«Что вам надобно?» Этими словами Иисус обращается к идущим за ним ученикам Иоанна Крестителя. Так Он начинает, вступая в общение с каждым из нас, начинает с очень личного вопроса о нашей нужде, нашем глубочайшем желании. «Чего я хочу?» Этим вопросом начинается путь всякого человеческого сердца к своему призванию, до всяких вопросов об идентичности, культурной, национальной или религиозной, до ответов и ответственности. Иоанн и Андрей отвечают Ему поразительно: «Учитель, где живешь?» И Иисус приглашает их в гости. Мы никогда не узнаем тех вопросов и ответов, которым они посвятили день в Его доме, но с тех пор вся христианская культура освящена порождающим светом той Встречи. Богословие культуры происходит из того дня, когда Бог и человек встретились во внимании к желаниям и нуждам всякого сердца, и это внимание привело человека в Дом Божий.

Митрополит Антоний Сурожский считал, что в самом разделенном обществе есть лишь один вопрос, способный собрать вместе и верующих, и атеистов, а именно вопрос о человеческом достоинстве и человечности: «Первое, чему нас учит Христос, когда мы делаемся его учениками, это — верить в человека, надеяться на все от него и любить его, даже ценой собственной жизни». Во времена предельной неопределенности, после века обезвоживания и расчеловечивания, Господь начинает вновь и встречает нас вопросом о наших желаниях и нуждах: «Что вам надобно?» Энцо Бьянки, книгой которого открывается серия «Богословие культуры», в отличие от богословов, отвечающих на незаданные вопросы, размышляет о тех вопросах, которыми приводится в движение человеческое сердце, но ответить на них может не мыслитель, поскольку он человек, а только сам Бог. На страницах его книги мы открываем современное богословие, прислушивающееся к человеческой нужде и распахивающее ум и сердце к встрече с отвечающим Богом. Говоря о вере, он не исходит из вероучительных формул, но начинает с внимания к истокам того доверия, без которого невозможны общение, любовь, верность, а поэтому и само общество.

Бьянки Энцо - Вера и доверие. Дар и прощение

перев. с ит. И. Волковой; под ред У. Рахновской

М.: Никея, 2021. 208 с.

ISBN 978-52־ 90־ 907307־

Бьянки Энцо - Вера и доверие. Дар и прощение - Содержание

Александр Филоненко - Энцо Бьянки: христианская школа доверия

ВЕРА И ДОВЕРИЕ

Введение

1. Что такое вера ?

2. Верить / не верить

3. Послушание христианской вере

4. Христианин и вера

5. Во что верит христианин ?

6. Иисус — наставник в вере

7. Вера и страх смерти

8. Почему я верю в Бога ?

Заключение

ДАР И ПРОЩЕНИЕ. На пути к этике сострадания

Дар

Прощение

Сострадание

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