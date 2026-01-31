В греко-римском Египте Гермес Трисмегист («Трижды Величайший») стал символом слияния греческого посланника богов Гермеса и египетского бога мудрости Тота. Согласно учению эвгемеризма, популярному в ту эпоху, Гермес почитался не только как божество, но и как древний царь и законодатель, чей авторитет уходил корнями в Тексты пирамид. Греки, видевшие в египтянах хранителей древнейшей мудрости, верили, что Пифагор и Платон получили свои знания именно в египетских храмах.

Герметические трактаты традиционно разделяют на «техническую Герметику» (астрология, магия, алхимия) и «религиозно-философскую». Последняя описывает «путь Гермеса» — систему духовных упражнений и инициаций, ведущую к перерождению и восхождению души за пределы космоса. Современные исследователи, в отличие от ученых прошлого, видят в кажущихся противоречиях трактатов не хаос мыслей, а последовательные этапы обучения: от познания самого себя до мистического созерцания «Восьмерицы и Девятницы».

Книга Кристиана Булла предлагает новый взгляд на герметизм как на живую традицию египетского жречества, адаптировавшего свою мудрость для эллинизированного мира. Это исследование восстанавливает контекст «философов-жрецов», для которых магия, наука о звёздах и теология были неразрывными частями единого пути к божественному бессмертию.

Кристиан Булл — Традиция Гермеса Трисмегиста: египетский жрец как учитель эллинизированной мудрости

Пер. с англ. В. В. Каткова ; под общ. ред. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «АИК», 2025. — 680 с.: ил. — (Герметицизм с древности до наших дней, вып. 10). ISBN 978-5-94396-315-5

Кристиан Булл — Традиция Гермеса Трисмегиста — Содержание

Часть 1. Кто такой Гермес Трисмегист?

Миф о Гермесе: от египетского Тота к Трижды Величайшему

Первые египетские цари в Герметике: Поймандр и Кмеф

Египетские повествования о сотворении мира (Korê Kosmou)

Гермес как царственная душа и переселение душ

Часть 2. Что такое путь Гермеса?

Стадии пути: самопознание и становление странником в мире

Ритуал перерождения: анализ трактата СН XIII (фазы разделения и инкорпорации)

Небесное восхождение: Рассуждение о Восьмом и Девятом (из библиотеки Наг-Хаммади)

Визионерская практика и возведение вотивной стелы

Часть 3. Кем были герметисты?