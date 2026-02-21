Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

Под термином «Парижское богословие» понимается уникальная интеллектуальная традиция, сформировавшаяся в русской эмиграции вокруг Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, основанного в 1925 году. Протоиерей Сергий Булгаков, будучи первым деканом и главой кафедры догматики, стал главным вдохновителем этого направления, которое стремилось избавить православную мысль от «суконности» и школьной рутины, вернув ей творческую свободу патристических веков. Путь Парижского богословия — это попытка переосмыслить христианство в условиях изгнания, отвечая на вызовы современности через глубокий экзистенциальный и мистический подход к Церкви и богослужению.

Творческий путь самого Булгакова в этот период ознаменован переходом от философии к чистому богословию, вершиной которого стала его «Большая трилогия» («Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца»). В этих трудах он окончательно сформулировал свою систему софиологии и учение о Богочеловечестве, настаивая на том, что догматика является единственно возможной религиозной философией. Несмотря на обвинения в ереси и бурные споры 1930-х годов, наследие «Парижской школы» оказало решающее влияние на современную церковную жизнь, подчеркнув центральное значение Евхаристии и открыв новые горизонты для развития православной мысли.

Протоиерей Сергий Булгаков - Путь Парижского богословия

М.: Издательство храма святой мученицы Татианы, 2007. - 560 с.

ISBN 978-5-901836-24-8

Протоиерей Сергий Булгаков - Путь Парижского богословия - Содержание

  • Парижский «Путь» протоиерея Сергия Булгакова

  • Очерки учения о церкви

  • Благодатные заветы преподобного Сергия русскому богословствованию

  • Письмо профессора Ганса Эренберга прот. С. Булгакову о православии и протестантизме и ответ прот. С. Булгакова

  • О царствии Божием

  • К вопросу о Лозаннской конференции

  • Г. В. Вильямс

  • Очерки учения о Церкви IV. О Ватиканском догмате

  • К вопросу о дисциплине покаяния и Причащения

  • Евхаристический догмат

  • Православие и социализм

  • Иуда Искариот — апостол-предатель

  • Святой Грааль

  • На путях догмы

  • Автореферат книги Агнец Божий. О Богочеловечестве. ч. I. Paris. YMCA-Press, 1933

  • Отец Александр Ельчанинов

  • При реке Ховаре

  • Иерархия и таинства

  • Еще к вопросу о Софии, премудрости Божией

  • Автореферат книги «Утешитель.О Богочеловечестве. Часть II, Париж 1936. YMCA-Press»

  • Проблема «условного бессмертия»

  • Frank Gavin

  • Епископ Вальтер Фрир

  • Una Sancta

