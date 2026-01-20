Бычков - Догматика

Под догматикой мы понимаем систематическое изложение основных истин Священного Писания.

Задачей догматики является глубокое и всестороннее исследование основных истин христианской веры, как они изложены на страницах Ветхого и Нового Заветов.

В результате такого глубокого изучения этих основных истин Свящешюго Писания мы увидим, что Библия даёт нам единое, законченное и вполне удовлетворяющее наш ум и сердце христианское мировоззрение.

Бычков, Мицкевич - Догматика

Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. –

Бычков, Мицкевич - Догматика - Содержание

Введение

1. Учение о Боге

2. Учение об Иисусе Христе

3. Смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа

4. Учение о человеке

5. Учение о грехе

6. Учение о спасении (покаяние и вера)

7. Учение о спасении (возрождение, оправдание и усыновление

8. Учение о спасении (освящение и молитва)

9. Учение о Слове Божием

10. Учение о Царстве Божием и о Церкви

11. Учение о Духе Святом

12. Учение о Духе Святом (дары Святого Духа, грехи против Духа Святого)

13. Учение об ангелах (учение о сатане)

14. Учение Библии о последних событиях

Приложение — основные принципы евангельских христиан-баптистов