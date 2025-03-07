Было это в давние времена, когда царь Соломон задумал построить в Иерусалиме Дом Божий. Собрал царь на совет старейшин, мудрецов своего народа, и сказал им так:

— Вот я привез издалека большие и ценные камни, чтобы сложить из них Храм Господу, а вы научите меня, как обтесать эти глыбы, чтобы они стали ровными и гладкими, пригодными для кладки стен. Только не забудьте, что Господь наказывал учителю нашему Моисею: «Да не коснется тех камней железный топор».

Отвечали Соломону старейшины:

— Говорят, есть на свете удивительное создание и прозывается оно шамир. Этот шамир был создан Богом в канун первой Субботы, на исходе шестого дня Творения, вместе с прочими чудесами. Сам шамир, как говорят, вроде червячок махонький, не больше овсяного зернышка, но заключена в нем сила великая - он камень точит и скалы дробит крохотным своим коготком. Вот тебе наш совет: вели принести сюда шамира и посади его на эти камни. Пройдет шамир по камням — и они тотчас расколются, да так ровно и гладко, что любо-дорого глядеть. Ведь таким же чудесным способом огранил некогда искусник Бецалель двенадцать камней для Ааронова нагрудника.

И сказал им царь Соломон:

—А где живет этот шамир?

Вздохнули старейшины и отвечали царю:

— Это и нам неведомо. Может, бесы знают о том?

Поспешил Соломон призвать бесов, спросил их:

— Знаете ли вы, где живет шамир?

Смутились бесы:

— Не знаем, — говорят. — Может, Асмодей, повелитель наш, знает об этом?

Хаим Нахман Бялик - Царь Соломон и Асмодей

Москва: Мосты культуры, 2005. – 52 с.

ISBN 5-93273-205-9

Сказка «Царь Соломон и Асмодей» впервые увидела свет в выехавшем из России еврейском художественном издательстве «Оманут» ( «Искусство» ) во Франкфурте-на-Майне в 1923 году. Иллюстрировал ее художник Яков Аптер (1899—1941), Это ивритское издание давно стало раритетным.

Беседу о сказке «Царь Соломон и Асмодей» хотелось бы предварить кратким очерком о ее авторе, Хаиме Нахмане Бялике, который был ярчайшим дарованием в период расцвета еврейской литературы на рубеже XIX — XX веков. Корни творчества Бялика, уходя в глубокие пласты национальной культуры древности и Средневековья, напитали живительными соками его самобытные стихи, поэмы, рассказы, статьи и сказки.

Хаим Нахман Бялик (1873—1934) родился в благочестивой и набожной хасидской семье лесничего, и его ранние и самые светлые впечатления сформировались на лоне украинской природы. В шестилетнем возрасте он лишился отца и был передан на воспитание деду с бабкой в Житомир. Отрочество будущего поэта протекало то в доме старого талмудиста, то в бейт-мидраше:

помните? Бывало, бейт-а-мидраш

Оденет тьма; все разошлись давно,

И в тишине придела — я один...

На столике передо мной лампада

Беспомощно и тускло полыхала,

В шкафу, средь книг, скреблась упорно мышь,

В печи трещал последний уголек...

...Я забывал страданья за Гемарой,

За древними сказаньями — нужду,

И заглушал Псалмом свою заботу...

(Пер. В. Жаботинского)

Привольное детство — леса и поля, щебет птиц и таинственная озерная заводь — осталось где-то там, далеко от «черты оседлости» и закопченных стен. Биография будущего поэта была во многом типичной для его поколения: учеба в прославленной Воложинской йешиве и самостоятельные попытки освоить, в дополнение к идишу и ивриту, русский язык, самовольный побег в Одессу с тонкой тетрадкой стихов в надежде увидеть еврейских писателей и просветителей, таких, как Менделе Мойхер-Сфорим, Равницкий, Ахад-а-Ам. Его первые стихи увидели свет в начале 1892 года в солидном альманахе «а-Пардес»: они были наивные, но свежие и певучие — так, с поэзией Бялика и его современника Шаула Черниховского в иврите впервые утвердилась силлабо-тоническая норма стихосложения, оттеснив прежние 11-ти и 13-и сложники.