновителем этого направления, которое стремилось избавить православную мысль от «суконности» и школьной рутины, вернув ей творческую свободу патристических веков. Путь Парижского богословия — это попытка переосмыслить христианство в условиях изгнания, отвечая на вызовы современности через глубокий экзистенциальный и мистический подход к Церкви и богослужению.

Творческий путь самого Булгакова в этот период ознаменован переходом от философии к чистому богословию, вершиной которого стала его «Большая трилогия» («Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца»). В этих трудах он окончательно сформулировал свою систему софиологии и учение о Богочеловечестве, настаивая на том, что догматика является единственно возможной религиозной философией. Несмотря на обвинения в ереси и бурные споры 1930-х годов, наследие «Парижской школы» оказало решающее влияние на современную церковную жизнь, подчеркнув центральное значение Евхаристии и открыв новые горизонты для развития православной мысли.

Протоиерей Сергий Булгаков - Путь Парижского богословия

М.: Издательство храма святой мученицы Татианы, 2007. - 560 с.

ISBN 978-5-901836-24-8

