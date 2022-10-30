Ранним утром, когда большинство людей еще спят, разносчики газет спешат по улицам большого города и бросают свеженапечатанные страницы в почтовые ящики. Едва проснувшись, люди просматривают их, чтобы узнать последние новости. Но приведенная выше цитата - о том, что все эти новинки не новы. Есть нечто более удивительное. Именно его мы желаем иметь каждое утро. Это - милосердие Божие. «Его милосердие обновляется каждое утро». Новости дня, о которых мы узнаем утром из газеты, часто не радуют нас. Они могут испортить настроение на целый день. А всегда новое милосердие Божие может нас в течение дня радовать, наполняя серые будни ясным светом.

Наши же сердца, на самом деле, очень часто не готовы к тому, чтобы принять это милосердие Божие. Часто мы чувствуем себя так, как чувствовал себя псалмопевец 72-го псалма. Он горько говорил: «И подвергал себя обличениям всякое утро». Так, возможно, вздыхают некоторые больные, озлобленные или изнуренные проблемами: «Не милосердие Божие, а моя беда обновляется каждое утро ! Больше ничего! » Больше ничего ? Но именно Божие милосердие важнее всех печалей мира. Кто этому не верит, пусть взглянет на крест Голгофский. Павел говорит об этом кресте: «Бог Своего единственного Сына не пожалел... Как не дарует с Ним и всего! » Кто смотрит туда, знаег, как Божие милосердие проливается ясным светом.

Вільгельм Буш - 365 дней в общении с Ним

Кременчук: Християнська Зоря, 2005. 376 с.

ISBN 966-8031-43-1

Вільгельм Буш - 365 дней в общении с Ним - Зміст