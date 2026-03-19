Буньян - Христос совершенный Спаситель

Трактат Джона Беньяна «Христос — совершенный Спаситель» (в оригинале Christ a Complete Saviour) представляет собой глубокое богословское размышление о непреходящем значении первосвященнического служения Иисуса Христа. Автор ставит задачу показать верующим, что спасение — это не разовый акт в прошлом, а продолжающийся процесс, гарантированный живым присутствием Христа на небесах. Основная идея произведения заключается в том, что Иисус способен «спасать до конца» тех, кто приходит через Него к Богу, потому что Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, покрывая Своим совершенством всякую человеческую немощь и недостоинство.

Содержательная часть книги детально анализирует природу небесного заступничества Христа. Беньян последовательно раскрывает, что значит «приходить к Богу» и какие препятствия — страх, чувство вины, нападки дьявола — встают на этом пути. Автор уделяет значительное внимание тому, как ходатайство Спасителя отвечает на каждое обвинение закона и совести: Христос представляет Отцу Свои раны и Свою праведность как вечное основание для помилования грешника. В книге исследуется полнота спасения, которая включает в себя не только прощение грехов, но и сохранение верующего среди искушений мира, его освящение и окончательное прославление, что делает Христа не частичным, а именно «совершенным» Спасителем, не оставляющим Свое дело незавершенным.

Текст написан в характерном для Беньяна пастырском, утешительном и глубоко библейском стиле, где логические доводы переплетаются с горячими призывами к сердцу читателя. Джон Беньян мастерски использует метафоры и примеры из Писания, чтобы превратить абстрактные догматы в живой источник надежды для тех, кто борется с маловерием. Работа служит фундаментальным ресурсом для укрепления уверенности в спасении и понимания того, на чем строится христианское упование в повседневной жизни. Это чтение помогает осознать, что наша безопасность зависит не от крепости нашей веры, а от совершенства Того, в Кого мы верим и Кто ни на мгновение не прекращает Свою молитву о нас.

Издательство Dutch Reformed Tract Society, 1998. - 158 с.

Джон Буньян – Христос совершенный Спаситель - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

Глава I. Ходатайственное служение Христа

1. Что из себя представляет Ходатайство? - 2. О чем и за кого ходатайствует Христос? - 3. Что следует из того, что Христос ходатайствует за нас?

Глава II. О пользе, проистекающей из ходатайстенного служения Христа для святых

1. Что означает слово "спасать"? - 2. Что означают слова “всегда спасать”? О двух аспектах спасения - О временных наказаниях детей Божьих для их спасения - О трудностях на пути к Богу через Христа - Почему Христос может спасать всегда? - 3. Выводы и некоторые практические вопросы

Глава III. О людях, которые приходят к Богу через Христа

1. О людях, которые неправильно приближаются к Богу - 2. Что необходимо человеку для того, чтобы приблизиться к Богу - 3. Три разряда людей, приходящих к Богу - О том, как приходят к Богу только что пробужденные люди - О том, как возвращаются к Богу люди, которые отпали от веры - О том, как приходят к Богу искренние и правдивые люди - 4. Выводы - Кем не являются люди,приходящие к Богу через Христа - Кем являются люди, приходящие к Богу через Христа

Глава IV. На чем основана уверенность святых, что они пожнут пользу от ходатайственного служения Христа?

Применение