Бычков - Мой жизненный путь
В этой книге я хотел показать читателям то сложное, тяжелое время, которое прошло наше братство в советские времена, в атеистической стране, где верующим запрещали работать учителями и воспитателями; где исключали из высших учебных заведений молодежь; детям запрещали посещать церковь вместе с родителями; верующим воспрещалось собираться вместе на квартирах большими группами для празднования того или другого знаменательного события и т. д. Тогда мне пришлось, по воле Божией, трудиться на духовном поприще во Всесоюзном Совете евангельских христиан-баптистов в должности генерального секретаря. Как во всяком деле бывают ошибки, непонимания среди людей, в чем-то нас упрекали за неправильные действия (Совет церквей), но мы старались не отвечать на обиды; с помощью Божией добиваться освобождения узников и восстановления уволенных из ВУЗов; трудиться в проповеди Евангелия для спасения грешников и сохранение Церкви! В то время мы добивались разрешения у «власть имеющих» строить молитвенные дома в разных городах нашей необъятной Родины, крестить вновь уверовавших. В те годы насущным было - утолить духовную жажду соотечественников и наладить поставки Библий из-за рубежа. Господь помог нам в этом, слава Ему! Это я считаю главным достижением за годы работы во ВСЕХБ. Церковь не только сохранилась, но и росла; ее руководители участвовали во всех Международных форумах, выступая за сокращение и полное уничтожение ядерного оружия, за выживание человечества, что было в то время очень актуально: напряжение в мире и угроза ядерной войны нарастали. А Христос говорит: «Блаженны миротворцы».
Слава Всевышнему! Он услышал молитвы и чаяния детей Своих, и настало более благоприятное время в нашей стране: открылись двери больниц, тюрем для проповеди Евангелия, для спасения грешников. Арендовались стадионы и кинотеатры, где провозглашалась Истина и спасение в Иисусе Христе!
* * *
Господи! Воля Твоя, помоги!
Пусть прославится только Твое Святое Имя!
Отрочество, детство, юность
Какие далекие детство и юность! Что было самым ярким для моего детского ума? Почему-то колхозный огород, только что вышедшая и укрепляющаяся на корне рассада овощных культур, полив ее из большой бочки; люди, работающие в поле, лошади, запряженные в телеги, и все это напоминало лесной муравейник: работа взрослых кипела, и каждый был занят своим делом.
Родился я, Бычков Алексей Михайлович, 15 июля 1928 года, в деревне со странным названием: «Гологузово», в Клинском районе Подмосковья. До станции Решетниково Октябрьской железной дороги 20 километров. В юности эта дорога была исхожена мною так часто, что хранится в памяти во всех деталях даже теперь. Так уж своеобразно работает наша память: что произошло вчера - забывается у пожилых людей, а что совершалось в детстве - прекрасно сохраняется. Наверное, потому, что детство не вернешь, и оно навсегда остается не только в памяти, но и в сердце.
А. М. Бычков - Мой жизненный путь
М.: Отражение, 2009. — 662 с.
ISBN 978-5-88983-237-9
А. М. Бычков - Мой жизненный путь - Содержание
- Предисловие
- Отрочество, детство, юность
- Покаяние, женитьба
- Работа на гражданской службе
- Начало духовного служения во ВСЕХБ
- Всемирный конгресс баптистов в Токио (Япония)
- Пленум ВСЕХБ 22 декабря 1971 года
- Конференция в Рюшликоне
- Конференция Европейских церквей в Дании (КЕЦ)
- Посещение Венгрии
- Конгресс мира в Праге (Чехословакия)
- Гости во ВСЕХБ
- Поездки по стране
- Пленум ВСЕХБ в июле 1972 года
- Заседание Совета ЕБФ в Югославии
- Президент США Ричард Никсон с кратким визитом в Московской церкви
- Пребывание в Швейцарии
- Посещение Швеции
- Две недели в ФРГ
- Конференция в Билефельде
- Встречи в Фолмарштейне
- Встречи в Гронау
- Дюссельдорф
- Встречи со студентами в Гамбурге
- В Западном Берлине
- Последние дни в ФРГ
- Конгресс миролюбивых сил в Москве (октябрь 1973 года)
- Посещение Австралии и Новой Зеландии
- Пленум ВСЕХБ в июле 1974 года (История разделения братства ЕХБ)
- Очередной 41-й Всесоюзный съезд ЕХБ
- Встречи на Американском континенте
- 13-й Всемирный Конгресс баптистов в Стокгольме
- Заседания Совета ЕХБ в Голландии, - сентябрь 1975 года
- Посещение Кремля в дни государственных праздников
- Расширенный Пленум ВСЕХБ, октябрь 1975 года
- Еще одна «веха» в жизни
- Посещение Кении
- Начало Нового 1976 года!
- В гостях у В. Толберта, Либерия
- Дорожить временем!
- Переводческая деятельность профессора Павского
- Переводческая деятельность архимандрита Макария
- Митрополит Филарет
- Заседание Исполкома ЕБФ в Москве
- Посещение менонитских церквей в Америке
- Президент ВСБ Д. Вонг с супругой - гости ВСЕХБ
- Визиты иностранных гостей
- Заседание Совета ЕБФ в Венгрии
- Двадцать дней в США
- Начало 1977 года «Слово стало плотию...»
- Февральский Пленум ВСЕХБ 1977 года в Москве
- Встречи в Вене и Будапеште
- Две недели в Англии
- Посещение Уэльса и Шотландии
- Рождение третьего внука
- Конференция в Москве под девизом: «За прочный мир...»
