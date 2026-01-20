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Бычков - Догматика

Бычков - Догматика
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics, Pastoral Care Counseling, Educational, Religious Studies Atheism
Series Заочный Библейский институт ФСЕХБ (10 books)

Под догматикой мы понимаем систематическое изложение основных истин Священного Писания.

Задачей догматики является глубокое и всестороннее исследование основных истин христианской веры, как они изложены на страницах Ветхого и Нового Заветов.

В результате такого глубокого изучения этих основных истин Свящешюго Писания мы увидим, что Библия даёт нам единое, законченное и вполне удовлетворяющее наш ум и сердце христианское мировоззрение.

Бычков, Мицкевич - Догматика

Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. –

Бычков, Мицкевич - Догматика - Содержание

Введение

  • 1. Учение о Боге

  • 2. Учение об Иисусе Христе

  • 3. Смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа

  • 4. Учение о человеке

  • 5. Учение о грехе

  • 6. Учение о спасении (покаяние и вера)

  • 7. Учение о спасении (возрождение, оправдание и усыновление

  • 8. Учение о спасении (освящение и молитва)

  • 9. Учение о Слове Божием

  • 10. Учение о Царстве Божием и о Церкви

  • 11. Учение о Духе Святом

  • 12. Учение о Духе Святом (дары Святого Духа, грехи против Духа Святого)

  • 13. Учение об ангелах (учение о сатане)

  • 14. Учение Библии о последних событиях

Приложение — основные принципы евангельских христиан-баптистов

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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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