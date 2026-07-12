«Для чего я живу? В чём смысл жизни? Что ждёт меня после смерти?» — эти вопросы рано или поздно возникают у каждого человека. Лучшие умы человечества на протяжении истории пытались найти на них универсальные ответы, которые сделали бы жизнь людей поистине счастливой, но это ещё никому не удалось. Поэтому ответ на вопрос о цели и смысле жизни надо искать у Того, Кто эту жизнь дал, — у Бога.

В представленных читателю очерках авторы рассказывают о том, как они сами искали ответ на вопрос о смысле жизни и как Бог помог им его найти. У каждого из них был свой путь к Богу, часто очень долгий, со многими крутыми поворотами. Но в конце концов все они нашли Бога и полюбили Его, а их жизнь после этого наполнилась смыслом, миром и настоящей радостью.

Душе нужен Бог – Очерки о пути к Богу

Б. м.: Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2017. – 41 с. – Издано на пожертвования верующих. Распространяется безвозмездно. Продаже не подлежит.

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