В еврейской традиции речь идет именно о народе. Народ возникает после того, как Господь Бог заключает с иудеями договор через их праотца Авраама. Авраам, согласно легенде, сначала назывался Аврам – с одной «а». Когда он «вышед из Ура Халдейского», перед Аврамом появились трое существ… Сцена их встречи и трапезы под деревом напоминает визит феодального владыки к богатому мужику времен Средневековья или знатного перса к рядовому человеку.

Начиная с этих фундаментальных мифов происхождения, А.М. Буровский разворачивает грандиозное полотно формирования иудейской цивилизации. Автор прослеживает путь «перешедших реку» от контактов с древним Египтом до рождения концепции «портативного Единобожия», которая позволила народу сохранить идентичность в любых условиях. Книга подробно исследует первый конфликт цивилизаций в эпоху античности, восстание Маккавеев и рассеяние иудеев по всем уголкам Римской империи.

Особое внимание уделено феномену новых иудейских этносов: от загадочных ашкенази и хазар до иудаистов Китая, Эфиопии и Киевской Руси. В заключительных главах автор анализирует роль евреев как лидеров строительства мировой цивилизации, последствия эмансипации, трагедию Холокоста и историю создания государства Израиль. Этот труд — попытка осмыслить иудейский мир не просто как конфессию, а как передовую, динамичную цивилизацию Земли, неразрывно связанную с судьбами всего человечества.

А.М. Буровский — Иудейская цивилизация

М.: Товарищество научных изданий КМК, 2024. — 751 с.

ISBN 978-5-907747-46-3.

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