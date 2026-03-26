Изначально наша книга предназначалась для немецкоязычной аудитории, пока еще мало знакомой с Евагрием, и цель наша состояла не в том, чтобы перевести труд А. и К. Гийомон на немецкий язык, и уж тем более не в том, чтобы улучшить его. Наша цель была иной: к одному и тому же автору можно подходить по-разному, и мы посчитали важным представить вниманию читателя духовное учение Евагрия, столь же богатое, сколь и малоизвестное. По этой причине мы умышленно отказались от намерения углубляться в исторические и филологические аспекты творений Евагрия и обошли стороной все, что связывает понтийского монаха с греческой философией и богословием александрийской и каппадокийской школ.

Иными словами, цель наша носила более практический характер: создать на основе «Монаха» своего рода руководство по духовной практике «в духе Евагрия», который самым непосредственным образом перенял и усвоил духовную традицию древнего монашества. Не к этому ли стремился и он сам, работая над своим сочинением? Несмотря на определенную внутреннюю структуру, «Монах» все же не отличается стройностью изложения. Сто глав этого произведения представляют собой небольшие по объему единицы текста, затрагивающие, каждая по отдельности, основополагающие вопросы монашеской практики. Данное произведение не предназначено для беглого ознакомления. Каждая из глав требует внимательного и повторного прочтения, а также исследования и размышления, с тем чтобы то, о чем говорится в ней, можно было потом применить на практике. Этим и обусловлена необходимость в духовном комментарии.

схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Евагрия Понтийского «Монах, или Практический трактат: Сто глав о духовной жизни»

пер. с фр. В.А. Фадеева;

Сретенская духовная семинария

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2019. 336 с.

ISBN 978-5-7533-1565-6

схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Евагрия Понтийского «Монах, или Практический трактат: Сто глав о духовной жизни» - Оглавление

От переводчика

Предисловие к французскому изданию

Библиография и сокращения

ВВЕДЕНИЕ

I. Автор и его творение

1. Евагрий Понтийский: ученик каппадокийцев и отцов-пустынников

2. Творение: сто глав «Монаха»

II. Учение: «царский и совершенный путь»

1. Душа и ее части

2. Практика как «путь»

3. «Метод» как следование

4. Практика как «духовный» метод

5. Препятствия на «пути»

6. Очищение как исцеление

7. «Пути Господни» и «пути Божии»

III. По поводу комментариев

ТЕКСТ И КОММЕНТАРИИ

Монаха Евагрия [Пролог]

Практический трактат. Сто глав

Предисловие

Главы 1–5

О восьми помыслах Главы 6–14

Против восьми помыслов Главы 15–33

О страстях Главы 34–39

Наставления Главы 40–53

О том, что происходит во сне Главы 54–56

О состоянии, близком к бесстрастию Главы 57–62

О признаках бесстрастия Главы 63–70

Практические соображения Главы 71–90

Изречения святых отцов Главы 91–100

[Эпилог]

Указатели