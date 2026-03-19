Буньян - Преизобилующая благодать к первому из грешников

Автобиографическая повесть Джона Беньяна «Преизобилующая благодать к первому из грешников» (Grace Abounding to the Chief of Sinners) — это одно из самых пронзительных свидетельств в истории христианской литературы, написанное автором в период его тюремного заключения. Беньян ставит задачу не просто пересказать факты своей жизни, а обнажить внутреннюю топографию человеческой души, раздираемой между отчаянием и надеждой. Основная идея произведения заключается в том, что божественная благодать не знает границ и способна достичь самого глубокого дна человеческого падения, превращая «первого из грешников» в непоколебимого свидетеля истины.

Содержательная часть книги детально описывает мучительный путь Беньяна к вере: от юношеского легкомыслия и «богохульства» до тяжелейших духовных кризисов, которые автор сравнивает с физическими пытками. Беньян последовательно раскрывает свои внутренние диалоги, навязчивые мысли о непростительном грехе и искушение «продать Христа», которые преследовали его годами. Автор уделяет значительное внимание моменту своего духовного прорыва, когда через слова Священного Писания он осознал, что его праведность находится не в нем самом, а на небесах — в лице Иисуса Христа. Книга наполнена драматизмом борьбы за уверенность в спасении, где каждый стих Библии становится либо ранящим мечом, либо целительным бальзамом в зависимости от состояния души рассказчика.

Текст написан в предельно честном, исповедальном и психологически тонком стиле, который предвосхитил многие современные методы описания внутреннего мира человека. Джон Беньян мастерски соединяет личную трагедию с универсальным богословским опытом, делая свои переживания понятными каждому, кто когда-либо сомневался в Божьем милосердии. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет утешения в периоды духовного упадка и хочет понять механику веры «изнутри». Это чтение помогает осознать, что самые суровые испытания и «темные ночи души» могут стать почвой, на которой вырастает самая крепкая и преизобилующая радость познания Бога.

Джон Буньян - Преизобилующая благодать к первому из грешников

Перевод с английского.

Название оригинала: Grace Abounding to the Chief of Sinners or, a Brief Relation of the Exceeding Mercy of God in Christ, to His Poor Servant John Bunyan

DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY, 2013 г. - 185 с.

Джон Буньян - Преизобилующая благодать к первому из грешников - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1 Детство и юность

ГЛАВА 2 Пробудившийся интерес к религии

ГЛАВА 3 Духовное пробуждение

ГЛАВА 4 Духовные сомнения

ГЛАВА 5 Нападки лукавого и утешения от Бога

ГЛАВА 6 Познание духовных истин

ГЛАВА 7 Агония разума и сердца

ГЛАВА 8 Победа Божьей благодати

ГЛАВА 9 Причины искушения и его благословения

ГЛАВА 10 Призвание на служение

ГЛАВА 11 Краткий рассказ о тюремном заключении автора

ГЛАВА 12 Подробный рассказ о моем заключении в ноябре 1660 года

КРАТКИЙ РАССКАЗ О МОЕМ ДОПРОСЕ СУДЬЯМИ КИЛИН, ЧЕСТЕР,БЛАНДЕЛ, БИЧЕР, СНЭГГ И ДРУГИМИ

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ БЕСЕДЫ, СОСТОЯВШЕЙСЯ МЕЖДУ МНОЙ ИСЕКРЕТАРЕМ МИРОВОГО СУДА, КОГДА ОН ПРИШЕЛ УВЕЩЕВАТЬ МЕНЯ, КАК ТОГО ТРЕБУЕТ ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ Я И ОКАЗАЛСЯ В ТЮРЬМЕ

СОДЕРЖАНИЕ БЕСЕДЫ, ЗАПИСАННОЙ СО СЛОВ ЖЕНЫ, КОТОРАЯСОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУ НЕЮ И СУДЬЯМИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ СУДА ПРИСЯЖНЫХ И ЗАТРАГИВАЛА ВОПРОС О МОЕМ ОСВОБОЖДЕНИИ

ДЕЙСТВИЯ ВРАГОВ БОЖЬЕЙ ИСТИНЫ ПРОТИВ МЕНЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ СУДА,СОСТОЯВШЕЙСЯ 19 ЯНВАРЯ 1662 ГОДА

ГЛАВА 13 Продолжение жизнеописания господина Буньяна, начиная с тех событий, на которых он сам остановился, и заканчивая его смертью и погребением,а также включая воссоздание его истинного характера и т.д.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДЖОНА БУНЬЯНА

ЭПИЛОГ