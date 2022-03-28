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Бьяртвейт - Одиссей

Стейнар Бьяртвейт - Одиссей
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature
Эта книга была написана в пути. Я выражаюсь буквально, так как работал над ней в Кашкайше, Риме, Венеции, Флоренции и на Капри, а еще, разумеется, дома, так как без дома не бывает и путешествий. Кроме того, я выражаюсь фигурально, поскольку весь последний год я переживал серьезные перемены и находился в движении. Оставлял то, что мне было дорого, начинал новое. Я был мятущейся душой.
Эта книга рассказывает о путешествии. «Одиссея» - наивысшая форма путевых заметок. Многие считают «Одиссею» лучшей из когда-либо написанных книг. Рассказы о долгом возвращении Одиссея с Троянской войны многих вдохновляли и трогали за душу. И не без причины, потому что это история не отдельно взятого мужчины, но человека вообще. Путешествие - это повесть о движении и его причинах. Истории простираются дальше, чем любые другие описания. Поэтому эта книга посвящена «Одиссее», но прежде всего она будет говорить о человеке. С помощью психологии, философии и позднейших трактовок путешествия Одиссея я попытаюсь предложить читателю глубокий анализ тех тем и дилемм, которые затрагиваются «Одиссеей». Это будет не совсем обычная книга по психологии. Я отталкиваюсь от самого текста, поскольку выдающиеся литературные произведения говорят нам нечто очень важное о человеке. Психологические модели помогают объяснить происходящее в «Одиссее» и сами становятся понятнее благодаря этому тексту. Я пользуюсь в первую очередь методами конструктивизма и нарратологии, но в некоторых местах психологических моделей оказывается недостаточно, и тогда я прибегаю к философии, особенно к трудам Кьеркегора, Ницше и Макинтайра. Это позволяет достичь более глубокого понимания и неожиданных озарений. Но за рулем всегда остается Одиссей, и мы последуем за ним во всех перипетиях его истории.
Эта книга написана для путешественников. В первую очередь, конечно, для исследователей и студентов, но кроме того - для руководителей и коллег, друзей и возлюбленных. Хорошая книга всегда сообщает вам нечто новое о вас самих. Поэтому «Одиссея», лучшая книга для всех, кто находится в пути, может стать источником настоящих откровений, и я надеюсь, что мне удастся это донести. Я также надеюсь, что рассказанные в этой книге истории, приведенные параллели, иллюстрации и сам ее формат подарят вам нечто большее, чем просто информацию. Книги должны доставлять тактильное удовольствие, радовать глаз и служить хорошими попутчиками.

Стейнар Бьяртвейт - Одиссей

«Прогресс-Традиция», 2016. - 139 с.
ISBN 978-5-89826-572-4

Стейнар Бьяртвейт - Одиссей - Содержание

Предисловие
Глава 1
  • Человек
  • Дома
  • Возвращение на родину
  • В поисках
  • Превращения
Глава 2
  • Далеко на западе, посреди моря
  • Моменты счастья
  • Счастливая жизнь
  • Небеса подождут
Глава 3
  • Крушение надежд
  • Отчаявшийся, не сознающий своего Я
  • Отчаявшийся, желающий быть кем-то другим
  • Отчаявшийся, не желающий быть собою
  • Отчаявшийся, идущий наперекор себе
  • Так что отчаивайся!
Глава 4
  • Принцесса и лягушка
  • Рассказы
  • Моя песня
  • Слезы Одиссея
Глава 5
  • Многохитрый
  • Лис Макиавелли
  • Любимец Афины
Глава 6
  • Лживый дьявол
  • Фундаментальная потребность в смысле
  • Стыд
Глава 7
  • Не куда, но как
  • Срединный путь
  • Добродетели
  • Отклонения от курса
Глава 8
  • Пение сирен
  • Домой
  • Расправа
  • Из дома
  • Итака
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Added 28.03.2022
Author brat christifid
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