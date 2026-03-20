Бургер - 5 минут до и после смерти

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Psychology Psychotherapy

Исак Бургер – 5 минут до и после смерти

Пер. с англ. – М.: Павел Косарев, 2011. – 228 с.

ISBN 978-5-904489-02-1

Исак Бургер – 5 минут до и после смерти – Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1 - ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ МИНУТ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

  • ГЛАВА 1 Определённость смерти

  • ГЛАВА 2 Жертвы

  • ГЛАВА 3 Последние пять минут перед смертью неверующего

  • ГЛАВА 4 Ночь расплаты

  • ГЛАВА 5 Надежда умирает последней

  • ГЛАВА 6 Последние пять минут перед смертью верующего

  • ГЛАВА 7 Начерчена ли ваша линия жизни?

  • ГЛАВА 8 Ваше наследие

  • ГЛАВА 9 Увидеть невидимое

  • ГЛАВА 10 Увидите ли вы приближение смерти?

  • ГЛАВА 11 Остановитесь и подумайте

ЧАСТЬ 2 - ПЕРВЫЕ ПЯТЬ МИНУТ ПОСЛЕ СМЕРТИ

  • ГЛАВА 12 Что происходит после смерти?

  • ГЛАВА 13 Три этапа человеческого существования

  • ГЛАВА 14 Первые пять минут после смерти верующего

  • ГЛАВА 15 Великая встреча

  • ГЛАВА 16 Первые пять минут после смерти неверующего

  • ГЛАВА 17 Наиболее часто задаваемые вопросы о смерти

Added 20.03.2026
Author AlexDigger
