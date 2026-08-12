Май 1964 года. Двое американских ученых-физиков стоят возле экспериментальной научной установки. Эта установка размером с грузовик имеет форму гигантской слуховой трубы и установлена на вершине невысокого холма близ городка Холм дел в штате Нью-Джерси. Обоим ученым около 35 лет. Один из них, Арно Аллан Пензиас, родился в Баварии в еврейской семье, бежавшей из Германии в 1939 году и осевшей в Бронксе. Он высокого роста, в очках, с редеющей шевелюрой. Роберт Вудро Вильсон (Уилсон) из Хьюстона, штат Техас, тоже высокого роста, лысый, с темной бородой. Они познакомились на конференции двумя годами ранее. Ни на минуту не замолкающий Пензиас и застенчивый и осторожный Вильсон быстро подружились. Затем их объединила работа над проектом по обнаружению звезд по микроволновым сигналам в крупном исследовательском центре Bell Laboratories. На снимке они оба пристально вглядываются в небо. И оба выглядят озадаченно.

Микроволны, или микроволновое излучение с длиной волны от одного миллиметра до одного метра, были открыты почти 100 лет назад и приобрели актуальность во время Второй мировой войны, когда ученые пытались использовать их в радарах и даже создавать лучевое оружие, способное сбивать реактивные снаряды противника. В послевоенное время микроволнами заинтересовались телекоммуникационные компании после того, как физик Роберт Генри Дикке , работавший во всемирно известном Массачусетском технологическом институте (MIT), создал приемник, способный эффективно улавливать микроволны. Имея в своем распоряжении технологии создания источников и приемников излучения, можно было приступать к разработке новых способов беспроводной связи.

Джонджо Макфадден - Жизнь проста - Как бритва Оккама освободила науку и стала ключом к познанию тайн Вселенной

пер. с англ. И. В. Никитиной

М: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023, 480 с.

ISBN 978-5-389-19822-7

Джонджо Макфадден - Жизнь проста - Как бритва Оккама освободила науку и стала ключом к познанию тайн Вселенной - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТИЕ

1. Об ученых и еретиках

2. Физика Бога

3. Бритва

4. Так ли просты права?

5. Пламя разгорается

6. На рубеже эпох

ЧАСТЬ II. ПРИОТКРЫВАЯ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ

7. Гелиоцентрический, но все еще загадочный космос

8. Разрушая сферы

9. С небес на землю

10. Атомы и духи познания

11. Понятие движения

12. Как заставить движение работать

ЧАСТЬ III. ПРИНЦИП БРИТВЫ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

13. Искра жизненной силы

14. Главное направление развития жизни

15. О горошинах, примулах, мухах и слепых грызунах

ЧАСТЬ IV. КОСМИЧЕСКАЯ БРИТВА

16. Лучший из миров?

17. Квант простоты

18. Как действует бритва

19. Простейший из миров? Послесловие

Слова благодарности

Сведения об иллюстрациях Источники и ссылки

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