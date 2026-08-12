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Чёртон - Златые строители

Чёртон - Златые строители
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

С каждым новым рассветом над Египтом праздновалась победа света; тьма отступала, и зримая жизнь возвращалась. Для Гермеса работа не пре-кращалась, ибо он был богом и ночи, и дня, в равной степени обладал лунной властью незримых сил и торговал на залитых утренним солнцем дорогах.

Культ Гермеса уже утвердился в грекоязычном мире задолго до того, как Александр Македонский завоевал Египет и основал свой город, Алек-сандрию, в 331 году до нашей эры. Спустя столетие греческие поселенцы в этом городе стали применять к Гермесу эпитет megistos kai megistos theos megas (можно перевести как «величайший и величайший, бог великий» Гер-мес). Без сомнения, поселенцы позаимствовали это восхваление у эпитета «дважды великий», который, насколько кто-либо помнил, применялся к еги-петскому аналогу Гермеса, богу Тоту. Тот был истинной сверхзвездой: популярным божеством, верховным владыкой хитрости, магии, письменности, царства мёртвых, луны, врачевания. Греко-египетский Тот-Гермес воплощал — или воспарял — сам дух изобретательности. Быстроногий и сообрази-тельный, Гермес был божественным вестником. Человек, передающий послания от богов, считался в некотором смысле одержимым Гермесом. Быть вдохновлённым его силами означало стать им. В этом состоянии можно было писать от его имени. Сутью игры была коммуникация.

В период между первым веком до нашей эры и концом первого века нашей эры', возможно, в результате иудейского влияния или, быть может, в соперничестве с другими модными и почитаемыми пророками и учителями, такими как давно ушедшие светила Зороастр, Платон и Пифагор, в ряде учёных трактатов стал складываться новый образ — Трижды Величайшего Гер-меса (Hermes Trismegistos). Он представал древним патриархом цивилизации, словно бы родственником высшего божества, обитавшим в седой древности среди храмов и пирамид первозданного Египта. Поскольку многие греки верили, что их философия, особенно в её духовном аспекте, отчасти берёт начало в древнем Египте, возвышение — или «переоткрытие» - Гермеса Трисмегиста можно рассматривать как дальновидное предприятие его литературных творцов. Имя Гермеса, сумевшее, казалось бы, выдержать испытание временем, могло выступать некой печатью интеллектуальной избранно-сти.

Тобиас Чёртон - Златые строители. Алхимики, розенкрейцеры и первые вольные каменщики

«Касталия», 2026. — 278 с.

ISBN 978-5-908110-60-0

Тобиас Чёртон - Златые строители. Алхимики, розенкрейцеры и первые вольные каменщики - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

Часть первая. Герметическая философия

  • Глава первая. Гермес: Звезда Александрии

  • Глава вторая. Ачхимия

  • Глава третья. Гермес встречает ислам.

  • Глава четвертая. Герметическое Возрождение

  • Глава пятая. Герметические источники первых розенкрейцеров

Часть вторая. Подлинная история Розенкрейцеров

  • Глава шестая. Слава Братства

  • Глава седьмая. Новая Эра

  • Глава восьмая. Гесс и Андреэ

  • Глава девятая. Величайший публичный призыв всех времён

  • Глава десятая. Другие трудились

Часть третья. Элиас Эшмол (1617-1692)

  • Глава одиннадцатая. Благой человек

  • Глава двенадцатая. Элиас Эшмол и истоки франкомасонства

Библиография

Views 39
Rating 2.0 / 5
Added 12.08.2026
Author AlexDigger
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