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Макфадден - Жизнь проста

Макфадден - Жизнь проста
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy

Май 1964 года. Двое американских ученых-физиков стоят возле экспериментальной научной установки. Эта установка размером с грузовик имеет форму гигантской слуховой трубы и установлена на вершине невысокого холма близ городка Холм дел в штате Нью-Джерси. Обоим ученым около 35 лет. Один из них, Арно Аллан Пензиас, родился в Баварии в еврейской семье, бежавшей из Германии в 1939 году и осевшей в Бронксе. Он высокого роста, в очках, с редеющей шевелюрой. Роберт Вудро Вильсон (Уилсон) из Хьюстона, штат Техас, тоже высокого роста, лысый, с темной бородой. Они познакомились на конференции двумя годами ранее. Ни на минуту не замолкающий Пензиас и застенчивый и осторожный Вильсон быстро подружились. Затем их объединила работа над проектом по обнаружению звезд по микроволновым сигналам в крупном исследовательском центре Bell Laboratories. На снимке они оба пристально вглядываются в небо. И оба выглядят озадаченно.

Микроволны, или микроволновое излучение с длиной волны от одного миллиметра до одного метра, были открыты почти 100 лет назад и приобрели актуальность во время Второй мировой войны, когда ученые пытались использовать их в радарах и даже создавать лучевое оружие, способное сбивать реактивные снаряды противника. В послевоенное время микроволнами заинтересовались телекоммуникационные компании после того, как физик Роберт Генри Дикке , работавший во всемирно известном Массачусетском технологическом институте (MIT), создал приемник, способный эффективно улавливать микроволны. Имея в своем распоряжении технологии создания источников и приемников излучения, можно было приступать к разработке новых способов беспроводной связи.

Джонджо Макфадден - Жизнь проста - Как бритва Оккама освободила науку и стала ключом к познанию тайн Вселенной

пер. с англ. И. В. Никитиной

М: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023, 480 с.

ISBN 978-5-389-19822-7

Джонджо Макфадден - Жизнь проста - Как бритва Оккама освободила науку и стала ключом к познанию тайн Вселенной - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТИЕ

  • 1. Об ученых и еретиках

  • 2. Физика Бога

  • 3. Бритва

  • 4. Так ли просты права?

  • 5. Пламя разгорается

  • 6. На рубеже эпох

ЧАСТЬ II. ПРИОТКРЫВАЯ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ

  • 7. Гелиоцентрический, но все еще загадочный космос

  • 8. Разрушая сферы

  • 9. С небес на землю

  • 10. Атомы и духи познания

  • 11. Понятие движения

  • 12. Как заставить движение работать

ЧАСТЬ III. ПРИНЦИП БРИТВЫ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

  • 13. Искра жизненной силы

  • 14. Главное направление развития жизни

  • 15. О горошинах, примулах, мухах и слепых грызунах

ЧАСТЬ IV. КОСМИЧЕСКАЯ БРИТВА

  • 16. Лучший из миров?

  • 17. Квант простоты

  • 18. Как действует бритва

  • 19. Простейший из миров? Послесловие

Слова благодарности

Сведения об иллюстрациях Источники и ссылки

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Views 49
Rating 5.0 / 5
Added 12.08.2026
Author brat Andron
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