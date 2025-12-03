В этой книге я хотел показать читателям то сложное, тяжелое время, которое прошло наше братство в советские времена, в атеистической стране, где верующим запрещали работать учителями и воспитателями; где исключали из высших учебных заведений молодежь; детям запрещали посещать церковь вместе с родителями; верующим воспрещалось собираться вместе на квартирах большими группами для празднования того или другого знаменательного события и т. д. Тогда мне пришлось, по воле Божией, трудиться на духовном поприще во Всесоюзном Совете евангельских христиан-баптистов в должности генерального секретаря. Как во всяком деле бывают ошибки, непонимания среди людей, в чем-то нас упрекали за неправильные действия (Совет церквей), но мы старались не отвечать на обиды; с помощью Божией добиваться освобождения узников и восстановления уволенных из ВУЗов; трудиться в проповеди Евангелия для спасения грешников и сохранение Церкви! В то время мы добивались разрешения у «власть имеющих» строить молитвенные дома в разных городах нашей необъятной Родины, крестить вновь уверовавших. В те годы насущным было - утолить духовную жажду соотечественников и наладить поставки Библий из-за рубежа. Господь помог нам в этом, слава Ему! Это я считаю главным достижением за годы работы во ВСЕХБ. Церковь не только сохранилась, но и росла; ее руководители участвовали во всех Международных форумах, выступая за сокращение и полное уничтожение ядерного оружия, за выживание человечества, что было в то время очень актуально: напряжение в мире и угроза ядерной войны нарастали. А Христос говорит: «Блаженны миротворцы».

Слава Всевышнему! Он услышал молитвы и чаяния детей Своих, и настало более благоприятное время в нашей стране: открылись двери больниц, тюрем для проповеди Евангелия, для спасения грешников. Арендовались стадионы и кинотеатры, где провозглашалась Истина и спасение в Иисусе Христе!

* * *

Господи! Воля Твоя, помоги!

Пусть прославится только Твое Святое Имя!

Отрочество, детство, юность

Какие далекие детство и юность! Что было самым ярким для моего детского ума? Почему-то колхозный огород, только что вышедшая и укрепляющаяся на корне рассада овощных культур, полив ее из большой бочки; люди, работающие в поле, лошади, запряженные в телеги, и все это напоминало лесной муравейник: работа взрослых кипела, и каждый был занят своим делом.

Родился я, Бычков Алексей Михайлович, 15 июля 1928 года, в деревне со странным названием: «Гологузово», в Клинском районе Подмосковья. До станции Решетниково Октябрьской железной дороги 20 километров. В юности эта дорога была исхожена мною так часто, что хранится в памяти во всех деталях даже теперь. Так уж своеобразно работает наша память: что произошло вчера - забывается у пожилых людей, а что совершалось в детстве - прекрасно сохраняется. Наверное, потому, что детство не вернешь, и оно навсегда остается не только в памяти, но и в сердце.

А. М. Бычков - Мой жизненный путь

М.: Отражение, 2009. — 662 с.

ISBN 978-5-88983-237-9

А. М. Бычков - Мой жизненный путь - Содержание