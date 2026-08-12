Чёртон - Златые строители

С каждым новым рассветом над Египтом праздновалась победа света; тьма отступала, и зримая жизнь возвращалась. Для Гермеса работа не пре-кращалась, ибо он был богом и ночи, и дня, в равной степени обладал лунной властью незримых сил и торговал на залитых утренним солнцем дорогах.

Культ Гермеса уже утвердился в грекоязычном мире задолго до того, как Александр Македонский завоевал Египет и основал свой город, Алек-сандрию, в 331 году до нашей эры. Спустя столетие греческие поселенцы в этом городе стали применять к Гермесу эпитет megistos kai megistos theos megas (можно перевести как «величайший и величайший, бог великий» Гер-мес). Без сомнения, поселенцы позаимствовали это восхваление у эпитета «дважды великий», который, насколько кто-либо помнил, применялся к еги-петскому аналогу Гермеса, богу Тоту. Тот был истинной сверхзвездой: популярным божеством, верховным владыкой хитрости, магии, письменности, царства мёртвых, луны, врачевания. Греко-египетский Тот-Гермес воплощал — или воспарял — сам дух изобретательности. Быстроногий и сообрази-тельный, Гермес был божественным вестником. Человек, передающий послания от богов, считался в некотором смысле одержимым Гермесом. Быть вдохновлённым его силами означало стать им. В этом состоянии можно было писать от его имени. Сутью игры была коммуникация.

В период между первым веком до нашей эры и концом первого века нашей эры', возможно, в результате иудейского влияния или, быть может, в соперничестве с другими модными и почитаемыми пророками и учителями, такими как давно ушедшие светила Зороастр, Платон и Пифагор, в ряде учёных трактатов стал складываться новый образ — Трижды Величайшего Гер-меса (Hermes Trismegistos). Он представал древним патриархом цивилизации, словно бы родственником высшего божества, обитавшим в седой древности среди храмов и пирамид первозданного Египта. Поскольку многие греки верили, что их философия, особенно в её духовном аспекте, отчасти берёт начало в древнем Египте, возвышение — или «переоткрытие» - Гермеса Трисмегиста можно рассматривать как дальновидное предприятие его литературных творцов. Имя Гермеса, сумевшее, казалось бы, выдержать испытание временем, могло выступать некой печатью интеллектуальной избранно-сти.

Тобиас Чёртон - Златые строители. Алхимики, розенкрейцеры и первые вольные каменщики

«Касталия», 2026. — 278 с.

ISBN 978-5-908110-60-0

Тобиас Чёртон - Златые строители. Алхимики, розенкрейцеры и первые вольные каменщики - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

Часть первая. Герметическая философия

Глава первая. Гермес: Звезда Александрии

Глава вторая. Ачхимия

Глава третья. Гермес встречает ислам.

Глава четвертая. Герметическое Возрождение

Глава пятая. Герметические источники первых розенкрейцеров

Часть вторая. Подлинная история Розенкрейцеров

Глава шестая. Слава Братства

Глава седьмая. Новая Эра

Глава восьмая. Гесс и Андреэ

Глава девятая. Величайший публичный призыв всех времён

Глава десятая. Другие трудились

Часть третья. Элиас Эшмол (1617-1692)

Глава одиннадцатая. Благой человек

Глава двенадцатая. Элиас Эшмол и истоки франкомасонства

Библиография