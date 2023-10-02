Клеманс Булук - Другой модернизм - Еврейский универсализм Элии Бенамозега

Как относительно малоизвестный ливорнский раввин XIX в., отстаивавший универсализм иудаизма и единство религий, смог повлиять на теологические и политические программы столь разных религиозных мыслителей, как сторонники экуменического Второго Ватиканского собора, американские евангелисты и правые сионисты в Израиле? Что говорит о межконфессиональных контактах то, что его усилия по достижению единства между монотеизмами вызвали столь непримиримые позиции?

И как может идиосинкратическая фигура, искавшая способ преодоления религиозных разногласий - основанный на иудаизме и, более конкретно, на еврейской теологии христианства - осветить более широкие проблемы еврейского модернизма? И быть подхваченным таким постмодернистским мыслителем, как психиатр Жак Лакан? Таковы некоторые из вопросов, поставленных жизнью, творчеством и наследием Элия Бенамозега (1823-1900).