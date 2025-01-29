Семь «вольных искусств» Средневековья имеют своим предметом дисциплины, которые современный человек автоматически описал бы как «науки» — это математика, астрономия, диалектика и геометрия. Такое средневековое отождествление науки с искусством в полном соответствии с созерцательной структурой Trivium и Quadrivium ясно указывает на фундаментальную природу космологической точки зрения.

Когда современные историки рассматривают традиционную космологию — будь то космологические учения древних и восточных цивилизаций или космология средневекового Запада — обычно они видят в ней детские и неумелые попытки объяснить причины явлений. Тем самым они впадают в ошибку в своём подходе, подобную ошибке тех, кто с «натуралистичным» предрассудком пытается судить о средневековых произведениях искусства, исходя из критерия «точности» наблюдения природы и художественной «прямоты». Современное непонимание сакрального искусства и созерцательной космологии возникает из одной и той же ошибки; и этому не противоречит тот факт, что некоторые исследователи (часто те самые, которые рассматривают восточную или средневековую космологию с сочетанием жалости и иронии) воздают должное данным искусствам и допускают право художника «преувеличивать» некоторые черты своих естественных образцов и подавлять другие для убедительного выражения реалий более сокровенной природы. Такая терпимость только доказывает, что для современного человека художественный символизм имеет не более чем индивидуальное, психологическое или даже чисто сентиментальное значение. Современные исследователи, очевидно, не осознают, что художественный выбор форм, принадлежащих к вдохновенным и неизменно передаваемым принципам, способен осязаемо выразить постоянные и неистощимые возможности Духа, что традиционное искусство тем самым применяет «логику» в универсальном смысле слова6. С одной стороны, современная ментальность ослеплена привязанностью к сентиментальным аспектам художественных форм (и зачастую реагирует в силу весьма особой психической наследственности); с другой, она исходит из предрассудка о том, что художественная интуиция и наука принадлежат к двум радикально разным областям. Будь это не так, пришлось бы со всей честностью приписать космологии то, что приписывают искусству, а именно — право выражаться посредством аллюзий и пользоваться чувственными формами как притчами.

Однако для современного человека всякая наука становится подозрительной, если покидает плоскость физически подтверждённых фактов, и теряет своё правдоподобие, если отделяется от такого типа рассуждения, который полностью опирается, так сказать, на гибкую непрерывность мыслительной способности. Как будто можно предполагать, что весь космос был создан, чтобы отражать лишь «материальные» или количественные стороны человеческого воображения. Более того, такой подход не воздаёт должное полноте человеческой реальности. Он представляет скорее ментальное ограничение (следующее из крайне односторонней и искусственной деятельности), чем философскую позицию, ведь всякая наука, какой бы относительной или условной она ни была, предполагает необходимое соответствие между порядком, спонтанно присущим знающем уму, и со-возможностью вещей, иначе никакой истины не было бы7. Итак. Поскольку подобие между макрокосмом и микрокосмом нельзя отрицать и поскольку оно повсюду подтверждает принципиальное единство — единство, схожее с осью, по которой упорядочиваются все вещи, — то невозможно понять, почему наука (то есть знание) «природы» в широчайшем возможном смысле этого слова не должна отбрасывать костыли более или менее количественного опыта, а также почему всякое интеллектуальное видение (обладающее, так сказать, «видом с высоты птичьего полёта») должно быть немедленно отвергнуто как неуместная гипотеза. Но современные учёные обладают подлинным отвращением ко всему, что выходит за рамки якобы приземлённой природы «точной науки». В их глазах обращение к поэтическому качеству учения дискредитирует это учение как науку. Такое сильное «сциентистское» недоверие к величию и красоте данной концепции выдаёт полное непонимание природы изначального искусства и природы вещей.

Титус Буркхардт - Зеркало ума - Эссе о традиционной науке и сакральном искусстве

М.: Касталия, 2025 — 294 с.

ISBN 978-5-521-24377-8

Титус Буркхардт - Зеркало ума – Содержание

Введение

Титус Буркхардт: его жизнь и труды

I. Традиционная космология и современный мир

1. Космологическая точка зрения

2. Традиционная космология и современная наука

(I) Cosmologia perennis

(II) Современная физика

(III) Традиционный символизм и современный эмпиризм

(IV) Эволюционизм

(V) Современная психология

3. «Оседлать тигра»

II. Христианские темы

4. Семь вольных искусств и западная дверь Шартрского собора

5. Потому что Данте прав

6. Против Тейяра де Шардена

7. Небесный Иерусалим и рай Вайкунтхи

8. Два примера христианского символизма

9. Теологическое послание русских икон

III. Символизм и мифология

10. Символизм зеркала

11. Символизм воды

12. Немного об алхимии

13. Символизм шахмат

14. Священная маска

15. Возвращение Одиссея

16. Солнечный танец

IV. Исламские темы

17. Традиционные науки Феса

18. Молитва ибн Машиша (Ас-Салат аль-Машишия)

19. O Barzakh

20. Выдержки из Комментария о божественных именах имама Газали

21. Роль изысканных искусств в мусульманском образовании

22. Вечные ценности в искусстве ислама

23. Пустота в исламском искусстве

24. Влияние арабского языка на визуальные искусства в исламе

V. Заключение

25. Письмо о духовном методе

Библиография Титуса Буркхардта