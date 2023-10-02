Булук - Другой модернизм - Еврейский универсализм Элии Бенамозега
Как относительно малоизвестный ливорнский раввин XIX в., отстаивавший универсализм иудаизма и единство религий, смог повлиять на теологические и политические программы столь разных религиозных мыслителей, как сторонники экуменического Второго Ватиканского собора, американские евангелисты и правые сионисты в Израиле? Что говорит о межконфессиональных контактах то, что его усилия по достижению единства между монотеизмами вызвали столь непримиримые позиции?
И как может идиосинкратическая фигура, искавшая способ преодоления религиозных разногласий - основанный на иудаизме и, более конкретно, на еврейской теологии христианства - осветить более широкие проблемы еврейского модернизма? И быть подхваченным таким постмодернистским мыслителем, как психиатр Жак Лакан? Таковы некоторые из вопросов, поставленных жизнью, творчеством и наследием Элия Бенамозега (1823-1900).
Булук, Клеманс. Другой модернизм. Еврейский универсализм Элии Бенамозега
Клеманс Булук; [пер. с англ. с издания Clemence Boulouque. Another modernity.Elia Benamozegh’s Jewish Universalism, Stanford University PressStanford, California, 2020 исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
Электронное издание, Черкассы - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2023 – 570 с.
ISBN 9781503612006
Клеманс Булук - Другой модернизм - Еврейский универсализм Элии Бенамозега - Содержание
Часть I. Тексты и контексты Бенамозега: Марокко, Рисорджименто и спорная рукопись
- 1 Марокканский мир ливорнского еврея
- 2 Итальянский еврейский патриот в эпоху Рисорджименто
- 3 Запрещенный автор и восточный издатель
- 4 Расширение круга читателей: Переход Бенамозега на французский язык
- 5 Посмертная жизнь рукописи
Часть II. Универсализм как показатель еврейского модернизма
- 6 Место Бенамозега в дискуссии о еврейском универсализме
- 7 Нормативность и инклюзивность в модерне: Роль и пределы законов Ноахидов
- 8 Космополитизм и универсализм: Политическая ценность иудаизма в эпоху наций
- 9 Универсализм в партикуляризме: Наследие Бенамозега, между Левинасом и религиозным сионизмом
Часть III. За пределами бинаров: Каббала как инструмент модерна
- 10 Каббала: Разум и сила мифа
- 11 За пределами дуализма: Каббала и совпадение противоположностей
- 12 Каббала как политика
Часть IV. Прошлая вражда: Способы межрелигиозного взаимодействия и еврейского самоутверждения
- 13 Пересмотр религиозной вражды и толерантности
- 14 "Железное горнило" и локусы религиозных контактов
- 15 Самоутверждение и еврейская теология религий
- 16 Способы межрелигиозного взаимодействия: От теории к социальной практике
Эпилог
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