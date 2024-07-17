Бузескул - Введение в историю Греции

В основе издаваемой книги лежат лекции, читанные мною в Харьковском университете. Лекции эти появляются в значительно распространенном и дополненном виде. По первоначальному плану они должны были составлять лишь часть общего курса по истории Греции; но по мере обработки они разрослись в особый, специальный курс. На рубеже истекшего XIX и нового XX столетия мне казалось особенно уместным и полезным обозреть тот разнообразный материал, которым как в виде источников, так и в виде пособий располагает современная наука по части греческой истории, так сказать, подвести итог — показать, что сделал минувший век по разработке этой истории, как менялись точки зрения и направления в ее изучении; мне хотелось дать очерки исторической мысли, насколько она проявилась в обработке греческой истории, изобразить то движение, которое происходило в этой области, обозреть великие открытия за последние десятилетия и проч. На подобного рода обзоры я смотрю не только как на справочную книгу, но и как на главы из истории нашей науки, как на страницы из истории умственной жизни древности и в XIX веке.

При обработке многих отделов I части, т. е. обзора источников, настольными пособиями для меня служили труды К. Ваксмута («Einleitung in das Studium der alten Geschichte»), Криста («Geschichte der griechischen Literatur») и Арн. Шефера («Abriss der Quellenkunde der griechischen Geschichte»). Для второй части, т. е. для очерка разработки греческой истории в XIX столетии, я подобных общих пособий не имел в своем распоряжении; да таких, насколько мне известно, и нет, если не считать более или менее кратких общих характеристик и отчетов, статей по отдельным вопросам или об отдельных периодах и сочинениях, историй эпиграфики, филологии (до последних лет не доведенных) и т. п.

К исчерпывающей полноте библиографических указаний я не стремился; но о русской научной литературе, по понятным причинам, считал необходимым говорить сравнительно подробнее и полнее. Некоторых книг и статей из приводимых мною я не мог иметь под рукою, и, чтобы дать необходимые справки и указания, иногда приходилось ссылаться из вторых рук.

При распределении на главы и на периоды встречались неизбежные затруднения: иногда приходилось ради удобства приурочивать к одному какому-либо периоду обзор трудов ученого, деятельность которого в действительности относилась не к одному, а к нескольким периодам.

Не без колебаний выпускаю я в свет свои лекции, посвященные изучению столь непопулярной в нашем обществе греческой древности. Но между тем классицизмом или, вернее, грамматизмом, который вызвал к себе такую антипатию, и научною историею Греции и Рима нет ничего общего, и нельзя антипатии к первому переносить на изучение античного мира вообще, тем более, что именно в настоящее время это изучение вступает как бы на новый путь — разработки с более широкой исторической точки зрения; в области древнегреческой истории, равно как и истории Древнего Востока, совершаются такие открытия и такое движение, как ни в одной другой сфере современного исторического знания, и если мне удалось дать хотя бледное изображение этого движения, дать хотя некоторое понятие о богатстве нового для нас материала, о той живой, энергичной работе, которую ведут теперь в этой области почти все культурные нации Европы и Америки, я буду считать себя удовлетворенным.

Бузескул, В. П. - Введение в историю Греции

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 439 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-07922-7

Бузескул, В. П. - Введение в историю Греции – Содержание

Список сокращений

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Часть I. Обзор источников

1. Язык

2. Предания (мифы и сказания)

3. Памятники вещественные

4. Надписи и рукописные документы

5. Литературные произведения

Историки

Геродот

Фукидид

Ксенофонт

Историки V—IV в., произведения которых сохранились лишь в отрывках

Аристотель

Полибий

Диодор Сицилийский

Плутарх

Географы и путешественники-периэгеты

Часть II. Очерк разработки греческой истории в XIX и в начале XX в

Новое «возрождение классической древности» в XVIII и начале XIX в

От Вольфа, Нибура и Бёка до Грота

От Грота до конца 60-х годов

Развитие эпиграфики и раскопки 70-х и 80-х годов

Обработка греческой истории в 70—80-х годах

Открытия 90-х годов XIX и начала XX века

Эпиграфика и раскопки

Новейшие труды по истории Греции

Заключение. Общий характер современного научного движения в области греческой истории

Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам