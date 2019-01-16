Евангелист Лука (2:1) своим указанием на повеление Октавиа- на Кесаря — сделать перепись по всей земле — вводит нас, так сказать, в самое сердце тогдашнего мирового царства, средоточным пунктом которого был Рим.

Древний мир рухнул; вместе с ним пали и восточные царства — Ассирия, Вавилон, Персия; Египет. Александр Македонский, этот последний и самый блистательный представитель древней греческой национальности и цивилизации, движимый тщеславием и своими удачами в завоеваниях, много прилагал старания к тому, чтобы осуществить свою заветную мысль о мировой империи, которая объединила бы Восток и Грецию.

Но его «чудовищное, солдатское на насилии основанное царство», как известно, распалось между его наследниками на отдельные части почти тотчас после своего образования, а неспособные и слабохарактерные преемники великого завоевателя, будучи не в силах сохранить за собой полную самостоятельность в управлении разноплеменным составом своих уделов мало-помалу должны были подчиниться всесильной власти могущественного Римского государства.

Протоиерей Тимофей Буткевич - Язычество и иудейство ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины

К.: «Пролог», 2007. 240 с.

ISBN 978-966-8538-55-1

Протоиерей Тимофей Буткевич - Язычество и иудейство ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа - Оглавление

А. ЯЗЫЧЕСТВО

ГЛАВА I. Объединение народов древнего мира в Римской империи

ГЛАВА II. Жизнь религиозная

ГЛАВА III. Жизнь нравственная

Б. ИУДЕЙСТВО

ГЛАВА I. Страна и народ иудейский

ГЛАВА II. Правители Палестины

ГЛАВА III. Синедрион и первосвященники

ГЛАВА IV. Книжники иудейские

ГЛАВА V. Жизнь богослужебная

ГЛАВА VI. Иудейские народные партии

ГЛАВА VII. Мессианская надежда иудеев

ГЛАВА VIII. Иудейство в рассеянии

ИСТОЧНИКИ И ПОСОБИЯ

Протоиерей Тимофей Буткевич - Язычество и иудейство ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа - Страна и народ иудейский

Палестина, отечество народа иудейского, лежавшая на восток от Средиземного моря, окруженная на севере Ливаном и примыкающими скалистыми горами, на восточной стороне — пустыней сирийской, а на южной — аравийской, от Дана до Вирсавии едва имела 160 римских, или около 32 географических, миль в длину, а в ширину — только около половины этого расстояния. По эту сторону Иордана (западную) страна эта заключала в себе приблизительно только 340 квадратных миль, а вместе с восточно-иорданской окрестностью — около 460 квадратных миль. И эта столь небольшая страна, по воле Промысла, должна была сделаться исходным местом религии, победившей мир.

По своему физическому устройству Палестина вообще страна гористая. На ее северной границе, как мы сказали, возвышается хребет Ливанских гор, от которого идут две параллельные горные цепи даже по всей почти Галилее; на юг от него также тянутся непрерывные незначительные возвышенности до самой южной границы страны; на запад отлого спускаются они почти до Средиземного моря, между тем как на востоке, по Иордану, именно в стране Мертвого моря они оканчиваются крутыми обрывами.

По ту сторону Иордана — восточную также тянется длинный хребет скалистых гор с севера на юг. Между горами уютно стелются плодородные долины и равнины, каковы — у моря западная, на северо-востоке от Кармила — долина Ездрелонская. В высшей степени по местам идиллическая, долина Иорданская орошается единственной значительной рекой Иорданом, текущей с севера на юг, образующей многие озера, как, например, Самохонитское и Геннисаретское, и впадающей, наконец, в Мертвое море. Таким образом, Палестина с разнообразием своей поверхности, произведенным горами, равнинами и долинами, является страной, которая на небольшом пространстве объединяет самые разновидные почвенные образования и характеры местностей.