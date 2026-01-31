Вся жизнь священника Александра Меня была подобна ослепительному мигу. Он чувствовал себя той самой «звездой, что сорвалась и падает», подчиняя каждую минуту служению людям и Богу. За свои 55 лет он успел невероятно много: создал глубокие богословские труды, привел к вере тысячи людей и помог им «родиться заново». Его жизнь была строго размерена, он ставил перед собой сверхзадачи и успешно их решал, никогда не пребывая в праздности.

Автор книги, Сергей Бычков, сознательно отказался от привычных художественных рамок, понимая, что многогранная личность отца Александра требует «новых мехов». Вместо того чтобы следовать совету самого священника использовать детективные приемы Достоевского, автор решил соткать документальное полотно. В него вплетены подлинные признания и воспоминания отца Александра и близких ему людей, очищенные от сомнительных легенд и вымыслов, накопившихся за тридцать лет со дня его трагической гибели.

Это издание — не просто биография, а результат многолетнего осмысления масштаба личности пастыря. Если первая попытка автора в 1996 году («Хроника нераскрытого убийства») была журналистским расследованием «по горячим следам», то нынешний труд опирается на весь корпус изданных лекций, книг и воспоминаний прихожан. Книга стремится показать отца Александра не только как мыслителя и богослова, но и как «новозаветного пастыря», чей путь стал глотком свободы для многих в переломную эпоху.

Сергей Бычков — Ослепительный миг: Жизнь и труды православного священника Александра Меня

М.: ОГИ, 2025. — 424 с., ил. — 16+

ISBN 978-5-907879-38-6

Сергей Бычков — Ослепительный миг — Содержание

Путь становления

Первопроходец и истоки

Отрочество, юность и годы учебы

Начало служения и кружок московского духовенства

Свидетельство и испытания

Письмо двух священников и Второй Ватиканский собор

Пересечение судеб и «после грозы»

Новый приход в Новой Деревне: «Новодеревенское созвездие»

Андроповские гонения и православный епископат

Служение и наследие

Новозаветный пастырь и священник в быту

Мыслитель и богослов: история одной встречи

Рождение мифа и долгожданный глоток свободы

Трагедия и поиск истины