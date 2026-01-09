Буровский - Иудейская цивилизация
В еврейской традиции речь идет именно о народе. Народ возникает после того, как Господь Бог заключает с иудеями договор через их праотца Авраама. Авраам, согласно легенде, сначала назывался Аврам – с одной «а». Когда он «вышед из Ура Халдейского», перед Аврамом появились трое существ… Сцена их встречи и трапезы под деревом напоминает визит феодального владыки к богатому мужику времен Средневековья или знатного перса к рядовому человеку.
Начиная с этих фундаментальных мифов происхождения, А.М. Буровский разворачивает грандиозное полотно формирования иудейской цивилизации. Автор прослеживает путь «перешедших реку» от контактов с древним Египтом до рождения концепции «портативного Единобожия», которая позволила народу сохранить идентичность в любых условиях. Книга подробно исследует первый конфликт цивилизаций в эпоху античности, восстание Маккавеев и рассеяние иудеев по всем уголкам Римской империи.
Особое внимание уделено феномену новых иудейских этносов: от загадочных ашкенази и хазар до иудаистов Китая, Эфиопии и Киевской Руси. В заключительных главах автор анализирует роль евреев как лидеров строительства мировой цивилизации, последствия эмансипации, трагедию Холокоста и историю создания государства Израиль. Этот труд — попытка осмыслить иудейский мир не просто как конфессию, а как передовую, динамичную цивилизацию Земли, неразрывно связанную с судьбами всего человечества.
А.М. Буровский — Иудейская цивилизация
М.: Товарищество научных изданий КМК, 2024. — 751 с.
ISBN 978-5-907747-46-3.
А.М. Буровский — Иудейская цивилизация — Содержание
Часть I. Рождение цивилизации: От Авраама и Ура Халдейского до Египта и Ханаана. Становление Единобожия.
Часть II. Первый конфликт цивилизаций: Эпоха пророков, Селевкиды, Птолемеи и иудаисты античности. Восстание Маккавеев и Иудейские войны.
Часть III. В мире новых иудейских этносов: Экспансия в Азию, Африку и Европу. Хазарский феномен, иудаисты Киевской Руси и происхождение ашкенази.
Часть IV. Мировая цивилизация и иудаисты: Евреи в мировой экономике. Сионизм, антисемитизм, отношения с коммунизмом и нацизмом. Создание государства Израиль.
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