Бутузов - Приношение Гермесу -1

Когда современный человек, ещё не полностью переваренный в желудке западной прагматической цивилизации, чувствительный, не лишённый фантазии, ясно ощущающий экзистенциальную тревогу, впервые читает «Кризис современного мира» Генона, «Восстание против современного мира» Эволы, «Свет древних миров» Шуона и подобные произведения, он вполне естественным образом отвергает свои связи с миром современности, и тогда - первым делом -его посещает мысль: «В какое ужасное время я родился, как прекрасно было раньше!» Он начинает строить себе внутренний дом в европейском Средневековье, в древних Палестине, Египте, Персии, Индии, Китае... Он отгораживается от мира механических манекенов прогресса, перестраивает свой быт, повседневные занятия и поведение и в конечном итоге погружается в прошлое, чувствуя себя при этом гораздо лучше.

Это заблуждение. Не хорошее, не плохое, не «глубокое», и не «лёгкое». Это естественное заблуждение, которое должно быть естественным путём преодолено - рано или поздно. И поэтому есть смысл уделить ему внимание.

Глеб Бутузов - Приношение Гермесу

(Серия «Алхимия в действии»)

М.: Издательская группа «Традиция», 2021. - 410 с.

ISBN 978-5-6044875-4-9

Глеб Бутузов - Приношение Гермесу - Содержание

ОТ АВТОРА

ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Несколько слов о традиционализме - Действие и движение - Три очерка на тему свободы - Тайный огонь благородства - Традиция и западная музыкальная культура - Магический театр жизни - Рождение Эона

ИНИЦИАЦИЯ

Шестой Аркан, или Цена вечности - Разрушение внутреннего круга - Жертвенность и «язычество» - Dementia progressiva - Лицемерие или глупость?

ГЕРМЕТИЗМ И АЛХИМИЯ

Киевские лекции (2019 год) - Эзотерический текст: комментарий и интерпретация - Магия и алхимия