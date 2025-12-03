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Бычков - Мой жизненный путь

А. М. Бычков - Мой жизненный путь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs

В этой книге я хотел показать читателям то сложное, тяжелое время, которое прошло наше братство в советские времена, в атеистической стране, где верующим запрещали работать учителями и воспитателями; где исключали из высших учебных заведений молодежь; детям запрещали посещать церковь вместе с родителями; верующим воспрещалось собираться вместе на квартирах большими группами для празднования того или другого знаменательного события и т. д. Тогда мне пришлось, по воле Божией, трудиться на духовном поприще во Всесоюзном Совете евангельских христиан-баптистов в должности генерального секретаря. Как во всяком деле бывают ошибки, непонимания среди людей, в чем-то нас упрекали за неправильные действия (Совет церквей), но мы старались не отвечать на обиды; с помощью Божией добиваться освобождения узников и восстановления уволенных из ВУЗов; трудиться в проповеди Евангелия для спасения грешников и сохранение Церкви! В то время мы добивались разрешения у «власть имеющих» строить молитвенные дома в разных городах нашей необъятной Родины, крестить вновь уверовавших. В те годы насущным было - утолить духовную жажду соотечественников и наладить поставки Библий из-за рубежа. Господь помог нам в этом, слава Ему! Это я считаю главным достижением за годы работы во ВСЕХБ. Церковь не только сохранилась, но и росла; ее руководители участвовали во всех Международных форумах, выступая за сокращение и полное уничтожение ядерного оружия, за выживание человечества, что было в то время очень актуально: напряжение в мире и угроза ядерной войны нарастали. А Христос говорит: «Блаженны миротворцы».

Слава Всевышнему! Он услышал молитвы и чаяния детей Своих, и настало более благоприятное время в нашей стране: открылись двери больниц, тюрем для проповеди Евангелия, для спасения грешников. Арендовались стадионы и кинотеатры, где провозглашалась Истина и спасение в Иисусе Христе!

* * *

Господи! Воля Твоя, помоги!

Пусть прославится только Твое Святое Имя!

Отрочество, детство, юность

Какие далекие детство и юность! Что было самым ярким для моего детского ума? Почему-то колхозный огород, только что вышедшая и укрепляющаяся на корне рассада овощных культур, полив ее из большой бочки; люди, работающие в поле, лошади, запряженные в телеги, и все это напоминало лесной муравейник: работа взрослых кипела, и каждый был занят своим делом.

Родился я, Бычков Алексей Михайлович, 15 июля 1928 года, в деревне со странным названием: «Гологузово», в Клинском районе Подмосковья. До станции Решетниково Октябрьской железной дороги 20 километров. В юности эта дорога была исхожена мною так часто, что хранится в памяти во всех деталях даже теперь. Так уж своеобразно работает наша память: что произошло вчера - забывается у пожилых людей, а что совершалось в детстве - прекрасно сохраняется. Наверное, потому, что детство не вернешь, и оно навсегда остается не только в памяти, но и в сердце.