- Посещение Италии
- Братские встречи в США
- Снова на Родине
- Гости из США
- Вновь - Либерия
- Дух Святой объединяет
- Похороны Ульяны Хрисановны Савельевой
- Жизнь продолжается. Посещение Австрии
- Кровь Иисуса Христа делает нас близкими друг другу
- Посещение Ямайки
- Контакт с Объединенным Библейским обществом
- Юбилей И.С. Проханова
- 125-летие В.Г. Павлова
- 130 лет со дня рождения Ивана Вениаминовича Картеля
- 75 лет Освальду Адовичу Тярку
- 42-й Всесоюзный съезд ЕХБ. Документ о Георгие Винсе
- 1980 год. Поездки по стране
- Уильям Толберт - Президент Либерии
- Заседание Генерального совета ВСБ в Пуэрто-Рико
- Посещение церквей городов Украины (Киева, Никополя, Днепропетровска, Кривого Рога, Кировограда, Александрии и др.)
- «Вспоминайте жену Лотову»
- Посещение церквей Средней Азии
- Рабочая консультация в Латвии
- Президиум ВСЕХБ. Вопрос об отношении к Совету Церквей
- Посещение церквей города Орджоникидзе
- Всемирная конференция «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы»
- Заседание Генерального совета ВСБ в Кении
- Наши гости. (И.М. Сергей с супругой)
- 100 лет со дня зарождения евангельского движения в Москве
- Внутренние проблемы
- Шестая Ассамблея ВСЦ в Канаде
- Заседание Совета ЕБФ в Швеции
- Прибытие в Прагу для получения звания «Доктор богословия»
- История Всемирного Союза баптистов
- Памяти доктора Мартина Нимеллера
- Памяти брата Тярка
- Быть верными Богу!
- Заседание Центрального комитета ВСЦ в Швейцарии
- Билли Греем в нашей стране, 1984 год
- Гости ВСЕХБ из Польши, Южной баптистской конвенции и др.
- Посещение Чехословакии, Карловы Вары
- Очередной 43-й Всесоюзный съезд ВСЕХБ
- «Гнали Меня, будут гнать и вас»
- «Нет другого имени под небом...»
- Посещение церквей Северо-Кавказского региона
- Шестой Всехристианский мирный конгресс в Чехословакии
- Посещение Аргентины
- Болезнь дома
- Я.И. Жидкову - сто лет
- В молитвенном «проломе» в Женеве
- «Един Бог, един и посредник между Богом и человеком, - человек Иисус Христос» - 1 Тим. 2,5.
- Посещение церквей Белоруссии
- Посещение церквей Казахстана
- Ушла в вечность Е.К. Бычкова
- Четвертая конференция Круглого стола в Москве
- Рукоположение П. В. Мицкевича на диаконское служение
- Генеральный совет ВСБ в Сингапуре. Посещение КНР
- Открытое письмо патриарха Пимена в адрес президента США. Президиум ВСЕХБ направил письмо в газету «Известия».
- Посещение Шотландии
- Посещение церквей Оренбурга и Оренбургской области
- Рукоположение братьев на диаконское служение в Иванисово
- Год мира ООН
- Вдова бывшего старшего пресвитера по Литве И.М. Инкенаса.
- Праздник Жатвы
- Московские встречи
- Работа Духа Святого - Утешителя
- Встречи в Женеве
- Посещение Соединенных Штатов Америки. Заседание исполкома ВСБ
- Столетний юбилей церкви г. Саратова
- Заседание Генерального совета ВСБ в Иордании
- Поездка по церквам Калужской, Рязанской и Тульской областям
- Ленинград, город белых ночей
- Земля, где жил Иисус Христос
- Посещение церквей Северо - Западных городов страны
- Посещение церквей Кемеровской области
- Следующий путь - в Закавказье
- Церкви Кривого Рога и Днепропетровска
- Посещение церквей в Кировоградской области
- Посещение Норвежского Библейского общества
- Александр Павлович Лопухин и Ф. Фаррар
- А.П. Лопухин и труды Ф. Фаррара
- Толковая Библия А.П. Лопухина
- Билли Греем о смерти и жизни вечной
- Памяти Герхарда Клааса
- Памяти А. И.Мицкевича
- Пленум ВСЕХБ в Москве. 1988 год
- Размышления о церковном пении
- Доктору Билли Греему - 70 лет!
- Мои встречи с Билли Греемом
- Открытие Библейского общества
- Сорок четвертый съезд ВСЕХБ
- Утрата для нашей семьи - отошел в вечность В.Е. Савельев (1904-1990).
- Швейцария, «Casa Locarno»
- Восстановление Российского Библейского общества, 1990 год. Воспоминание об отце Александре Мене
- Посещение Южной Кореи
- Интервью журналу «Журналист»
- Интервью Издательскому центру «Россия молодая».
- Выход на пенсию
- Посещение корейских церквей в США
- Статья «Христос и солдаты» в журнале «Команда»
- Церковь «Голгофа»
- «Русский баптизм»
- Труд в семинарии
- Посещение Индии
- Билли Греему 80 лет
- Служение Б. Греема в России и во всем мире
- Жизнь и труд продолжаются
- Посещение Америки по линии OMS
- Время бежит неумолимо...
- Связь с осужденными
- Торжественное богослужение в Московской церкви накануне Съезда ЕХБ
- «Логос»
- Что такое человек?
- Заключение
- От автора
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