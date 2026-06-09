Древней религией славян испокон веков было язычество. Оно охватывало все сферы жизни и напоминало: сверхъестественные силы незримо присутствуют рядом и участвуют в делах людей. С распространением христианства эта гибкая, свободная система трансформировалась и оказалась заключена в рамки новых ценностей. «Славянский мир» никогда не был единообразным и складывался из множества локальных традиций, сосуществовавших и постоянно взаимодействовавших с соседними культурами.

Принятие христианства придало мифологическим представлениям многомерность: языческие верования не исчезли, а стали частью обрядов, легенд и образов — как старых, так и новых. Герои этого бестиария (домовые, лешие, водяные, русалки, хала, волколаки и многие другие) — персонажи славянской мифологии и фольклора, обладающие яркой многогранностью. Первые записи о многих из них были сделаны исследователями только в XVIII–XX веках, но корни происхождения персонажей уходят в древность. Эти образы не просто пережили смену эпох, но приспособились и обрели новые особенности.

Буслаева – Славянский бестиарий

М.: АВС Россия, 2026. – 111 с.

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