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Булл - Традиция Гермеса Трисмегиста

Кристиан Булл — Традиция Гермеса Трисмегиста: египетский жрец как учитель эллинизированной мудрости
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Series Герметицизм с древности до наших дней (10 books)

В греко-римском Египте Гермес Трисмегист («Трижды Величайший») стал символом слияния греческого посланника богов Гермеса и египетского бога мудрости Тота. Согласно учению эвгемеризма, популярному в ту эпоху, Гермес почитался не только как божество, но и как древний царь и законодатель, чей авторитет уходил корнями в Тексты пирамид. Греки, видевшие в египтянах хранителей древнейшей мудрости, верили, что Пифагор и Платон получили свои знания именно в египетских храмах.

Герметические трактаты традиционно разделяют на «техническую Герметику» (астрология, магия, алхимия) и «религиозно-философскую». Последняя описывает «путь Гермеса» — систему духовных упражнений и инициаций, ведущую к перерождению и восхождению души за пределы космоса. Современные исследователи, в отличие от ученых прошлого, видят в кажущихся противоречиях трактатов не хаос мыслей, а последовательные этапы обучения: от познания самого себя до мистического созерцания «Восьмерицы и Девятницы».

Книга Кристиана Булла предлагает новый взгляд на герметизм как на живую традицию египетского жречества, адаптировавшего свою мудрость для эллинизированного мира. Это исследование восстанавливает контекст «философов-жрецов», для которых магия, наука о звёздах и теология были неразрывными частями единого пути к божественному бессмертию.

Кристиан Булл — Традиция Гермеса Трисмегиста: египетский жрец как учитель эллинизированной мудрости

Пер. с англ. В. В. Каткова ; под общ. ред. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «АИК», 2025. — 680 с.: ил. — (Герметицизм с древности до наших дней, вып. 10). ISBN 978-5-94396-315-5

Кристиан Булл — Традиция Гермеса Трисмегиста — Содержание

Часть 1. Кто такой Гермес Трисмегист?

  • Миф о Гермесе: от египетского Тота к Трижды Величайшему

  • Первые египетские цари в Герметике: Поймандр и Кмеф

  • Египетские повествования о сотворении мира (Korê Kosmou)

  • Гермес как царственная душа и переселение душ

Часть 2. Что такое путь Гермеса?

  • Стадии пути: самопознание и становление странником в мире

  • Ритуал перерождения: анализ трактата СН XIII (фазы разделения и инкорпорации)

  • Небесное восхождение: Рассуждение о Восьмом и Девятом (из библиотеки Наг-Хаммади)

  • Визионерская практика и возведение вотивной стелы

Часть 3. Кем были герметисты?

  • Путь Гермеса как философская школа

  • Герметическая наука о звёздах и «философы-жрецы»

  • Маг и Храм: Фиванский тайник и практика гадания

  • Египетское жречество как распространитель коренной традиции

  • Египет как «храм мира» и сумерки его богов

Views 492
Rating 4.8 / 5
Added 31.01.2026
Author brat Vadim
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4.8/5 (4)

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