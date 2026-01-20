Бычков - Догматика
Под догматикой мы понимаем систематическое изложение основных истин Священного Писания.
Задачей догматики является глубокое и всестороннее исследование основных истин христианской веры, как они изложены на страницах Ветхого и Нового Заветов.
В результате такого глубокого изучения этих основных истин Свящешюго Писания мы увидим, что Библия даёт нам единое, законченное и вполне удовлетворяющее наш ум и сердце христианское мировоззрение.
Бычков, Мицкевич - Догматика
Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. –
Бычков, Мицкевич - Догматика - Содержание
Введение
1. Учение о Боге
2. Учение об Иисусе Христе
3. Смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа
4. Учение о человеке
5. Учение о грехе
6. Учение о спасении (покаяние и вера)
7. Учение о спасении (возрождение, оправдание и усыновление
8. Учение о спасении (освящение и молитва)
9. Учение о Слове Божием
10. Учение о Царстве Божием и о Церкви
11. Учение о Духе Святом
12. Учение о Духе Святом (дары Святого Духа, грехи против Духа Святого)
13. Учение об ангелах (учение о сатане)
14. Учение Библии о последних событиях
Приложение — основные принципы евангельских христиан-баптистов
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