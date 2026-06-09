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Буслаева - Славянский бестиарий

Буслаева - Славянский бестиарий
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism

Древней религией славян испокон веков было язычество. Оно охватывало все сферы жизни и напоминало: сверхъестественные силы незримо присутствуют рядом и участвуют в делах людей. С распространением христианства эта гибкая, свободная система трансформировалась и оказалась заключена в рамки новых ценностей. «Славянский мир» никогда не был единообразным и складывался из множества локальных традиций, сосуществовавших и постоянно взаимодействовавших с соседними культурами.

Принятие христианства придало мифологическим представлениям многомерность: языческие верования не исчезли, а стали частью обрядов, легенд и образов — как старых, так и новых. Герои этого бестиария (домовые, лешие, водяные, русалки, хала, волколаки и многие другие) — персонажи славянской мифологии и фольклора, обладающие яркой многогранностью. Первые записи о многих из них были сделаны исследователями только в XVIII–XX веках, но корни происхождения персонажей уходят в древность. Эти образы не просто пережили смену эпох, но приспособились и обрели новые особенности.

Буслаева – Славянский бестиарий

М.: АВС Россия, 2026. – 111 с.

Буслаева – Славянский бестиарий – Содержание

  1. Предисловие

  2. Нечисть

    • Албаста · Вила · Богинки · Бука · Игоша · Злыдень · Полудница · Полуночница · Стрига · Бусенька · Анчутка · Встречник · Див · Чёрт · Бес · Волколак · Мифологический любовник · Упырь · Мара · Мавка · Русалка · Кладник · Кадильница · Вештица · Караконджул · Летавицы · Коргоруш · Тодор · Фараонка · Орисницы · Подменыш · Подвей · Кулешата · Карачун · Ман · Манья · Росомаха · Оспа

  3. Домовые духи

    • Амбарник · Рижный · Гуменник · Овинник · Банник · Обдериха · Дворовой · Рарог · Домовой · Дух-обогатитель

  4. Обитатели урочищ

    • Болотник · Боровой · Луговой · Лембой · Леший · Железный человек · Пущевик · Облачная дева · Кикимора · Водяной · Водяница · Полевик · Моховик · Спорыш · Мельник · Ламия

  5. Сверхъестественные существа

    • Дивий человек · Василиск · Блуждающие огни · Заложный покойник · Сестры-лихорадки · Великан · Тень · Сирин · Алконост · Гамаюн · Карлик · Ведьма · Двоедушник · Доля · Недоля (лихо) · Оборотень · Карна и Желя · Медяница · Планетник · Тучи · Хала · Одномесячники · Змей · Змея · Ящерица · Ворон · Пятница · Медведь · Чудь · Берегини · Кукушка · Сова · Удод · Рожаницы · Чернокнижник · Ведьмак · Здухач

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Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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