А. М. Бычков - Мой жизненный путь

М.: Отражение, 2009. — 662 с.
ISBN 978-5-88983-237-9

А. М. Бычков - Мой жизненный путь - Содержание

  • Предисловие
  • Отрочество, детство, юность
  • Покаяние, женитьба
  • Работа на гражданской службе
  • Начало духовного служения во ВСЕХБ
  • Всемирный конгресс баптистов в Токио (Япония)
  • Пленум ВСЕХБ 22 декабря 1971 года
  • Конференция в Рюшликоне
  • Конференция Европейских церквей в Дании (КЕЦ)
  • Посещение Венгрии
  • Конгресс мира в Праге (Чехословакия)
  • Гости во ВСЕХБ
  • Поездки по стране
  • Пленум ВСЕХБ в июле 1972 года
  • Заседание Совета ЕБФ в Югославии
  • Президент США Ричард Никсон с кратким визитом в Московской церкви
  • Пребывание в Швейцарии
  • Посещение Швеции
  • Две недели в ФРГ
  • Конференция в Билефельде
  • Встречи в Фолмарштейне
  • Встречи в Гронау
  • Дюссельдорф
  • Встречи со студентами в Гамбурге
  • В Западном Берлине
  • Последние дни в ФРГ
  • Конгресс миролюбивых сил в Москве (октябрь 1973 года)
  • Посещение Австралии и Новой Зеландии
  • Пленум ВСЕХБ в июле 1974 года (История разделения братства ЕХБ)
  • Очередной 41-й Всесоюзный съезд ЕХБ
  • Встречи на Американском континенте
  • 13-й Всемирный Конгресс баптистов в Стокгольме
  • Заседания Совета ЕХБ в Голландии, - сентябрь 1975 года
  • Посещение Кремля в дни государственных праздников
  • Расширенный Пленум ВСЕХБ, октябрь 1975 года
  • Еще одна «веха» в жизни
  • Посещение Кении
  • Начало Нового 1976 года!
  • В гостях у В. Толберта, Либерия
  • Дорожить временем!
  • Переводческая деятельность профессора Павского
  • Переводческая деятельность архимандрита Макария
  • Митрополит Филарет
  • Заседание Исполкома ЕБФ в Москве
  • Посещение менонитских церквей в Америке
  • Президент ВСБ Д. Вонг с супругой - гости ВСЕХБ
  • Визиты иностранных гостей
  • Заседание Совета ЕБФ в Венгрии
  • Двадцать дней в США
  • Начало 1977 года «Слово стало плотию...»
  • Февральский Пленум ВСЕХБ 1977 года в Москве
  • Встречи в Вене и Будапеште
  • Две недели в Англии
  • Посещение Уэльса и Шотландии
  • Рождение третьего внука
  • Конференция в Москве под девизом: «За прочный мир...»
  • Посещение Италии
  • Братские встречи в США
  • Снова на Родине
  • Гости из США
  • Вновь - Либерия
  • Дух Святой объединяет
  • Похороны Ульяны Хрисановны Савельевой
  • Жизнь продолжается. Посещение Австрии
  • Кровь Иисуса Христа делает нас близкими друг другу
  • Посещение Ямайки
  • Контакт с Объединенным Библейским обществом
  • Юбилей И.С. Проханова
  • 125-летие В.Г. Павлова
  • 130 лет со дня рождения Ивана Вениаминовича Картеля
  • 75 лет Освальду Адовичу Тярку
  • 42-й Всесоюзный съезд ЕХБ. Документ о Георгие Винсе
  • 1980 год. Поездки по стране
  • Уильям Толберт - Президент Либерии
  • Заседание Генерального совета ВСБ в Пуэрто-Рико
  • Посещение церквей городов Украины (Киева, Никополя, Днепропетровска, Кривого Рога, Кировограда, Александрии и др.)
  • «Вспоминайте жену Лотову»
  • Посещение церквей Средней Азии
  • Рабочая консультация в Латвии
  • Президиум ВСЕХБ. Вопрос об отношении к Совету Церквей
  • Посещение церквей города Орджоникидзе
  • Всемирная конференция «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы»
  • Заседание Генерального совета ВСБ в Кении
  • Наши гости. (И.М. Сергей с супругой)
  • 100 лет со дня зарождения евангельского движения в Москве
  • Внутренние проблемы
  • Шестая Ассамблея ВСЦ в Канаде
  • Заседание Совета ЕБФ в Швеции
  • Прибытие в Прагу для получения звания «Доктор богословия»
  • История Всемирного Союза баптистов
  • Памяти доктора Мартина Нимеллера
  • Памяти брата Тярка
  • Быть верными Богу!
  • Заседание Центрального комитета ВСЦ в Швейцарии
  • Билли Греем в нашей стране, 1984 год
  • Гости ВСЕХБ из Польши, Южной баптистской конвенции и др.
  • Посещение Чехословакии, Карловы Вары
  • Очередной 43-й Всесоюзный съезд ВСЕХБ
  • «Гнали Меня, будут гнать и вас»
  • «Нет другого имени под небом...»
  • Посещение церквей Северо-Кавказского региона
  • Шестой Всехристианский мирный конгресс в Чехословакии
  • Посещение Аргентины
  • Болезнь дома
  • Я.И. Жидкову - сто лет
  • В молитвенном «проломе» в Женеве
  • «Един Бог, един и посредник между Богом и человеком, - человек Иисус Христос» - 1 Тим. 2,5.
  • Посещение церквей Белоруссии
  • Посещение церквей Казахстана
  • Ушла в вечность Е.К. Бычкова
  • Четвертая конференция Круглого стола в Москве
  • Рукоположение П. В. Мицкевича на диаконское служение
  • Генеральный совет ВСБ в Сингапуре. Посещение КНР
  • Открытое письмо патриарха Пимена в адрес президента США. Президиум ВСЕХБ направил письмо в газету «Известия».
  • Посещение Шотландии
  • Посещение церквей Оренбурга и Оренбургской области
  • Рукоположение братьев на диаконское служение в Иванисово
  • Год мира ООН
  • Вдова бывшего старшего пресвитера по Литве И.М. Инкенаса.
  • Праздник Жатвы
  • Московские встречи
  • Работа Духа Святого - Утешителя
  • Встречи в Женеве
  • Посещение Соединенных Штатов Америки. Заседание исполкома ВСБ
  • Столетний юбилей церкви г. Саратова
  • Заседание Генерального совета ВСБ в Иордании
  • Поездка по церквам Калужской, Рязанской и Тульской областям
  • Ленинград, город белых ночей
  • Земля, где жил Иисус Христос
  • Посещение церквей Северо - Западных городов страны
  • Посещение церквей Кемеровской области
  • Следующий путь - в Закавказье
  • Церкви Кривого Рога и Днепропетровска
  • Посещение церквей в Кировоградской области
  • Посещение Норвежского Библейского общества
  • Александр Павлович Лопухин и Ф. Фаррар
  • А.П. Лопухин и труды Ф. Фаррара
  • Толковая Библия А.П. Лопухина
  • Билли Греем о смерти и жизни вечной
  • Памяти Герхарда Клааса
  • Памяти А. И.Мицкевича
  • Пленум ВСЕХБ в Москве. 1988 год
  • Размышления о церковном пении
  • Доктору Билли Греему - 70 лет!
  • Мои встречи с Билли Греемом
  • Открытие Библейского общества
  • Сорок четвертый съезд ВСЕХБ
  • Утрата для нашей семьи - отошел в вечность В.Е. Савельев (1904-1990).
  • Швейцария, «Casa Locarno»
  • Восстановление Российского Библейского общества, 1990 год. Воспоминание об отце Александре Мене
  • Посещение Южной Кореи
  • Интервью журналу «Журналист»
  • Интервью Издательскому центру «Россия молодая».
  • Выход на пенсию
  • Посещение корейских церквей в США
  • Статья «Христос и солдаты» в журнале «Команда»
  • Церковь «Голгофа»
  • «Русский баптизм»
  • Труд в семинарии
  • Посещение Индии
  • Билли Греему 80 лет
  • Служение Б. Греема в России и во всем мире
  • Жизнь и труд продолжаются
  • Посещение Америки по линии OMS
  • Время бежит неумолимо...
  • Связь с осужденными
  • Торжественное богослужение в Московской церкви накануне Съезда ЕХБ
  • «Логос»
  • Что такое человек?
  • Заключение
  • От автора
Views 187
Rating 5.0 / 5
Added 03.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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