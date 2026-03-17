Бусси - Зеленая магия

Алхимия в древности считалась искусством превращения основных металлов в чистое золото. Однако я считаю, что нам, где бы мы ни находились и кем бы ни были, доступен более простой и понятный вид алхимии – зеленая алхимия. Она использует природу и ее силу, чтобы обратить наши «основные металлы» – страх, болезни, гнев, чувство утраты и стресс – в чистое «золото»: в себя истинных.

Очаровавшись волшебством трав, мы приоткрываем дверь в золотистую безмятежность. С его помощью мы научимся не только развивать окружающий мир во всех его проявлениях, но и заботиться о себе. Это жизненно важно для каждого. Без искренней любви к себе мы не сможем полноценно раскрыться перед другими и перед жизнью как таковой – будь это жизнь человека, растения или животного. Естественность – ключ к здоровью и целостности. А познав свое естество, мы сможем без страха и сомнений предложить его всему, что нас окружает, – как истинный дар.

Для каждого травничество может иметь разное значение – в зависимости от происхождения, духовных воззрений, верований и многого другого. Лечебное травничество – и это многие знают – помогает исцелять тело и дух с помощью натуральных лечебных средств и энергии растений. Однако меня часто спрашивают, что я подразумеваю под волшебным травничеством, или зеленой магией.

Если просто, то я верю, что можно использовать силу растений, трав, цветов и деревьев, чтобы помочь себе не только на физическом, но и на всех возможных уровнях бытия. Волшебные свойства трав безграничны; они станут полезными буквально в каждом мгновении жизни – на кухне, в ванной, в саду или во время прогулки по лесу. Если открыться окружающей зеленой магии и научиться с ней работать, мы сможем стать безграничными творцами: создавать просто и от души, выращивать, пожинать, лелеять. Я буду рада всем, кто отправится со мной в прекрасное путешествие по временам года. Все, что от вас потребуется, – оставаться собой. А земля с ее дарами, теплом и безусловной любовью и принятием уже ждет вас.

Я выросла в 1960-х и была «дитя цветов» уже с рождения. Часами пропадала в чудесном мамином розарии и любила бродить часами под ночным и лазурным африканским небом, вдыхая пьянящий аромат жасмина, что цветет только после заката. Возможно, уже тогда я предощущала путь, на который однажды встану. Ныне меня порой называют зеленой ведуньей, и я горжусь этим прозвищем, хотя не люблю ярлыки – считаю их ограничивающими и даже предосудительными. В целом я предпочитаю термин «ведьма домашнего очага» (впервые услышала его несколько лет назад, когда жила в Англии). Так можно называть всех, кто ощущает тесную связь с землей и ее дарами, использует их для приготовления вкуснейших блюд, лечебных снадобий и в других видах традиционной зеленой магии. Я считаю, что становление на путь зеленой ведуньи – это, возможно, самое лучшее и самое сакральное решение из возможных. Потому что жить, ощущая волшебство на каждом уровне бытия, – прекрасно.

Мою взрослую жизнь – как и жизнь многих – определяли работа и семейные обязанности. На протяжении многих лет я переезжала из одной страны в другую, и однажды жизнь довольно громко воззвала к моему пробуждению. В тот период – он и без этого был сложным и травматичным – я потеряла несколько очень близких людей. Однако дорога всегда ведет туда, где мы должны оказаться. Оглядываясь на те события, я понимаю, что меня словно пересадили, дав шанс прорасти в новой почве, более питательной и богатой для сердца, души и тела.

Гейл Бусси ; пер. с англ. Е. Рябцевой. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 240 с. — (Мистическая).

ISBN 978-5-00195-004-2



Бусси, Гейл - Зеленая магия. Сезонные ритуалы, зельетворчество, алхимия трав - Содержание

Предисловие

Весна. Сотворение и обновление

Открытое сердце

Зельетворчество

Процветание

Садовничество

Кухня травника

Лето. Изобилие и страсть

Открытое сердце

Зельетворчество

Процветание

Садовничество

Кухня травника

Осень. Урожай и праздники

Открытое сердце

Зельетворчество

Процветание

Садовничество

Кухня травника

Зима. Покой и размышления

Открытое сердце

Зельетворчество

Процветание

Садовничество

Кухня травника

Послесловие

Приложение А

Приложение B

Приложение C

Алфавитный указатель рецептов

Рекомендованное чтение

Над книгой работали